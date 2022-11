La BBC a inventé une histoire sur une “attaque” russe contre l’approvisionnement en eau d’une ville ukrainienne – où sont les vérificateurs de faits “fake news” ?

Le radiodiffuseur d’État britannique a affirmé que les troupes de Moscou avaient tenté de créer une sécheresse à Nikolaev, en utilisant de fausses informations

Le 25 octobre, BBC News a publié un rapport exclusif absolument choquant révélant que les habitants de la ville de Nikolaev, dans le sud de l’Ukraine (qui, selon les responsables actuels à Kiev, devraient être orthographiés comme “Mykolaiv”, en anglais) n’avaient pas eu d’eau potable pendant six mois, en raison d’attaques sur un pipeline alimentant la ville. “Preuves recueillies” par le radiodiffuseur d’État britannique a souligné que cela était “un acte délibéré des forces russes” destiné à provoquer une déshydratation massive et la mort parmi la population locale.

Curieusement, malgré tous les bruits, la fureur et les accusations, la BBC s’est abstenue de condamner l’action présumée comme un crime de guerre pur et simple, notant simplement que « La destruction de ressources vitales pour la vie civile est largement considérée comme une violation du droit international humanitaire.

Cette réticence semble plutôt étrange, étant donné que le Beeb semble offrir un boîtier ouvert et fermé, y compris “images et données satellitaires” montrant le pipeline “a été délibérément détruit alors qu’il était sous contrôle russe”, et des déclarations audacieuses d’experts militaires estimés selon lesquelles il s’agissait d’un acte calculé de Moscou.

Cependant, les raisons de l’hésitation de la BBC deviennent rapidement très claires. Un élément clé de son dossier contre la Russie est que “deux points distincts sur le même pipeline” étaient “Endommagé d’une manière compatible avec le sabotage.” Des photos de ces dégâts sont fournies dans l’article, au moins une étant une “exclusivité” qui a été “donnée” aux journalistes de la BBC par des personnes non identifiées à Nikolaev.

Autres photos de chars “près du tuyau” alors que la région était “sous contrôle russe” on dit alors qu’ils pointent vers “les forces russes occupantes coupent délibérément l’approvisionnement en eau”.

Bien sûr, les images de quelqu’un – ou de quelque chose – près d’une scène de meurtre ultérieure sont loin d’être des preuves même circonstancielles, et encore moins la preuve qu’ils ont appuyé sur la gâchette ou brandi le couteau. Mais le cas déjà fragile du radiodiffuseur d’État britannique est encore moins convaincant si l’on considère que nous n’avons peut-être pas affaire à une scène de meurtre en premier lieu.

Ne prenez pas la parole de RT pour cela. La BBC elle-même semble en même temps incertaine quant à savoir si la destruction délibérée qu’elle prétend que les images montrent est en fait une destruction. Les textes descriptifs accompagnant les deux clichés très pixélisés et flous – qui peuvent suggérer qu’ils ont été pris avec un équipement photographique extrêmement daté et / ou ne sont pas du tout récents – ajoutent une petite mais extrêmement importante mise en garde à l’allégation.

“Ces photos semblent montrer des dommages causés à la conduite d’approvisionnement en eau de Mykolaïv”, dit l’un, tandis que l’autre déclare, “Le pipeline semble avoir été endommagé dans une deuxième zone.”

Une telle tergiversation de la part d’un avocat de l’accusation entraînerait le rejet d’une affaire par n’importe quel tribunal britannique de l’Ouest, par principe. Si une source médiatique non traditionnelle devait s’engager dans une ambiguïté similaire lors d’un reportage sur une question de cette gravité, l’équipe de guerre de l’information UE vs Disinfo financée par Bruxelles serait sur les lieux en quelques minutes pour condamner l’auteur de l’article et le média qui l’a publié. .

Soit les photos montrent des dommages – délibérés ou non – soit elles ne le font pas. C’est l’un ou l’autre, et certainement pas les deux.

Conflit d’intérêts, beaucoup?

Comme pour résoudre l’énigme créée par son propre manque de certitude, la BBC consulte deux “experts en sécurité” afin de renforcer l’accusation principale de destruction délibérée de la Russie.

Le premier cité est Chris Cobb Smith, un “expert en criminalistique militaire qui a servi dans l’armée britannique en tant qu’officier d’artillerie pendant plus de 20 ans et a passé trois ans en tant qu’inspecteur des armes de l’ONU en Irak”. Il a rejeté avec véhémence toute suggestion que le tuyau aurait pu être “endommagé” – notez que nous revenons soudainement à la certitude sur ce point crucial – par des tirs de chars ou des “pilonnages aléatoires” accidentels, évoquant les chances d’un “coup de feu indirect”. être responsable “infinitésimal”.

Au lieu de cela, il affirme que le «placement intentionnel d’une charge explosive soit directement sous le tuyau, soit éventuellement au-dessus, au point le plus vulnérable», était à blâmer. L’article ne contenait aucune reconnaissance du fait que son travail de consultant en «sécurité des médias» avait commencé en 2000, lorsqu’il avait approché nul autre que la BBC et offert directement ses services à cet égard.

C’était une avancée bienvenue. Sa société, Chiron Associates, se vante que le radiodiffuseur d’État britannique – parmi un grand nombre d’autres médias occidentaux qui ont également publié des déclarations douteuses sur le conflit en Ukraine – reste un client à ce jour. Cobb-Smith travaille également au clair de lune en tant qu’enquêteur pour Forensic Architecture, qui a joué un rôle de premier plan dans la diffusion et la légitimation d’une fausse propagande de guerre flagrante liée à la crise syrienne.

Pourtant, son point de vue potentiellement pas si indépendant est renforcé par Michael Whelan, un “expert en sécurité qui a servi dans l’armée britannique pendant plus de 20 ans”, qui convient que “les dommages au pipeline ont été délibérément causés par des explosifs”. Son travail de jour non déclaré pourrait équivaloir à un conflit d’intérêts encore plus important que celui de Cobb-Smith, car il est « conseiller en sécurité internationale » chez Operators Circle.

La société met en relation des vétérans militaires à la retraite à la recherche de nouvelles opportunités pour mener à bien leur commerce meurtrier dans la sphère privée, avec des entreprises à la recherche de mercenaires à embaucher. La page d’accueil du site Web Operators Circle indique que la guerre par procuration occidentale en Ukraine est un point chaud pour le recrutement et, par conséquent, une source de revenus importante du point de vue de l’entreprise.

Il serait peut-être imprudent de négliger la perspicacité des « experts » Cobb-Smith et Whelan. Bien que, si leurs affirmations selon lesquelles des explosifs ont fait exploser le tuyau, et non des bombardements de réservoirs, sont vraies, cela signifie que la photo de la BBC des réservoirs près du pipeline est totalement sans importance, car un réservoir n’a pas été utilisé pour infliger les dégâts. Mais alors, pourquoi les Russes n’ont-ils pas simplement utilisé des chars s’ils voulaient détruire le pipeline, alors que cette capacité était si proche à l’époque ?

Une histoire sans fin

Donnant un nouveau coup de grâce au récit du sabotage russe délibéré, un télégrammeur diligent et aux yeux d’aigle géolocalisé là où la BBC a affirmé que les dommages avaient été infligés sur la base de la photo des chars à proximité, et a déterré des images satellites archivées du site datant de un certain nombre d’années, jusqu’en 2006. La même «destruction» apparente est présente dans chaque cadre. En d’autres termes, il n’y a pas eu de dégâts.

Pourtant, pourquoi laisser les faits se mettre en travers d’une bonne histoire ? Les gros titres choquants et les allégations d’atrocités russes majeures suscitent des clics et attirent les téléspectateurs, et servent très efficacement les intérêts de l’État britannique, qui prétend qu’il achemine des armes sans fin vers Kiev non pas pour prolonger sans fin un conflit brutal par procuration, mais pour sauver l’Ukraine et Ukrainiens du « génocide ».

Il est ironique – et sans aucun doute une déception pour le radiodiffuseur d’État britannique – que l’« exclusivité » historique de la pipe à eau n’ait pratiquement pas été rapportée par le reste des médias occidentaux. Cela peut être une indication qu’à ce stade, des histoires sensationnelles de crimes de guerre dirigés par le Kremlin sont publiées si régulièrement que les organes de presse ne peuvent tout simplement pas suivre tout cela. En fait, depuis que le rapport sans fondement de la BBC a été publié il y a une semaine, nous sommes bien en retard pour la prochaine avalanche de mensonges, qu’ils proviennent de médias contrôlés par le gouvernement ou de la “presse libre”.