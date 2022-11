La batterie externe RapidX MyPort est le cadeau idéal pour les voyageurs

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Il existe des milliers de chargeurs de banque d’alimentation que vous pouvez acheter sur Internet dès maintenant, mais si vous êtes un voyageur passionné et que vous utilisez votre téléphone sans arrêt (qui ne le fait pas ?), alors la banque d’alimentation RapidX MyPort est faite pour vous.

Pourquoi c’est un super cadeau : Lors de mon dernier voyage en Corée du Sud, cette batterie externe m’a sauvé la vie. J’étais constamment sur mon téléphone, regardant les directions et les informations de transit, prenant des centaines de photos et de vidéos, et à midi, mon téléphone oscillait à environ 20 %. La banque d’alimentation était suffisamment portable pour tenir dans mon sac banane et était prête à recharger mon téléphone et mon point d’accès Wi-Fi portable lors de vos déplacements.

Il dispose de deux ports USB au niveau du bouton : un port USB-A standard et un port USB-C PD de 18 W à chargement rapide. À l’avant se trouve un chargeur sans fil certifié Qi capable de fournir 10 W de puissance. La banque d’alimentation offre non seulement une variété d’options de charge, mais RapidX comprend également un support de charge pour la banque d’alimentation. Il se tient droit et possède un rebord en bas, ce qui vous permet de recharger votre téléphone sans fil à côté de votre lit. Un seul câble USB-C à l’arrière recharge à la fois votre téléphone et la batterie externe la nuit. La banque d’alimentation MyPort est une banque d’alimentation unique qui vous offre tellement de flexibilité et de liberté pour recharger n’importe quel appareil via des ports USB et une charge sans fil compatible QI.

Ce que vous paierez : Le prix catalogue de la RapidX MyPort Power Bank est de 80 $, mais il est souvent en vente pour 65 $ ou moins. Il vient en argent noir et chaud.