La Batavia Parks Foundation lève 50 000 $ pour le panneau du pont piétonnier Peace on Earth – Shaw Local

Un objectif de collecte de fonds communautaire de 50 000 $ pour un nouveau panneau « Peace on Earth » sur le pont piétonnier du centre-ville de Batavia a été atteint, avec des plans pour aller de l’avant, ont annoncé des responsables cette semaine.

La Fondation Batavia Parks a annoncé jeudi que l’objectif de collecte de fonds pour le panneau permanent du pont a été atteint.

Selon un communiqué de presse, un chèque de 5 000 $ de la Dunham Foundation a été remis à la présidente de la Parks Foundation Britta McKenna, au vice-président Stefin Steberl et au fondateur du projet Craig Foltos le 22 décembre, ce qui a aidé la fondation à atteindre son objectif.

“Il est normal que nous ayons atteint notre objectif communautaire à Noël – quel cadeau de la communauté à la communauté”, a déclaré McKenna dans un communiqué de presse.

Avec le don de la Fondation Dunham, l’objectif n’était plus qu’à 35 $. Un défi a été lancé sur la plateforme de collecte de fonds RallyUp de la Parks Foundation, et le don qui a dépassé l’objectif de 50 000 $ a été fait à la mémoire de Nancy McCloud, indique le communiqué.

Ce cadeau hommage, ainsi que des centaines d’autres personnes qui ont acheté des billets de tombola “Play it Forward”, donné de l’argent, acheté des marchandises, sponsorisé Batavia #peaceday ou sponsorisé une lettre, ont tous contribué à atteindre l’objectif, indique le communiqué.

Le chef de projet bénévole Dennis Kintop travaille avec le Batavia Park District, la Batavia Parks Foundation et des bénévoles de la communauté pour fabriquer les lettres métalliques, installer l’électricité et l’éclairage permanents et tirer parti des dons en nature dans la mesure du possible, indique le communiqué.

Le don en nature de Kluber Architects + Engineers des plans structurels et électriques pour l’œuvre d’art permanente est déjà en cours.

L’installation du projet est prévue pour 2023 avec des plans d’inauguration lors de la Journée internationale de la paix des Nations Unies 2023 le 21 septembre 2023.

Les artisans locaux intéressés à participer au projet de construction, en particulier l’installation électrique, doivent contacter Kintop à denniskintop@gmail.com.

Les partenaires du projet Peace on Earth comprennent le Batavia Park District, Craig Foltos du Foltos Tonsorial Parlour, la Batavia Parks Foundation et des membres de la communauté investis dans la promotion et la préservation de la paix sur Terre.