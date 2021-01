Les habitants de la Bavière, dans le sud-est de l’Allemagne, doivent désormais porter des masques soi-disant FFP2 dans les magasins et dans les transports en commun, et l’Autriche voisine s’apprête à introduire une règle similaire dans tout le pays.

Les masques FFP2 – également connus sous le nom de respirateurs – ont des capacités de filtrage plus élevées que les masques chirurgicaux, et depuis le début de la pandémie de coronavirus, ils ont été principalement réservés aux agents de santé de première ligne les plus exposés aux aérosols ou à de minuscules particules en suspension dans l’air du virus.

Jusqu’à maintenant, masques en tissu ou masques chirurgicaux étaient des couvertures faciales acceptables lors de vos déplacements en Bavière. Mais à partir du lundi 18 janvier, les respirateurs FFP2 doivent être portés dans tous les transports publics et magasins de l’État.

L’Autriche, qui a prolongé son verrouillage jusqu’au 7 février, introduira la même règle dans tout le pays à partir de lundi prochain (25 janvier).

Qui paiera la note?

Les respirateurs FFP2 sont nettement plus chers que les masques médicaux standard. Selon l’Association bavaroise du commerce, les respirateurs FFP2 coûtent généralement entre 1 € et 5 € chacun.

L’Etat bavarois s’est engagé à en fournir 2,5 millions gratuitement aux personnes dans le besoin. L’État a une population totale d’environ 13 millions de personnes.

Les autorités autrichiennes, quant à elles, ont promis de rendre les respirateurs FFP2 disponibles au prix coûtant et de les fournir gratuitement aux ménages à faible revenu.

Les autorités à travers l’Europe resserrent les restrictions de verrouillage et les règles de distanciation sociale au milieu des craintes que des variantes plus contagieuses du coronavirus, comme celles identifiées pour la première fois au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud, pourraient entraîner une spirale incontrôlable des infections.