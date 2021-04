Le président américain Joe Biden parle aux côtés du Premier ministre japonais Yoshihide Suga lors d’une conférence de presse conjointe dans la roseraie de la Maison Blanche à Washington, le 16 avril 2021. Tom Brenner | Reuters

GUANGZHOU, Chine – Au cours de ses 100 premiers jours en tant que président, Joe Biden a clairement indiqué une chose: il veut s’assurer que les États-Unis surpassent la Chine sur un certain nombre de fronts, la technologie étant à l’avant-plan. Ses politiques poursuivent la ligne dure de l’ère Trump sur les contrôles à l’exportation des entreprises technologiques chinoises, mais ajoute de nouveaux éléments – la collaboration avec des alliés dans des domaines considérés comme critiques, tels que les semi-conducteurs et l’accent mis sur le renforcement des capacités nationales. « La priorité est sur l’innovation nationale et la formation d’alliances technologiques pour coordonner la confrontation avec la Chine dans le domaine de la technologie », a déclaré Paul Triolo, chef de la pratique de la géotechnologie chez Eurasia Group.

Qu’a fait Biden jusqu’à présent?

Bien que Biden ait maintenu ces règles en place, il a également annoncé des politiques visant à stimuler l’innovation américaine. «Là où l’administration Trump avait tendance à se concentrer sur des mesures défensives (par exemple, des restrictions sur les entreprises militaires chinoises), les premiers messages sur l’approche de Biden suggèrent qu’il associe celles-ci à des mesures plus offensives ou proactives – des investissements, par exemple, dans des alternatives à la Chine», a déclaré Emily de La Bruyere, co-fondatrice du cabinet de conseil Horizon Advisory. Dans son plan pour l’emploi américain, Biden appelle le Congrès à faire un investissement de 180 milliards de dollars pour faire progresser «le leadership américain dans les technologies critiques et moderniser l’infrastructure de recherche américaine». Il y a également un appel à investir 50 milliards de dollars dans la fabrication et la recherche, via la loi bipartite CHIPS.

L’élévation de nouvelles barrières autour des technologies américaines et la militarisation des chaînes d’approvisionnement clés dans le cadre d’un effort pour contenir la montée en puissance de la Chine font (également) partie de la stratégie de Biden. Paul Triolo chef de la pratique géotechnique, Eurasia Group

Plus tôt ce mois-ci, un certain nombre de législateurs démocrates et républicains ont réintroduit la loi sur les frontières sans fin dans le processus législatif. Cela propose de changer le nom de la National Science Foundation (NSF) des États-Unis en la National Science and Technology Foundation (NSTF). Il s’agit d’une agence indépendante du gouvernement américain visant à faire progresser la recherche scientifique. Une direction de la technologie serait créée sous le nouveau NSTF et recevrait 100 milliards de dollars sur cinq ans pour «redynamiser le leadership américain dans la découverte et l’application de technologies clés qui définiront la compétitivité mondiale». La direction financerait la recherche dans 10 domaines clés, notamment l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la robotique, les sciences des matériaux, les technologies de communication avancées, entre autres. L’accent mis sur les investissements nationaux mais aussi sur le maintien des contrôles à l’exportation est « principalement motivé par le besoin perçu de protéger le leadership technologique de l’entreprise américaine dans des domaines clés tels que la fabrication de semi-conducteurs », a déclaré Triolo. Mais « lever de nouvelles barrières autour des technologies américaines et essentiellement militariser les chaînes d’approvisionnement clés dans le cadre d’un effort pour contenir l’essor de la Chine font (également) partie de la stratégie de Biden », a-t-il ajouté.

Focus sur les semi-conducteurs

Alliances technologiques internationales

Une autre différence entre l’approche de Biden envers la Chine et la technologie et celle de Trump est l’accent mis sur le «multilatéralisme», selon Bruyere. Plus tôt ce mois-ci, Biden et le Premier ministre japonais Suga Yoshihide ont déclaré que les États-Unis et le Japon travailleraient ensemble sur la recherche et le développement dans des domaines tels que l’intelligence artificielle et la biotechnologie.

La concurrence entre les États-Unis et la Chine est d’ordre idéologique. La Chine essaie de façonner un nouvel ordre mondial; c’est à Washington de diriger le développement d’une meilleure alternative. Emily de La Bruyère co-fondateur, Horizon Advisory

Les deux pays ont également déclaré qu’ils allaient s’associer sur « les chaînes d’approvisionnement, y compris sur les semi-conducteurs, en promouvant et en protégeant les technologies critiques qui sont essentielles à notre sécurité et à notre prospérité ». Biden rencontrera également le président sud-coréen Moon Jae-in à Washington le mois prochain. On s’attend à ce que les semi-conducteurs et les problèmes technologiques fassent partie de leur conversation. Le Japon et la Corée du Sud sont des éléments clés de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs et sont des acteurs en croissance dans d’autres domaines technologiques critiques, notamment les robots et les réseaux mobiles 5G de nouvelle génération. « La concurrence entre les États-Unis et la Chine est une concurrence idéologique. La Chine tente de façonner un nouvel ordre mondial; c’est à Washington de diriger le développement d’une meilleure alternative », a déclaré Bruyere. « Pour que cette alternative soit réellement meilleure – et de manière convaincante – elle doit être multilatérale. Elle doit intégrer les intérêts et les voix des parties prenantes mondiales. »

Que fait la Chine?