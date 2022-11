La bataille pour l’exploitation minière en haute mer prend une nouvelle urgence alors que l’essai se termine

“Le panache du fond marin épouse le fond marin”, a-t-il déclaré.

Pourtant, les propres consultants de l’entreprise ont reconnu qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions.

“Il y a vraiment beaucoup de données à analyser avant de pouvoir faire une évaluation des impacts environnementaux”, a déclaré Thomas L. Johnson du groupe DHI, engagé par la Metals Company pour étudier le panache de sédiments, lors d’un entretien téléphonique depuis le site de l’expédition.

La mission de test a connu quelques incidents, notamment des pannes de câblage électrique liées aux pressions en haute mer et le déversement de fragments de roche et d’eaux usées chargées de sédiments du navire, selon la documentation examinée par le New York Times. Un porte-parole de la Metals Company a déclaré que la décharge résultait d’une montée subite de l’eau traversant un dispositif d’épuration des sédiments et “n’était pas considérée comme un danger ou un risque significatif pour l’environnement”. Le test devrait se terminer d’ici le milieu de ce mois.

Matthew Gianni, co-fondateur de la Deep Sea Conservation Coalition, a déclaré que de petites quantités de sédiments dispersés et le simple enlèvement des roches – qui sont un habitat pour de nombreux organismes des fonds marins – pourraient suffire à perturber la vie.

“Si vous ne connaissez même pas les espèces qui existent et comment elles réagissent à ces sédiments, vous ne pouvez pas affirmer quel sera l’impact biologique des panaches”, a-t-il déclaré. « Mettez les preuves sur la table. Soumettez-le à des scientifiques indépendants pour qu’ils l’examinent et voient si leurs affirmations tiennent la route. Jusque-là, nous ne pouvons même pas parler d’aller de l’avant dans l’exploitation minière à grande échelle.

L’agence, avec un effectif d’environ 50 personnes, n’a pas envoyé d’employé à plein temps dans l’expédition, mais a plutôt envoyé un stagiaire, a déclaré un responsable de la Metals Company. Une porte-parole de l’Autorité des fonds marins a déclaré que l’agence avait suivi le projet de près, envoyé du personnel pour inspecter les navires avant leur départ et effectuerait une visite de suivi à leur retour “pour vérifier que toutes les opérations offshore ont été menées en pleine conformité avec les exigences réglementaires pertinentes. .”

Le test se déroule à environ 1 100 miles au sud-ouest de Manzanillo, au Mexique, à l’aide de véhicules télécommandés car l’eau est si profonde et la pression si intense qu’il est généralement trop compliqué d’envoyer des travailleurs. Les historiens de la mer disent qu’il s’agit probablement de la plus grande collection de nodules de fond marin de la zone riche en minéraux, connue sous le nom de zone Clarion-Clipperton.