La bataille sur le plafond des allocations pour deux enfants se profile lors d’un événement sur la politique du travail

Keir Starmer fait face à des batailles sur le plafond des allocations pour deux enfants et d’autres points d’éclair lors d’un rassemblement clé sur la politique du travail ce week-end où les délégués syndicaux citeront de nouvelles preuves de la crise croissante du coût de la vie à laquelle leurs membres sont confrontés.

Le mécontentement à tous les niveaux du parti face à sa résistance à s’engager à supprimer le plafond si le Parti travailliste gagne le pouvoir constitue la toile de fond de négociations potentiellement houleuses à huis clos au National Policy Forum (NPF).

Environ 200 représentants de toutes les principales parties du travail – y compris les partis de circonscription, les syndicats affiliés, les sociétés socialistes et les députés – se réuniront pendant deux jours à Nottingham dans le cadre du processus d’élaboration du programme politique du parti.

La gauche du parti, sous la forme de Momentum et de députés dont John McDonnell, demande aux délégués de faire pression pour l’adoption de politiques « audacieuses » telles que la suppression du plafond des allocations pour deux enfants et l’introduction de repas scolaires gratuits.

Des défis importants sont également susceptibles de venir des syndicats, qui ont traditionnellement préféré assumer la direction en privé.

« Personne ne s’attend à ce que les travaillistes se débarrassent du plafond de deux enfants le premier jour, mais si vous voulez vraiment sortir les familles de la pauvreté, il faut vraiment qu’un signal soit envoyé que c’est quelque chose qui sera abordé », a déclaré une source syndicale, qui a déclaré qu’une pression « robuste » pour un changement de position des travaillistes avait été appliquée.

Un autre syndicat, Usdaw, a déclaré que ses priorités au sein de la NPF seraient éclairées par les nouveaux résultats d’une enquête qu’il publiait vendredi, montrant comment la crise du coût de la vie continuait d’avoir un impact dévastateur sur les travailleurs faiblement rémunérés.

Jusqu’à 81,5% des membres du syndicat de la vente au détail ont déclaré qu’ils se sentaient moins bien maintenant qu’il y a 12 mois, contre 39% en 2021, selon l’enquête du cinquième plus grand syndicat du Royaume-Uni.

« De manière troublante, près des trois quarts des membres de l’Usdaw ont déclaré que leurs enfants étaient absents parce que l’argent était trop serré », a déclaré Paddy Lillis, secrétaire général de l’Usdaw, qui a salué l’engagement du Labour à augmenter les indemnités de maladie légales dans les 100 premiers jours suivant son entrée au gouvernement.

Les appels du syndicat à une augmentation immédiate du salaire minimum à au moins 12 £ de l’heure pour tous les travailleurs, comme un pas vers 15 £, risquent de trouver un écho dans certains amendements proposés au NPF par la gauche.

Parmi les autres qui se rendront à Nottingham, il y aura Christina McAnea, la secrétaire générale d’Unison, qui dans un article de blog sur le site Web du syndicat de la fonction publique a plaidé pour l’abolition du plafond de deux enfants.

« Unison est clair que de bons choix politiques se traduisent par une croissance économique partagée équitablement entre tous les membres de la société et une réduction spectaculaire du nombre de familles qui sont obligées de compter sur le soutien. Mais jusqu’à ce que cela se produise, des filets de sécurité essentiels pour les enfants doivent être remis en place. Et tous les politiciens devraient rejeter toute politique dont il est prouvé qu’elle appauvrit les familles et qui punit clairement les enfants innocents », a écrit McAnea, qui a été considéré comme un allié de Starmer et dont l’élection en 2021 a été considérée comme un coup porté à la gauche du parti.

Dans le marchandage politique à l’abri des regards des médias, les ministres de l’ombre seront impliqués pour tenter de parvenir à des compromis avec les délégués qui ont proposé des amendements.

Outre ce qui pourrait émerger du NPF, une série d’annonces phares de la politique travailliste, telles que des projets de création d’une compagnie d’électricité publique appelée Great British Energy et d’abolition du statut fiscal non-dom, ont déjà été présentées par la direction travailliste dans un projet de document politique de 86 pages.

Un rapport qui sortira du week-end ira avant la conférence du parti travailliste en octobre. Certains amendements qui n’ont pas été retirés ou qui n’ont pas fait l’objet de compromis seront soumis à la conférence s’ils obtiennent un vote de 35 % de tous les délégués au rassemblement de la FPN.

Beth Winter, une députée à gauche du parti, a déclaré : « Nous entendrons beaucoup parler de décisions difficiles et de choix difficiles dans les prochains jours. Si nous voulons convaincre les gens que le Parti travailliste va construire une meilleure Grande-Bretagne, nous devons remettre en question cette orthodoxie de Westminster et renforcer le soutien aux politiques audacieuses qui offrent de l’espoir.