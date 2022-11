La bataille pour les officiers de liaison scolaire se poursuit à Penticton

Au même moment où la GRC de Penticton prévoit d’augmenter le nombre d’agents de liaison dans les écoles, le commissaire aux droits de la personne de la Colombie-Britannique a demandé que le programme soit interrompu.

Le commissaire aux droits de la personne de la Colombie-Britannique a envoyé une lettre à la BC School Trustees Association concernant les préoccupations en matière de droits de la personne liées à l’utilisation des agents de liaison scolaire (ALS) de la GRC dans les écoles de la Colombie-Britannique.

Cette annonce intervient deux semaines après que la GRC de Penticton a déclaré qu’elle étendait sa présence dans les écoles de Penticton et de Summerland « dans le but de développer des relations plus positives entre les élèves et la police ».

Dans sa lettre, la commissaire Kasari Govender réitère sa recommandation de mettre fin à l’utilisation des SLO par tous les districts scolaires, à moins et jusqu’à ce qu’ils puissent démontrer un besoin fondé sur des preuves qui ne peut être satisfait par d’autres services.

“Je recommande fortement que tous les districts scolaires mettent fin à l’utilisation des SLO jusqu’à ce que l’impact de ces programmes puisse être établi de manière empirique”, a déclaré Govender.

Dans la lettre, Govender souligne les préoccupations importantes soulevées par les étudiants américains marginalisés, leurs familles et leurs communautés concernant les dommages causés par la présence policière dans les écoles. Bien qu’il y ait peu de recherches au Canada sur l’impact des programmes d’ALS sur les élèves autochtones, noirs et d’autres minorités, des recherches américaines ont révélé que les ALS contribuent à un sentiment de criminalisation et de surveillance dans les écoles, en désavantageant particulièrement les élèves marginalisés.

Les policiers marchant dans les couloirs des écoles publiques du centre de l’Okanagan ont une large approbation basée sur une enquête informelle réalisée par le personnel du district scolaire en 2021.

Les résultats ont montré 91 % de réponses positives aux agents de liaison avec la police dans les écoles de la part des parents, 90,6 % du personnel et 93 % des élèves.

«Pour les conseils scolaires qui choisissent de ne pas franchir cette étape, il vous incombe de produire une preuve indépendante d’un besoin d’ALS qui ne peut être satisfait par des alternatives civiles et d’expliquer les mesures que vous prenez pour répondre aux préoccupations soulevées par les Autochtones, les Noirs. et d’autres communautés marginalisées », a-t-elle conclu.

Le président du conseil scolaire SD67, James Palanio, a déclaré qu’ils en discuteraient lors de leur prochaine réunion.

Il y a deux semaines, la GRC de Penticton a également annoncé la nomination de Jo Anne Ruppenthal au poste de coordonnatrice de la justice réparatrice à compter du 9 novembre.

Ruppenthal fournira un soutien aux écoles par le biais d’initiatives éducatives axées sur le renforcement des relations par la médiation et la restitution au sein des communautés scolaires.

