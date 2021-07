La batterie Apple MagSafe pour iPhone 12 annoncée coûte 99 $

Apple a annoncé mardi une batterie qui s’enclenche à l’arrière de l’iPhone 12 pour offrir une autonomie supplémentaire. Cela aidera les gens à prolonger la durée de vie de la batterie de leur iPhone s’il est sur le point de mourir.

La batterie MagSafe coûte 99 $ et est disponible en blanc. Il est disponible en pré-commande maintenant et commencera à être expédié la semaine prochaine.

Bien qu’il soit fixé à l’arrière d’un iPhone, il peut charger un téléphone avec une puissance de 5 watts, à peu près la même qu’un ancien chargeur mural carré pour iPhone, et plus lentement que les 15 watts que vous obtenez avec un chargeur MagSafe ordinaire. Lorsqu’il est connecté à un iPhone, les utilisateurs peuvent brancher un câble sur son port Lightning pour charger à la fois la batterie et l’appareil à des vitesses plus rapides.

Comme les autres accessoires Apple, il s’intègre étroitement au système d’exploitation de l’iPhone pour afficher une autonomie supplémentaire dans iOS.

La sortie du produit cette semaine est la dernière d’une série d’accessoires utilisant le système MagSafe d’Apple, qu’il a introduit l’automne dernier avec de nouveaux iPhones. Dans les sondages, la durée de vie supplémentaire de la batterie est systématiquement l’une des principales fonctionnalités que les consommateurs attendent de leurs smartphones.

Apple a publié des étuis d’extension de batterie dans le passé, mais sans MagSafe, les étuis de batterie intelligents d’Apple ont dû se brancher physiquement sur le port de l’iPhone pour le charger et prolonger la durée de vie de la batterie.

Apple n’a pas publié d’estimations officielles de la durée de vie de la batterie ou de la capacité de charge, mais une photo du produit suggère que la batterie MagSafe a une batterie de 1460 mAh, soit un peu moins de la moitié de la batterie de 3110 mAh d’un iPhone 12.