La bataille pour le retour des enfants de Russie

KIEV, Ukraine — Mykola Kuleba avait l’air stressé.

Le PDG de Save Ukraine a écouté attentivement son enquêteur principal lui chuchoter à l’oreille. Il a caché le micro sur sa veste.

« C’est une journée très stressante sur le plan émotionnel car nous avons notre septième mission de sauvetage et nous avons un énorme problème », a déclaré le chef de l’organisation non gouvernementale ukrainienne au début d’une interview avec NBC News plus tôt cette année.

La septième mission de sauvetage de Save Ukraine, a déclaré Kuleba, était un groupe de mères, grands-mères et autres tuteurs légaux ukrainiens d’enfants ukrainiens qui avaient été illégalement expulsés et transférés de force vers la Russie et les territoires ukrainiens occupés par la Russie.

Grâce à la formation, à la planification et au financement de Save Ukraine, ces femmes ont traversé la Pologne, la Biélorussie et la Russie pour retrouver leurs enfants – un voyage audacieux de 3 000 milles jusqu’à l’autre côté de la ligne de front.

Mais cela n’allait pas comme prévu.

Pour en savoir plus sur « Il faut sauver Nikita » et sur la lutte de l’Ukraine pour ramener les enfants au foyer, connectez-vous à NBC News Now et MSNBC lundi et mardi.

« Le FSB a essayé de tout bloquer », a déclaré Kuleba, faisant référence aux services de sécurité russes. « Ils ont emprisonné plusieurs de nos mères. L’une d’elles a été expulsée et tout à l’heure, mon équipe l’a rencontrée à la frontière. »

Cette famille fait partie des centaines de milliers de personnes qui, selon les Ukrainiens, ont été délibérément déchirées par le gouvernement russe, qui fait face à des allégations de crimes de guerre.

Kuleba travaille dans le domaine de la protection de l’enfance depuis des décennies ; avant de rejoindre Save Ukraine, Kuleba a occupé pendant sept ans le poste de médiateur pour les enfants auprès du président ukrainien. Au niveau des ONG, il admet volontiers qu’elles sont plus agiles que le gouvernement ukrainien.

« Nous pouvons faire des choses que les gouvernements ne peuvent tout simplement pas faire », a-t-il déclaré à NBC News, sans plus de détails. Mais il y avait une pointe de frustration car plus d’un an après le début de cette guerre, il n’y avait pas plus de collaboration avec les grandes organisations internationales ou avec l’Ukraine. gouvernement.

Pendant que Kuleba parlait, une Ukrainienne nommée Oksana Stetsenko se trouvait dans un train reliant Moscou à Rostov, dans le sud-ouest de la Russie. Stetsenko avait rejoint la septième mission de sauvetage pour retrouver son fils de 12 ans, Nikita, qu’elle n’avait pas vu depuis huit longs mois.

Oksana Stetsenko avec son fils Nikita. Actualités NBC

Le 1er septembre 2022, Stetsenko a envoyé Nikita dans un internat du village occupé de Kupyansk, à environ une heure de la ville la plus orientale de l’Ukraine, Kharkiv. Elle a déclaré plus tard qu’elle pensait que c’était plus sûr que son village natal de Pichane, plus profondément dans l’est de l’Ukraine occupée par la Russie.

« Si seulement j’avais su », dit-elle sans terminer sa phrase.

Une semaine plus tard, le 8 septembre, les troupes russes ont emmené Nikita et 12 camarades de classe du sous-sol de l’école spéciale de Koupyansk, les ont chargés dans des camions et les ont transférés à Svatove, dans la ville de Luhansk occupée par les Russes.

Deux jours plus tard, Koupiansk a été reprise par les troupes ukrainiennes lors d’une vaste contre-offensive, mais l’école était alors vide. À peu près à la même époque, des images satellite montrent que le pont entre le village de Pichane et Koupyansk de Stetsenko a explosé, détruisant la seule route qu’elle pouvait emprunter.

Elle pleurait tellement après s’être couchée que son oreiller était trempé de larmes tous les soirs.

«Je ne savais pas quoi penser. Que pourrais-je penser d’autre ? dit-elle. Elle a essayé de se souvenir de ce qui lui passait par la tête, mais c’était difficile, dit-elle.

« Si vous aviez des enfants, vous me comprendriez. C’était dur pour l’âme. Cette incertitude, ce gouffre », a déclaré Stetsenko.

La Russie affirme que les enfants qu’elle a retirés d’Ukraine ont été évacués et sauvés du danger.

« Les enfants sont sacrés », a déclaré le président russe Vladimir Poutine en juin. « Nous les avons sortis de la zone de conflit, sauvant ainsi leur vie et leur santé. C’est ce qui s’est passé. »

Le 11 septembre 2022, une chaîne pro-russe Telegram a publié une vidéo annonçant « l’évacuation en toute sécurité » de 13 enfants d’une école de Koupyansk vers Svatove. Le 14 septembre, selon Maria Lvova-Belova, commissaire russe aux droits de l’enfant, le groupe avait de nouveau été déplacé plus profondément à Luhansk.

Lvova-Belova a déclaré à NBC News que le groupe de 13 étudiants avait été « sorti des bombardements » et transféré à l’internat correctionnel spécial de Perevalsk le 14 septembre.

Oksana Stetsenko. Actualités NBC

Stetsenko n’avait aucune idée de ce qui était arrivé à son fils. Elle a déclaré qu’elle avait passé le mois suivant retranchée dans le sous-sol de Pichane, priant la nuit avant d’évacuer vers Kharkiv fin octobre 2022.

En juin dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy estimait que plus de 200 000 enfants avaient été déportés vers la Russie ou vers un territoire occupé par la Russie depuis le début de l’invasion de Poutine en février 2022. Ce nombre pourrait atteindre 300 000, selon le conseiller du président ukrainien pour l’enfance. droits, Daria Herasymchuk.

Pour sa part, Lvova-Belova estime ce chiffre à 700 000 depuis le début de la guerre en 2014, mais les responsables ukrainiens affirment qu’elle ne leur a pas proposé de liste complète de noms pour confirmer ce chiffre.

En mars dernier, la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre Lvova-Belova et Poutine, les accusant de « déportation et transfert illégaux d’enfants ukrainiens », ce qui constitue un crime de guerre. Leurs actions, selon une déclaration du procureur Karim Khan« démontrent une intention de retirer définitivement ces enfants de leur propre pays ».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié les allégations de la CPI de « scandaleuses et inacceptables », mais a noté que la Russie ne reconnaissait pas la compétence de la Cour.

« Et par conséquent, toute décision de ce type est nulle et non avenue pour la Fédération de Russie du point de vue du droit », a-t-il déclaré le 17 mars.

Depuis mars, a déclaré Kuleba, il s’est avéré plus difficile de rapatrier les enfants ukrainiens.

« Les Russes comprennent désormais que chaque cas a de la valeur pour la CPI », a déclaré Kuleba. « Chaque cas est la preuve d’un crime de guerre. »

Nikita, le fils d’Oksana Stetsenko. Actualités NBC

Les responsables ukrainiens affirment que leur véritable crainte, pour les enfants comme Nikita, est l’endoctrinement, la soi-disant russification, qu’ils subissent après avoir été capturés par les forces russes. Nikita a décrit avoir chanté l’hymne national russe, s’être habillé en uniforme russe et avoir appris un programme russe.

Dmytro Lubinets, le médiateur ukrainien pour les droits de l’homme chargé de diriger le redoutable processus de réunification, a expliqué le scénario, vu de Kiev.

« Expulsez ces enfants vers [the] Du côté russe », a-t-il déclaré dans une interview en anglais avec NBC News fin mai. « Enlevez leurs documents ukrainiens. Donnez-leur des documents russes. [Tell them] … « Écoutez, vous n’avez jamais été Ukrainiens parce que l’Ukraine n’a jamais existé comme un État. La nation ukrainienne n’a jamais existé comme une nation. Toi [were] tout le temps russe.

Les responsables ukrainiens affirment qu’ils suivent au mieux le nombre d’enfants qui reviennent. Ils estiment actuellement qu’au moins 386 enfants ukrainiens sont rentrés chez eux depuis le début de la guerre, le tout sans l’aide de la Russie. L’organisation de Kuleba, Save Ukraine, affirme être responsable de 176 de ces enfants. La semaine dernière, Kuleba a rapporté que 13 autres enfants ukrainiens étaient rentrés chez eux dans le cadre de la 11e mission de sauvetage de l’organisation.

Les méthodes de Save Ukraine sont gardées secrètes pour des raisons de sécurité, et Kuleba a parlé des détails opérationnels à grands traits.

« Nous proposons des formations, car il est très dangereux d’y aller [to Russia] et ils [have] être prêt à être interrogé par le FSB », dit Kuleba.

Stetsenko n’avait jamais quitté le pays auparavant. Elle n’avait jamais pris l’avion. Et avec peu de ressources provenant d’un petit village de l’est de l’Ukraine, elle ignorait même qu’il existait des organisations qui faisaient cela.

Moins d’un mois après avoir contacté Save Ukraine, Stetsenko se trouvait à Kiev avec les autres mères. Et quelques jours plus tard, elle prenait son tout premier vol.

Le 19 mai, Stetsenko a serré Nikita dans ses bras pour la première fois depuis huit mois.