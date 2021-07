La bataille terrifiante d’Andrew Marr contre Covid qui aurait pu le tuer

ANDREW Marr a parlé de sa bataille potentiellement mortelle avec Covid malgré les deux coups.

Le journaliste de la BBC a été frappé par le virus à son retour à Londres après avoir couvert le sommet du G7 le mois dernier à Cornwall.

Andrew Marr s’est ouvert sur sa bataille avec Covid

Marr, 61 ans, a déclaré que ses symptômes s’apparentaient à un « rhume d’été » avec « un peu de mal de gorge et un léger mal de tête ».

Mais un jour plus tard, Marr a déclaré qu’il commençait à se sentir « gravement malade », alors il a décidé de passer un test PCR malgré six tests de flux latéral qui se sont révélés négatifs.

Malgré un double coup, son résultat de test est revenu positif.

Marr, qui a subi un accident vasculaire cérébral presque mortel en 2013 à l’âge de 53 ans seulement, pense qu’il est un « succès vaccinal » car il ne s’est pas retrouvé à l’hôpital pour lutter contre le virus.

» VOUS N’AVEZ PAS DE SUPERPOUVOIRS «

Il a déclaré au Daily Mail: « Si je n’avais pas été vacciné, j’aurais peut-être bien été transporté à l’hôpital, ou au moins sous respirateur.

« Donc je ne dis pas que c’est un échec des vaccins, loin de là, ce que je dis c’est juste faire attention. Même si tu es double-vacciné, tu n’as pas de super-pouvoirs, tu peux toujours tomber malade . »

Le présentateur de nouvelles a déclaré que ses symptômes allaient et venaient – ​​le laissant « anxieux », il deviendrait long Covid et ne « récupérerait jamais correctement ».

En plus de souffrir de tremblements, de douleurs musculaires, de fatigue, de nausées et d’un « mauvais mal de tête ressemblant à un vice avec des douleurs derrière les globes oculaires », Marr a également perdu son odorat et son goût.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Il a dit qu’il craignait également pour son poumon endommagé après être devenu « poitrine », mais heureusement, cela ne s’est pas suffisamment aggravé, il a dû aller à l’hôpital.

Marr pense maintenant qu’il s’est presque complètement rétabli mais a toujours peur de développer un long Covid.

Il a déclaré: « Je me surveille tout le temps pour le brouillard cérébral, mais il n’y en a encore aucun signe.

« Je connais une personne qui dit qu’elle lit mais ne peut rien comprendre et s’en souvenir. Et elle a un travail de grande envergure, donc c’est inquiétant. Les effets cognitifs m’inquiètent constamment. »

Marr pense que son diagnostic aurait pu être « lié au stress » et a plaisanté en disant qu’il avait eu une « bonne conversation » de sa femme.

Mais il a averti que les gens devaient être plus conscients de la contagiosité de la souche Delta alors que les cas continuent de monter en flèche à travers le pays.

Marr a déclaré: « Comme les ministres du gouvernement, j’avais utilisé cette phrase désinvolte » symptômes légers à modérés « en parlant de personnes qui avaient été doublement vaccinées pour avoir Covid, mais cela peut être vraiment, vraiment horrible.

« Nous devons nous ouvrir et relancer l’économie, mais nous devons également réaliser que cette souche Delta est beaucoup plus contagieuse que la précédente, et même si vous avez subi deux injections, vous n’êtes pas protégé contre les maladies graves.

« Si j’avais une seule chose à dire aux gens, ce serait de ne pas penser que vous êtes invulnérable, de continuer à prendre les précautions qui vous conviennent. »

Marr pense avoir attrapé le virus en couvrant le sommet du G7