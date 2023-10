La bataille urbaine de la précédente guerre à Gaza donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler une offensive terrestre israélienne

JERUSALEM (AP) — Une bataille qui a tué des dizaines de civils et plus d’une douzaine de soldats israéliens il y a près de dix ans offre un aperçu du type de combats qui pourraient se produire si les forces israéliennes entraient dans Gaza, comme prévu, pour punir le Hamas pour ses ravages à travers Gaza. le sud d’Israël la semaine dernière.

C’était le 19 juillet 2014, lors de la troisième guerre d’Israël contre le Hamas. La cible était Shijaiyah, un quartier densément peuplé de la ville de Gaza que l’armée a déclaré que le Hamas avait transformé en une « forteresse terroriste », remplie de tunnels, de lance-roquettes et de pièges.

La bataille a eu lieu le troisième jour d’une offensive terrestre précédée d’une campagne aérienne de 10 jours. À l’époque comme aujourd’hui, on avait demandé aux civils palestiniens de quitter le quartier. Puis, comme aujourd’hui, beaucoup sont restés, soit parce que le Hamas le leur avait demandé, soit parce qu’ils n’avaient nulle part où aller.

Alors que les forces israéliennes pénétraient dans Shijaiyah, un fouillis de bâtiments trapus en béton et de ruelles étroites, les militants ont déclenché un barrage dévastateur de tirs d’armes automatiques, de missiles antichar et de grenades propulsées par roquettes, avait alors déclaré l’armée.

Un véhicule blindé de transport de troupes est tombé en panne. Lorsque deux soldats sont sortis pour le réparer, un militant a tiré un missile antichar sur le véhicule, le faisant exploser et tuant les sept soldats à l’intérieur. Dans le chaos qui a suivi, les combattants du Hamas ont réussi à emporter les restes d’un des soldats et les détiennent toujours.

Dans la panique qui a suivi, les soldats ont reçu l’ordre de monter dans leurs véhicules blindés tandis que les bataillons d’artillerie tiraient 600 obus et que des avions frappaient depuis le ciel. Le lendemain, des avions militaires israéliens ont largué 100 bombes d’une tonne sur la zone, ont rapporté plus tard les médias israéliens.

« La porte de l’enfer s’est ouverte et des éclats d’obus sont passés par les fenêtres », avait déclaré à l’époque un résident palestinien à l’AP.

En 2014, « il y avait un sentiment de folie dans la quantité de tirs utilisés », a déclaré un soldat israélien à Breaking the Silence, un groupe d’anciens combattants qui critiquent la politique israélienne et recueillent des témoignages anonymes de soldats.

Cinquante-cinq civils ont été tués au cours des deux jours de combat, dont 19 enfants et 14 femmes, selon un rapport de l’ONU, ainsi qu’un nombre indéterminé de militants. Treize soldats israéliens ont été tués.

Amir Avivi, un général israélien à la retraite qui servait aux côtés des hauts commandants lors de la bataille de 2014, a déclaré que cette fois-ci serait « complètement différente », car l’artillerie et les frappes aériennes passeraient en premier.

« Ce sera une manœuvre massive avec beaucoup d’aviation et d’artillerie – une entrée très, très forte. Nous allons essayer de minimiser autant que possible les pertes de nos troupes, et pour cela, nous avons besoin de beaucoup de couverture.» Il a ajouté qu’il faudrait moins de puissance de feu si elle était utilisée au début et non lorsque les soldats sont en détresse.

L’énorme puissance de feu a peut-être endigué les pertes de l’armée, mais elle a coûté un lourd tribut aux civils et a rasé une grande partie du quartier. Quelque 670 bâtiments ont été détruits et près de 1 200 ont été modérément à gravement endommagés, selon le rapport de l’ONU. Les enquêteurs ont dénombré 270 cratères.

« C’est une sacrée opération ponctuelle », a déclaré sarcastiquement John Kerry, alors secrétaire d’État, à propos de la bataille, dans un instant capté par un micro brûlant.

Israël a ordonné une évacuation sans précédent de près de la moitié des 2,3 millions de Palestiniens de Gaza, de la partie nord du territoire assiégé vers le sud. Avivi, le général à la retraite, a déclaré que cela visait à les épargner. Mais tout le monde n’a pas la capacité ou la volonté de fuir.

« Quand l’artillerie commencera, ceux qui n’ont pas encore évacué le feront », a-t-il déclaré.

Le rapport de l’ONU a trouvé « de fortes indications » selon lesquelles l’opération de Shijaiyah impliquait des tirs aveugles qui « pourraient constituer un crime de guerre ». La Cour pénale internationale enquête sur d’éventuels crimes de guerre commis par les deux parties au cours de la guerre de 2014.

Israël, qui accuse depuis longtemps les organes de l’ONU de faire preuve de partialité à son encontre, a refusé de coopérer avec l’une ou l’autre de ces enquêtes.

La guerre s’est poursuivie pendant plus d’un mois après Shijaiyah, à travers des batailles tout aussi destructrices. Cela s’est terminé par une trêve fragile et le Hamas est toujours fermement aux commandes malgré la mort de 2 251 Palestiniens – pour la plupart des civils – et des destructions généralisées. Côté israélien, 74 personnes ont été tuées, dont six civils.

En 2021, les deux camps se sont livrés une autre guerre dévastatrice, sans toutefois invasion terrestre.

Et puis samedi, un Hamas toujours invaincu a quitté Gaza et s’est déchaîné dans le sud d’Israël, tuant des centaines de personnes et ramenant quelque 200 otages dans ce territoire côtier étroit.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, également au pouvoir en 2014, s’est engagé à détruire le Hamas. Les dirigeants du groupe se disent prêts à affronter tous les scénarios.

Israël a promis une offensive aérienne, terrestre et navale « très large » dans un avenir proche. Il a massé des chars et des dizaines de milliers de soldats le long de la frontière avec Gaza.

S’ils emménagent, Shijaiyah sera parmi leurs premières cibles.

Joseph Krauss, Associated Press