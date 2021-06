Un scientifique CHINOIS au centre de la tempête de fuites du laboratoire de Wuhan a suralimenté des « Frankenvirus » hybrides en utilisant le VIH dans des expériences des années avant la pandémie de Covid.

Le Dr Shi Zhengli – connue sous le nom de « Batwoman » pour ses recherches sur les coronavirus basés sur les chauves-souris – manipulait les insectes pour les rendre plus infectieux pour les humains dans le cadre de la recherche sur le SRAS.

Le Dr Shi Zhengli a toujours furieusement nié toute allégation concernant Covid Crédit : AFP

La scientifique et son équipe ont publié un article dans le Journal of Virology en 2007 qui montrait comment les virus pouvaient changer pour attaquer les cellules humaines en les épissant.

Financée par l’Académie chinoise des sciences, gérée par l’État, l’expérience a permis de découvrir un coronavirus semblable au SRAS dans une chauve-souris en fer à cheval combiné à des parties d’un virus VIH pour voir à quel point il pouvait infecter les humains.

La recherche a été menée pour mieux comprendre comment les humains peuvent contracter des virus provenant d’animaux qui ne présentent aucune infection apparente – un processus souvent connu sous le nom de zoonoses.

Il avertit que les chauves-souris pourraient héberger toutes sortes d’autres virus – tels que les infections à Hendra, Nipah et Lyssa – et note que ces insectes pourraient se propager à d’autres animaux et muter pour infecter les humains.

« Il n’est pas déraisonnable de conclure que les chauves-souris sont un récipient de mélange naturel pour la création de nouveaux CoV et que ce n’est qu’une question de temps avant que certaines d’entre elles franchissent les barrières d’espèces dans les populations de mammifères terrestres et humaines », lit-on dans l’article du Dr Shi.

Et c’est ce document de recherche qui semble être l’une des premières indications du type de travail qui se déroulait à Wuhan au milieu des allégations selon lesquelles le laboratoire du Dr Shi pourrait avoir été la source de Covid.

Des expériences similaires ont également été entreprises par l’équipe du Dr Shi en 2010, qui se sont appuyées sur les travaux de trois ans plus tôt, en testant davantage comment les coronvirus peuvent infecter les humains en bricolant la protéine de pointe.

On pense que le laboratoire du Dr Shi à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) a mené des recherches de gain de fonction sur les coronavirus dans un autre effort pour essayer de les renforcer dans les mois précédant la pandémie.

Ses tests auraient été effectués en partie à l’aide d’un financement des contribuables américains acheminé à WIV par l’association américaine à but non lucratif EcoHealth Alliance, dirigée par le Dr Peter Daszak.

Le WIV a le principal suspect car la preuve circonstancielle d’une origine potentielle du virus en laboratoire – qui a tué 4 millions de personnes dans le monde – continue de croître.

Il a émis l’hypothèse que Covid peut s’être échappé par un chercheur infecté, éliminé de manière inappropriée ou des violations potentielles de la sécurité du laboratoire.

Le Dr Shi et le laboratoire ont furieusement nié toutes les allégations de fuite de laboratoire, mais le mois dernier, le président américain Joe Biden a ordonné une enquête « redoublée » sur l’installation au milieu de soupçons tourbillonnants.

L’Institut de virologie de Wuhan a été au centre d’une tempête sur une potentielle « fuite de laboratoire » Crédit : AFP

Les expériences sur les « Frankenvirus » où des insectes sont bricolés pour les rendre plus infectieux ou mortels sont très controversées, certains scientifiques affirmant qu’elles devraient être interdites en raison du risque de fuite de laboratoire.

Les scientifiques effectuent souvent le travail pour mieux comprendre comment les virus se transfèrent entre leurs hôtes et les humains, ou comment ils peuvent muter, mais certains soutiennent que cela ne vaut pas les conséquences potentielles.

Le Dr Steven Quay, directeur général de la société pharmaceutique Atossa Therapeutics, a déclaré au Hudson Institute, basé à Washington DC, que les progrès de la recherche sur les virus et les vaccins avaient « ouvert les vannes où vous pouvez avoir une arme biologique le matin et avoir un vaccin l’après-midi ».

Et l’expert a également été l’un des plus grands défenseurs de la théorie des fuites de laboratoire, arguant que Covid était immédiatement extrêmement contagieux au moment où il a commencé à se propager à Wuhan.

C’était un phénomène, dit le professeur, qui ne correspond pas au modèle d’une maladie naturelle.

Sur la base d’une comparaison avec les épidémies de SRAS-CoV-1 et de MERS, le Dr Quay a déclaré que « la probabilité qu’une zoonose acquise dans la communauté » produise les résultats observés dans la propagation précoce du SRAS-CoV-2 était « littéralement une sur un million » .

Le Dr Shi Zhengli menait des expériences avec des chauves-souris en fer à cheval Crédit : De Agostini – Getty

Cependant, malgré ses affirmations et celles d’autres, le Dr Shi s’est farouchement opposé à toute allégation contre elle ou son laboratoire.

Dans une rare interview il y a deux semaines, elle a déclaré que la théorie était sans fondement et a accusé le monde d' »essayer de verser de la saleté sur moi ».

Le scientifique a dit : « Comment diable puis-je offrir des preuves pour quelque chose là où il n’y en a pas ?

« Je ne sais pas comment le monde en est arrivé là, en versant constamment de la saleté sur un scientifique innocent. »

Le Dr Shi a également nié avoir réalisé des expériences de gain de fonction – des tests pour rendre les virus plus infectieux – qui auraient été largement rapportés au laboratoire.

Et elle a également riposté aux affirmations selon lesquelles le personnel de WIV était tombé malade avec des symptômes de type Covid en novembre 2019, en disant: « Si possible, pouvez-vous fournir les noms des trois pour nous aider à vérifier. »

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan ? L’Institut de virologie de WUHAN est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie mondiale. Diverses théories circulent sur le laboratoire, dirigé par le scientifique chinois Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de « Bat Woman ». La plupart des scientifiques ne croient pas que le virus ait fui du laboratoire, et le laboratoire lui-même a catégoriquement nié ces affirmations. Le laboratoire était spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et menait des expériences sur eux depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont requis avant d’entrer et de sortir du laboratoire – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls endroits au monde où les scientifiques peuvent étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1 000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bug mystérieux mortel pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon la revue médicale Nature Medicine. Malgré les craintes entourant la recherche, l’étude a été conçue pour montrer le risque de virus portés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien ne suggère que les travaux de l’installation en 2015 soient liés à la pandémie. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie. La Chine a commencé à renforcer la sécurité autour de ses biolabs, le président Xi Jinping déclarant qu’il s’agissait d’une question de « sécurité nationale » pour améliorer la sécurité scientifique lors d’une réunion en février dernier.

La Chine a longtemps été accusée d’avoir dissimulé ou déformé son rôle au début de la pandémie, affirmant que le Parti communiste avait manipulé les chiffres des cas et des décès tout en dissimulant des informations à l’OMS.

La première enquête de l’OMS sur l’origine de Covid a été beaucoup tournée en dérision – et D Daszak, qui faisait partie de l’enquête, a maintenant été renvoyé d’une équipe de l’ONU examinant le virus.

Pékin a des antécédents de fuites de laboratoires dans lesquelles des virus mortels se sont échappés accidentellement et les critiques ont souligné ce qu’ils prétendent être une approche enthousiaste de la sécurité.

La Chine a accusé les États-Unis de faire de la politique en attisant les craintes d’une fuite de laboratoire, et a même tenté de se concentrer sur les laboratoires biologiques aux États-Unis.

Il est apparu le mois dernier que le personnel du laboratoire de Wuhan est tombé malade et a eu besoin de soins hospitaliers des semaines avant que la Chine n’admette qu’elle faisait face à une épidémie, selon les renseignements américains.

Il n’y a actuellement aucune preuve suggérant que le virus a été intentionnellement libéré par la Chine.

Et les experts ont affirmé que la vérité sur Covid pourrait apporter une « honte nationale » à la Chine et renverser le Parti communiste.

Pendant ce temps, des rumeurs circulent selon lesquelles un grand maître-espion chinois aurait peut-être fait défection aux États-Unis avec des secrets sur le laboratoire de Wuhan.