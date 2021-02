BLACKADDER et The Fresh Prince of Bel-Air sont les dernières émissions de la BBC à diffuser une mise en garde contre les blagues discriminatoires.

Blackadder de Rowan Atkinson – diffusé pour la première fois en 1983 – utilise un terme péjoratif pour un Espagnol et un pour les Noirs.

La clause de non-responsabilité avant la comédie dit: « Contient un langage discriminatoire que certains téléspectateurs peuvent trouver offensant. »

La même chose a également été placée sur l’épisode de réunion du Prince frais de Bel-Air en 2020.

Rebecca Ryan, directrice de campagne chez Defund la BBC, a déclaré: «La société s’est clairement engagée à ne représenter que le tiers du pays qui soutiennent ces mouvements tout en s’attendant à ce que nous continuions à payer.

«La BBC insiste sur la« campagne réveillée », qui ne fera que précipiter l’inévitable.»

La BBC a déclaré: « C’est pour dire aux téléspectateurs quand une émission comprend quelque chose qui peut être offensant, inapproprié ou obsolète. »

The Sun a révélé la semaine dernière comment le favori de la comédie britannique The Royle Family avait été frappé du même avertissement.

Il est venu comme le personnage de Ricky Tomlinson – la patate de canapé Jim – a appelé Laurence Llewelyn Bowen un «garçon nancy» au cours d’un épisode.

Jeremy Hardy joue aux côtés de Rowan Atkinson dans Blackadder en tant que caporal Perkins

