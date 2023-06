La BBC « a trompé le public sur Martin Bashir pour dissimuler le scandale de l’interview de Panorama avec Diana »

LA BBC sera aujourd’hui accusée d’avoir « trompé le public » pour dissimuler le scandale entourant l’interview Panorama de Martin Bashir avec la princesse Diana.

Bashir a montré à Diana de faux relevés bancaires et l’a convaincue que le prince Charles avait une liaison avec la nounou royale Tiggy Legge-Bourke pour obtenir une conversation avec la princesse.

Diana a participé à une interview avec Martin Bashir après l’effondrement de son mariage

Des questions ont été soulevées sur la façon dont le journaliste a pu obtenir l’interview

L’interview de Panorama en 1995, regardée par 23 millions de personnes stupéfiantes, a vu Diana déclarer « nous étions trois dans ce mariage ».

En novembre 2020, le directeur général de la BBC, Tim Davie, a lancé une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles la société aurait utilisé de sales tours pour décrocher l’interview historique.

Mais à l’époque, une porte-parole de la BBC a révélé que Bashir était « gravement malade » avec des complications liées au coronavirus et n’a donc pas pu être interrogé sur la tromperie.

Mais aujourd’hui, une audience du tribunal sera informée des allégations selon lesquelles la BBC aurait dissimulé des documents et induit le public en erreur sur la santé de Bashir, rapporte le Times.

Les e-mails entre les patrons de la BBC montrent qu’ils étaient en contact régulier avec Bashir.

Une fois, un tel e-mail montre Richard Burgess, le directeur du contenu des nouvelles de la BBC, lui demandant s’il avait une copie d’une note écrite par Diana à la suite de l’interview.

Il se lit comme suit: « Je suis très conscient de votre santé et je ne vous impose aucun stress supplémentaire, mais je ne veux pas non plus que nous permettions à un récit particulier de se développer si vous avez des preuves du contraire. »

Il a également interrogé Bashir sur des informations selon lesquelles il aurait été vu dans un club malgré sa prétendue mauvaise santé.

Mais Bashir a répondu en se vantant de son amitié avec Diana.

Il a déclaré: «Je me souviens que la princesse de Galles a fourni une déclaration manuscrite, sur du papier à en-tête, affirmant qu’elle avait consenti à l’entretien sans voir de« documents »et qu’elle n’avait été contrainte d’aucune façon.

« D’après mes souvenirs, j’ai donné la lettre à Steve Hewlett, alors rédacteur en chef de Panorama, et il a dit qu’elle serait stockée dans le « coffre-fort de la BBC », qui, je suppose, se trouvait au Centre de télévision.

« Malheureusement, je n’en ai pas gardé une copie – bêtement – ​​et je ne l’ai donc pas sous la main. J’ai d’autres correspondances, une lettre en particulier, dans laquelle elle raconte à quel point elle a apprécié l’interview et comment cela « lui a donné des ailes »

«Nous avons également continué à avoir une amitié chaleureuse après le tournage – et en effet ma femme, nos trois jeunes enfants et moi-même, sommes tous allés au palais de Kensington en 1996 pour le dîner. Notre fille s’en souvient parce que le prince Harry – qui a mangé avec nous – l’a emmenée dans la salle de bain et il y avait des ballons autour de la table parce que [he] était sur le point de fêter son anniversaire.

Pendant ce temps, la réponse de Bashir aux affirmations selon lesquelles il aurait visité une boîte de nuit a été expurgée dans les e-mails publiés par le Beeb en vertu de la loi sur la liberté d’information (FOI).

Les e-mails ont été obtenus par Andy Webb – un réalisateur de documentaires qui a d’abord dénoncé le scandale Panorama.

Il fera appel du refus de la BBC de publier plus de 2 000 autres e-mails relatifs à la controverse.

Un porte-parole de la BBC a déclaré: « La BBC rejette toute suggestion selon laquelle elle aurait agi illégalement. »

« Le fait qu’il y ait eu des contacts entre la BBC et Martin Bashir ne signifie pas qu’il était, à ce moment-là, apte à participer à une discussion détaillée sur les événements de 1995 – il ne l’était pas.

« Cela a finalement été entrepris indépendamment par Lord Dyson dans son enquête, une fois que la santé de Martin s’est améliorée. »