La bataille pour les hausses d’impôts brouille la poussée post-Trump du GOP pour faire partie de la classe ouvrière

Le président Joe Biden prend la parole après une visite du Tidewater Community College à Norfolk, en Virginie, le 3 mai 2021. Mandel Ngan | AFP | Getty Images

WASHINGTON – La bataille imminente sur les hausses d’impôts pour financer les projets de loi de reprise économique du président Joe Biden menace de saper les efforts naissants du Parti républicain après Trump pour se renommer en tant que parti de la classe ouvrière. Au cours de la dernière décennie, la part d’Américains n’ayant qu’un diplôme d’études secondaires qui se sont identifiés comme républicains a augmenté de plus de 10 points, passant de 34% à 45%, selon un sondage NBC News / Wall Street Journal. Beaucoup de ces électeurs ont été initialement attirés par le GOP sur des questions culturelles et non financières. Mais Trump a injecté du populisme économique dans la plate-forme du parti. Aux élections de 2020, malgré la perte de la présidence, il a gagné les hommes blancs non universitaires de 42 points de pourcentage et les femmes blanches non universitaires de 27 points. Au cours de l’année écoulée, les républicains se sont également joints aux démocrates pour voter pour des projets de loi de secours massifs de Covid qui renforçaient le filet de sécurité sociale avec des paiements en espèces et des allocations de chômage améliorées – deux choses pour lesquelles les républicains votent rarement. Depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier, plusieurs sénateurs du GOP ont publié de nouveaux plans politiques qui augmentent les revenus des familles de travailleurs et qui défient l’économie traditionnelle et conservatrice du laissez-faire. GOP Sens. Marco Rubio de Floride et Mike Lee de l’Utah proposition de relèvement le crédit d’impôt pour enfants dans le projet de loi sur l’allégement du coronavirus de Biden encore plus élevé que ce que les démocrates avaient initialement fixé. Le sénateur Mitt Romney de l’Utah a publié un plan fournir une prestation mensuelle en espèces de 350 $ aux familles pour chaque enfant de moins de 6 ans et de 250 $ par mois pour les enfants de 6 à 17 ans. Et le sénateur Josh Hawley du Missouri, un fervent partisan de Trump, a annoncé une législation pour donner un crédit d’impôt à quiconque faire moins que le salaire horaire moyen de 16,50 $, sous la forme d’un chèque trimestriel de l’IRS.

Le sénateur Josh Hawley, R-MO, prend la parole lors d’une audience du Comité judiciaire du Sénat sur l’insurrection du 6 janvier, dans le bâtiment du bureau du Sénat Hart sur Capitol Hill à Washington, DC, le 2 mars 2021. Graeme Jennings | Piscine | Reuters

«Avant Trump, le plan du GOP était de ne pas tenir compte de l’économie», a déclaré Henry Olsen, chercheur principal au Centre conservateur d’éthique et de politique publique. « Mais les victoires de Trump, et le fait qu’il ait mobilisé un soutien à grande échelle et augmenté le vote des cols bleus pour les républicains, ont changé tout cela. » À la Chambre, le représentant de l’Indiana Jim Banks, chef du Comité d’étude républicain conservateur, a écrit une note le mois dernier affirmant que la seule façon pour le Parti républicain de prendre le contrôle du Congrès était de «renommer et réorienter avec enthousiasme le Parti du La classe ouvrière. » « Pendant trop longtemps, le Parti républicain a alimenté le récit et la perception que le Parti républicain était le parti des grandes entreprises ou le parti de Wall Street », a écrit Banks. Toutes ces initiatives reflètent un parti « essayant de rattraper les gens qui les soutiennent », a déclaré John Russo, co-rédacteur en chef de la publication Perspectives de la classe ouvrière et chercheur invité à l’Initiative de Kalmanovitz pour les travailleurs et les travailleurs pauvres à Georgetown. Université. « Trump a bouleversé les choses, en particulier en ce qui concerne les dépenses déficitaires. Le GOP tente de capturer les électeurs qu’il a conquis et de les garder », a-t-il déclaré. Mais le programme de relance économique de Biden menace maintenant de creuser un fossé entre les républicains et les électeurs de la classe ouvrière auxquels ils essaient de s’accrocher, en forçant le GOP à choisir entre la protection des réductions d’impôt sur les entreprises ou la création de plus d’emplois de cols bleus. Russo a noté qu’il existe de nombreuses façons de définir la «classe ouvrière». Pour les besoins de cette histoire, cela signifie des personnes sans formation universitaire.

Le facteur Biden

Le plan de relance de Biden est divisé en deux projets de loi d’investissement massifs: le plan américain pour l’emploi axé sur les infrastructures et le plan américain pour les familles, qui élargit l’aide à l’éducation et à la garde d’enfants. Le prix combiné des plans est au nord de 4 billions de dollars, mais Biden a l’intention d’éviter de gonfler le déficit fédéral en partie en augmentant les impôts des entreprises et des très riches pour payer les programmes. Les principaux bénéficiaires de ces plans seront les Américains sans diplôme universitaire et les travailleurs à faible revenu. Pour les républicains, cependant, les perspectives des projets de loi commencent et se terminent avec les hausses d’impôts.

Le chef de la majorité au Sénat américain, Mitch McConnell (R-KY), prend la parole lors d’une conférence de presse au Capitole américain à Washington, États-Unis, le 15 décembre 2020. Nicholas Kamm | Reuters

Quatre ans après avoir adopté la plus grande réduction d’impôt en une génération en 2017, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré cette semaine que toute augmentation des taux d’imposition inscrits dans la loi de 2017 serait une ligne rouge pour les républicains. Appelant les réductions parmi les réalisations nationales les plus importantes de la présidence de Trump, le républicain du Kentucky a déclaré: « Nous n’allons pas revoir la facture fiscale de 2017 ». Il a accusé les démocrates de vouloir « élever le taux des entreprises au plus haut au monde », malgré le fait que Biden propose de ne le porter qu’à 28%, soit encore 7 points de moins que le taux d’avant 2017 de 35%. Les banques et le Comité d’étude républicain ont également été scandalisés par les augmentations d’impôts proposées sur les riches et les entreprises. « L’attaque de Biden et des démocrates du Congrès contre les emplois américains et les contribuables américains est tout simplement inadmissible », a déclaré le comité dans un communiqué sur les hausses d’impôts proposées. Mais les réductions d’impôts de 2017 n’ont pas convaincu de nombreux Américains, une réalité reflétée dans un large éventail de sondages. durant et après l’adoption du projet de loi à la fin de 2017. Mais ce n’est pas surprenant, étant donné que plusieurs analyses des impacts du projet de loi ont constaté que les plus grands bénéficiaires des changements étaient de loin les Américains et les entreprises les plus riches. À la suite de la mise en œuvre de la loi, la plupart des électeurs n’ont déclaré avoir constaté aucun changement important dans leur propre situation. En revanche, la première partie du paquet de Biden, le plan américain pour l’emploi, fait appel directement aux électeurs non universitaires: trois emplois sur quatre créés dans les infrastructures par le plan ne nécessiteront pas plus qu’un diplôme d’études secondaires.

Biden a qualifié le plan pour l’emploi de «plan de cols bleus pour construire l’Amérique», et il est largement considéré comme plus susceptible de devenir loi dans un Congrès où les démocrates ne détiennent que des majorités minces comme des rasoirs dans les deux chambres. La deuxième partie du programme de Biden, le plan américain pour les familles, est confrontée à un chemin plus étroit pour devenir loi, et il existe des estimations concurrentes de ce qu’il en coûterait réellement pour étendre considérablement l’éducation publique, les subventions à la garde d’enfants et les allocations de chômage. Tout comme le projet de loi sur les infrastructures, celui-ci repose également sur la modification de la facture fiscale de 2017. Mais tous les républicains ne sont pas d’accord avec le refus catégorique de McConnell de revoir les réductions d’impôts de 2017.

Une opportunité pour le GOP

Selon Olsen, la préservation des réductions d’impôts reflète avant tout une sorte de pensée économique conservatrice de plus en plus dépassée. « Avec égards, le sénateur McConnell a tendance à ne pas être à l’aise en tant qu’entrepreneur politique, alors défendre la réduction d’impôt vient naturellement pour lui », a déclaré Olsen. « Mais à l’avenir, cela ne devrait pas être l’approche républicaine de la politique économique. » Au lieu de cela, les économistes conservateurs comme Olsen voient l’afflux d’électeurs non universitaires au GOP comme une chance pour le parti de défendre de nouveaux types de politique économique qui plairont à la classe ouvrière parce qu’elle véritablement avantages les gens de la classe ouvrière.

Le sénateur Mitt Romney (R-Utah) prend la parole alors que les membres bipartis du Sénat et de la Chambre se réunissent pour annoncer un cadre pour une nouvelle législation de secours contre les coronavirus lors d’une conférence de presse à Capitol Hill le 1er décembre 2020. Kevin Lemarque | Reuters