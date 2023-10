La batterie du OnePlus Pad Go détaillée

OnePlus lancera le OnePlus Pad Go le 6 octobre et la société a déjà a dévoilé son design avec quelques spécificationsavec les dernières informations sur la taille de la batterie et la vitesse de chargement de la tablette.

Le OnePlus Pad Go contiendra une batterie de 8 000 mAh avec un support de charge rapide SuperVOOC de 33 W, contrairement au OnePlus Pad dévoilé en février, qui était livré avec une cellule de 9 510 mAh et une charge de 67 W.

OnePlus avait précédemment révélé que le Pad Go arborerait un écran 2,4K de 11,35 pouces et comporterait quatre haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos. Il aurait également une connectivité 5G, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré.

OnePlus n’a pas révélé quel processeur le Pad Go aura à la barre, mais avec le lancement dans un jour seulement, il y a peu d’attente pour tout savoir sur ses spécifications, ses prix et sa disponibilité.

