La batterie Tesla Megapack a pris feu dans une sous-station PG&E en Californie

Au moins un Tesla Megapack a pris feu tôt mardi matin dans l’installation de stockage d’énergie exploitée par le service public PG&E à Monterey, en Californie.

En fin de matinée mardi, il n’y a eu aucune panne de courant pour les clients de PG&E, ni aucune blessure au personnel sur place en raison de l’incendie, selon le porte-parole de PG&E, Jeff Smith. Le service public californien a pris connaissance de l’incendie à 1 h 30 le 20 septembre 2022, a déclaré Smith dans un e-mail.

Le feu n’était pas encore complètement éteint avant la publication.

PG&E a mis en service le système Tesla Megapack de 182,5 mégawatts (MW), connu sous le nom de batterie Elkhorn à Moss Landing, en avril de cette année.

Des batteries gigantesques comme le Megapack, ainsi que celles fabriquées par ABB et Northvolt, permettent aux opérateurs de réseau de déplacer une capacité supplémentaire entre les comtés ou les États, et garantissent que l’énergie provenant de sources intermittentes peut être stockée et utilisée lorsque la demande est plus élevée ou en cas d’imprévus. pannes dans un réseau de transport.

Les incendies dans les systèmes de stockage d’énergie à Moss Landing rappellent les incidents impliquant des Tesla Megapacks en Australie. Ils soulignent également les défis liés à l’adoption de nouvelles technologies pour améliorer l’efficacité du réseau électrique et pour utiliser davantage l’électricité provenant de ressources renouvelables intermittentes comme l’éolien et le solaire.

Il existe deux projets de stockage d’énergie distincts à Moss Landing à Monterey. L’un est exploité par PG&E et l’autre par Vistra, basée au Texas. Mardi, un porte-parole de Vistra a déclaré à CNBC que leur installation n’était pas affectée par cet événement. Cependant, le côté Vistra de Moss Landing a connu deux incidents de surchauffe autrefois.

Patrouille routière de Californie fermé un tronçon de l’autoroute 1 et détourné la circulation de l’installation pendant des heures après l’incendie.

À la suite de l’incendie, on a dit à certains résidents près de la sous-station de la batterie d’Elkhorn à Moss Landing de abri en place à cause des émissions.

Selon Richard Stedman, agent de contrôle de la pollution de l’air pour le Monterey Bay Air Resources District (MBARD), les incendies de batteries lithium-ion peuvent émettre des constituants toxiques, notamment de l’acide chlorhydrique et fluorhydrique. MBARD ne disposait d’aucune donnée immédiate sur les impacts sur la qualité de l’air de l’incendie de la batterie Elkhorn, a-t-il déclaré, mais travaillera avec les autorités locales pour étudier le problème une fois l’incendie complètement éteint.

Jeff Smith de PG&E a noté : « Les systèmes de sécurité de l’installation fonctionnaient comme prévu lorsque le problème a été détecté et ont automatiquement déconnecté l’installation de stockage de la batterie du réseau électrique.

Correction : Auparavant, les systèmes de stockage d’énergie de Vistra sur le site de Moss Landing surchauffaient.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.