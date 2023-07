La bataille successorale en cours d’Aretha Franklin montre l’importance d’avoir un testament approprié

Aretha Franklin se produit sur scène le 7 novembre 2017 à New York.

L’histoire est remplie d’exemples de célébrités décédées sans testament : Bob Marley, Prince, Howard Hughes, Pablo Picasso, Jimi Hendrix, voire Abraham Lincoln.

Mais un en cours litige juridique impliquant la succession de l’icône de la musique Aretha Franklin est la dernière illustration très médiatisée de l’importance d’avoir un plan successoral formel, même pour les non-célébrités.

« Tout le monde devrait avoir un testament ou une fiducie », a déclaré Richard Behrendt, un planificateur successoral basé à Mequon, Wisconsin.

« [Otherwise] la loi de l’État dictera où va votre propriété », a-t-il dit. « Mais ce n’est peut-être pas là où vous vouliez qu’elle aille.