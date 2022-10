La batterie de 5 000 mAh du Samsung Galaxy S23 Ultra illustrée

La dernière rumeur sur le prochain Samsung Galaxy S23 Ultra vient d’un pronostiqueur renommé Univers de glace et détaille la batterie de 5 000 mAh du téléphone dans une image réelle.







Batterie Samsung Galaxy S23 Ultra

La cellule de la batterie semble provenir d’une liste de type certification, bien que la capacité réelle de la cellule ne soit pas affichée de ce côté de la batterie. Le S23 Ultra devrait être visuellement identique à son prédécesseur et a été certifié avec un support de charge de 25 W le mois dernier.

Ailleurs, le S23 Ultra est censé apporter un tout nouveau capteur Samsung ISOCELL 200MP pour son appareil photo principal supposé comporter des pixels de 0,6 µm sur un capteur 1/1,3″ avec une ouverture f/1,7 à l’avant. Le périscope 10MP devrait être repris du S22 Ultra de l’année dernière. L’avant abritera un écran AMOLED de 6,8 pouces 1440x3088px et un scanner d’empreintes digitales plus rapide couvrant une plus grande zone de numérisation.

La source (en chinois)