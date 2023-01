La bataille pour votre portefeuille numérique s’intensifie

Ce que la guerre pour votre portefeuille signifie pour vous

“Le pitch pour les consommateurs est une expérience de paiement en ligne plus facile”, a déclaré Rossman. “Vous n’aurez pas besoin de saisir toutes les informations de votre carte car elles seront déjà enregistrées dans le système. “Et il sera géré par les banques, qui auront en théorie une meilleure protection contre la fraude que les détaillants.” La bonne nouvelle est “qu’il s’agit déjà d’un secteur réglementé”, a ajouté Pam Dixon, directrice exécutive du World Privacy Forum, un groupe de recherche à but non lucratif, contrairement aux programmes tout aussi populaires “acheter maintenant, payer plus tard”. Cependant, “les consommateurs doivent encore être très prudents”, a averti Dixon. “Ce sont vos informations financières.”

Les paiements numériques gagnent en popularité, mais sont-ils sûrs ?

Pendant la pandémie, les acheteurs ont montré une préférence croissante pour les transactions sans numéraire et le font toujours : Les applications de paiement peer-to-peer – connues sous le nom de P2P – telles que Zelle et Venmo de Paypal, qui permettent aux utilisateurs de stocker leurs informations bancaires sur leur smartphone, ont explosé en popularité. Aujourd’hui, 64 % des Américains utilisent des applications de paiement peer-to-peer, bien que pour les jeunes adultes, ce chiffre passe à 81 %, selon une enquête de mars 2022 de Consumer Reports. Environ 40 % des plus de 2 000 personnes interrogées ont déclaré utiliser des applications de paiement au moins une fois par mois, tandis que 18 % les utilisent au moins une fois par semaine. Les paiements numériques sont généralement plus sûrs que les transactions par carte de crédit car il y a une composante biométrique, a déclaré Rossman – “cette solution en ligne aura probablement une sorte d’authentification à deux facteurs, comme un code envoyé par SMS”.

Mais ce n’est pas sans risque. Les utilisateurs sont vulnérables à la fraude ou aux escroqueries ou peuvent perdre de l’argent s’ils envoient accidentellement un paiement à la mauvaise personne, selon une analyse de Consumer Reports. Et les paiements peer-to-peer ont toujours des degrés divers de protection des consommateurs, ce qui pourrait poser problème lorsqu’il s’agit d’obtenir un remboursement. Essayer de récupérer de l’argent sur votre compte personnel après qu’il a été transféré à quelqu’un d’autre peut nécessiter plus de travail que de demander un remboursement auprès d’une société de carte de crédit, qui annule souvent les frais presque immédiatement et se bat en votre nom. “C’est un peu comme remettre le dentifrice dans le tube”, a déclaré Rossman.

“Que l’acheteur se méfie”

Zelle, en particulier, a fait l’objet de critiques récentes. Un rapport du Sénat américain l’automne dernier a déclaré que “Zelle est endémique avec la fraude et le vol, et peu de clients sont remboursés – violant potentiellement les lois fédérales et les règles de consommation.” L’analyse de Consumer Reports comprenait un appel aux décideurs politiques pour renforcer la protection des consommateurs. “Il y a un décalage entre les protections disponibles pour les consommateurs et les dernières technologies de paiement”, a déclaré Delicia Hand, directrice de l’équité financière pour Consumer Reports. En attendant, “les fournisseurs de paiement peuvent relever la barre de la protection des consommateurs en prenant des mesures plus agressives pour minimiser les risques pour les utilisateurs”, a ajouté Hand.

Si vous n’avez jamais utilisé de portefeuille numérique auparavant, assurez-vous de faire quelques tests et de ne pas envoyer de gros montants. Pam Dixon directeur exécutif du World Privacy Forum