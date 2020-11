La bataille Trans-Tasman pour les cueilleurs de fruits

Une bataille pour les cueilleurs de fruits se prépare, la Nouvelle-Zélande offrant désormais aux kiwis 1 000 $ pour les inciter à rester dans le pays pour faire un passage à la ferme.

La décision du gouvernement de Jacinda Ardern intervient après que l’Australie a promis aux Néo-Zélandais de 2000 dollars pour s’installer pour 120 heures de travail horticole.

Les deux pays ont dû se démener pour que les travailleurs saisonniers cueillent des fruits et des légumes, car les restrictions aux frontières causées par la pandémie de coronavirus les ont considérablement sous-employés.

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern supplie les travailleurs de l’horticulture de rester en Nouvelle-Zélande

Le gouvernement Morrison offre aux kiwis 2000 $ pour un séjour de travail agricole dans la région de l’Australie (image d’une jeune femme cueillant des mûres)

Les subventions de réinstallation de 2 000 $ de l’Australie sont disponibles sur le site Web JobSeeker du gouvernement australien.

Les travailleurs doivent être âgés de 18 ans et plus et passer leur tranche de six semaines dans une zone régionale ou sur un site approuvé sur le site Web de Harvest Trail.

L’annonce indiquait que “ l’aide à la réinstallation ” avait commencé le 1er novembre et durerait jusqu’à la fin de 2021 pour que les gens “ déménagent et occupent des emplois dans l’agriculture, y compris les travaux de récolte ”.

«Vous pourriez avoir droit à une aide financière pour couvrir les frais de voyage et d’hébergement lorsque vous déménagez pour profiter d’une opportunité de travail agricole à court terme», a-t-il poursuivi.

Un financement a été réservé pour couvrir le coût de la vie ou les frais de transport pour se rendre au lieu de travail.

Les travailleurs seront également remboursés pour certaines dépenses liées à l’emploi telles que les vêtements de sécurité, les uniformes et les bottes.

Le paiement sera versé aux travailleurs qui passent six semaines ou 20 heures par semaine à travailler sur le sentier des récoltes à des travaux agricoles comme la cueillette de fruits (photo: un travailleur saisonnier vide un sac d’oranges de Valence dans un verger près de Griffith, Nouvelle-Galles du Sud)

Le Premier ministre néo-zélandais a exhorté les kiwis à reconsidérer le fait de franchir le fossé, suppliant les travailleurs de rester chez eux et d’aider plutôt l’économie locale

Mais les Néo-Zélandais devront payer les frais de réinstallation à l’avance et se faire rembourser par leur fournisseur après avoir terminé les six semaines de travail.

La même aide financière est disponible pour les Australiens sans emploi jusqu’à 6 000 dollars.

EMPLOIS ÉLIGIBLES: Vous pouvez obtenir une aide à la réinstallation si vous déménagez pour entreprendre des travaux agricoles à court terme, notamment: Travail de récolte • Production de récoltes, y compris la cueillette et la pollinisation • Plantation et préparation pour la plantation des récoltes • Propagation des récoltes, y compris la culture de nouvelles plantes à partir de graines • Opérations de transformation et d’emballage pour les récoltes et les opérations de hangar d’emballage • Stockage local et transport des récoltes Travail du bétail et des produits laitiers • Fabrication de produits laitiers à partir de matières premières • Transformation immédiate des produits animaux, y compris la tonte, la boucherie, l’emballage et le tannage • Travail du bétail: alimentation, élevage et élevage de bétail

Le Premier ministre néo-zélandais a exhorté les Kiwis à reconsidérer le fait de franchir le fossé, suppliant les travailleurs de rester chez eux et d’aider plutôt l’économie locale.

“Cela ne va pas”, a-t-elle déclaré aux journalistes mercredi après-midi.

“ Ce qu’il faut prendre en compte, c’est que 2000 dollars pour aller chercher un emploi dans un autre pays [but] vous avez toujours les frais de quarantaine pour rentrer chez vous.

«Mon appel à Kiwis est le suivant: il y a de bons emplois là-bas – il y a de grandes opportunités et nous continuerons à travailler sur des moyens de vous soutenir dans ces rôles.

Vendredi, le gouvernement néo-zélandais a annoncé une prime de 1 000 $ pour les travailleurs qui terminent six semaines ou plus.

“Nos changements aideront à surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les chômeurs néo-zélandais lorsqu’ils envisagent des emplois saisonniers, en particulier les coûts de réinstallation et l’instabilité des revenus”, a déclaré le ministre du Développement social et de l’Emploi, Carmel Sepuloni.

“ Ces changements font partie de la réponse plus large du gouvernement pour faire face aux pénuries de main-d’œuvre dans nos industries horticoles et viticoles, qui sont les principales sources d’exportation de la Nouvelle-Zélande et seront importantes pour notre reprise économique après le COVID-19. ”

Un récent rapport d’Ernst and Young a averti que l’industrie horticole australienne souffrirait d’une pénurie de 26 000 travailleurs au cours des six prochains mois.

Les pénuries de main-d’œuvre ont été liées à une baisse significative du nombre de routards sur le terrain à la suite de la pandémie de coronavirus.

Mais les affirmations ont été réfutées par le groupe de recrutement AgriAus, qui affirme qu’il a été «impossible» de trouver du travail agricole australien en raison de la préférence des agriculteurs pour l’emploi de routards et de travailleurs étrangers.

L’étude saisonnière de la demande de main-d’œuvre et de la main-d’œuvre en horticulture prédit que le manque occasionnel de travailleurs continuera d’augmenter avant d’atteindre un sommet en mars prochain.

Cairns et Wide Bay, dans le nord du Queensland, seront parmi les régions les plus durement touchées par la pénurie de travailleurs horticoles, malgré le fait qu’il y ait 20 000 demandeurs d’emploi dans chacune des régions.

Les autres régions durement touchées comprennent le nord-ouest de Victoria, Coffs Harbour et Grafton sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud, la région de Murray dans l’État et le sud-est de l’Australie du Sud.