La bataille pour le Congrès pourrait dépendre du district de Caroline du Nord

FUQUAY-VARINA, Caroline du Nord (AP) – Dans la banlieue à croissance rapide de Raleigh, en Caroline du Nord, le 13e district est devenu l’un des champs de bataille du pays pour le contrôle du Congrès, où une course serrée entre le jeune parvenu préféré de l’ancien président Donald Trump et un Le sénateur démocrate de l’État pourrait déterminer l’équilibre des pouvoirs dans la Chambre des États-Unis étroitement divisée.

Chacun réfutant les accusations de positions extrêmes et de liens lâches avec le district, le républicain Bo Hines et le sénateur démocrate Wiley Nickel se disputent le siège ouvert issu d’une bataille de redécoupage tumultueuse au cours de laquelle la Caroline du Nord a façonné les limites du nouveau district du Congrès qui lui a été décerné. suite au recensement de 2020.

Les analystes disent que la carte existante du Congrès favorise les républicains dans sept des 14 districts de l’État et favorise les démocrates dans six. Il a été créé par un panel de trois juges après avoir déclaré que les limites proposées par la législature contrôlée par les républicains équivalaient à un gerrymandering partisan illégal.

La carte n’est bonne que pour l’élection de 2022 et sera redessinée par la législature pour 2024.

Considéré comme le seul district tournant de l’État d’après les élections passées, le 13e s’étend de la frontière sud de la ligne de ceinture de la capitale aux fermes porcines à l’extrémité ouest de la plaine côtière, regroupant une myriade de communautés urbaines, suburbaines et rurales. Ses candidats cherchent maintenant à se présenter comme suffisamment modérés pour représenter la diversité de la circonscription.

Des analystes politiques, tels que David McLennan du Meredith College de Raleigh, affirment que la course est un autre test de l’influence de Trump dans un état de swing crucial. Mais il s’attend à ce que même une année électorale réussie pour les démocrates de Caroline du Nord ne suffise pas à empêcher le parti de perdre le contrôle de la Chambre.

À Fuquay-Varina, une banlieue de droite, Hines fait tourner les têtes en entrant dans un café animé. Un entrepreneur local se lève pour lui serrer la main et deux adolescents assis à la table d’angle discutent de son “charme de fraternité”. Il est nouveau dans le quartier – il a déménagé dans le district de Winston-Salem juste un mois avant la primaire de mai – mais l’ancien joueur de football universitaire de 27 ans affirme qu’il comprend les problèmes qui comptent pour ses habitants.

“J’ai l’impression d’avoir le doigt sur le pouls de cette communauté, et les valeurs de la Caroline du Nord sont les valeurs de la Caroline du Nord”, a déclaré Hines à l’Associated Press plus tôt ce mois-ci.

Les démocrates ont critiqué Hines pour ses “achats de quartier”, mais le républicain, qui a vécu à Raleigh pendant deux ans avant d’être transféré à Yale de l’Université d’État de Caroline du Nord, a déclaré qu’il avait toujours l’intention de briguer le siège du candidat républicain au Sénat américain, le représentant Ted Budd. quitter. Budd représente actuellement un 13e district situé à l’ouest.

Nickel, 46 ans, qui réside toujours dans le 2e district voisin mais qui représente Raleigh et Cary à proximité au Sénat de l’État depuis 2019, est « du genre à parler » de résidence, a déclaré Hines.

Les candidats au Congrès de Caroline du Nord ne sont pas tenus de vivre dans le district qu’ils cherchent à représenter.

Certains électeurs non affiliés, comme Bambi Bishop Lockhart, une enseignante de maternelle dans la banlieue de Raleigh à Holly Springs, ne sont pas convaincus que Hines a l’expérience ou la maturité pour représenter leurs intérêts au Congrès.

“Bo Hines – il est jeune, il est immature et il est tellement évident qu’il a déménagé dans le district juste pour se présenter au Congrès”, a déclaré Lockhart, 47 ans. «Cela me rappelle les sauts de pageant, comme lorsque les filles de mon enfance se déplaçaient d’un endroit à l’autre pour participer à des concours locaux jusqu’à ce qu’elles se qualifient enfin pour Miss Caroline du Nord. Bo essaie de faire ça ici alors qu’il est en fait un étranger qui ne nous représente pas.

Elle a décrit Nickel – un sénateur d’État pour deux mandats, avocat de la défense pénale et ancien membre du personnel de la Maison Blanche sous le président Barack Obama – comme “jovial” et “passionné par les questions qui comptent”, à savoir l’accès à l’éducation et à l’avortement.

D’autres électeurs, comme l’ingénieur en structure de Fuquay-Varina, Tommy Faulkner, 48 ans, sont moins préoccupés par le récent déménagement de Hines. Un électeur non affilié qui “penche conservateur”, Faulkner a déclaré qu’il considérait Hines comme le meilleur candidat pour l’économie.

“C’est un fils de la Caroline du Nord, donc peu importe la région de la Caroline du Nord qu’il a décidé de représenter, je pense qu’il pourrait bien représenter”, a-t-il déclaré. “Sur plus de questions morales, comme l’avortement, je lui fais confiance pour maintenir les valeurs traditionnelles de la Caroline du Nord.”

Dans un cycle de campagne qui a souvent défini l’accès à l’avortement et la réduction de l’inflation comme des priorités mutuellement exclusives, Nickel a déclaré à l’AP qu’il menait une campagne axée sur leurs intersections. Le démocrate, qui a déclaré que les protections fédérales contre l’avortement sont la première politique qu’il espère adopter au Congrès, affirme que les gens ne voudront pas faire des affaires dans un État sans accès à l’avortement, ce qui pourrait nuire à l’économie de la Caroline du Nord.

Hines a déclaré qu’il soutenait une interdiction totale de l’avortement, “mais à l’exception de la vie de la mère”. Les démocrates l’ont appelé plus tôt dans le cycle de campagne pour avoir effacé toute mention de l’avortement de son site Web de campagne, l’accusant de cacher sa position « extrémiste » pour faire appel aux modérés. Hines a déclaré à l’AP qu’il l’avait retiré parce qu’il entendait des électeurs dire que l’avortement ne faisait pas partie de leurs principales préoccupations.

Le premier projet de loi que Hines espère faire passer au Congrès, a-t-il dit, est un moratoire de 10 ans sur l’immigration. Il l’a décrit comme “une pause” pour permettre aux États-Unis de redessiner complètement leur système d’immigration.

“Je ne suis pas contre l’immigration”, a déclaré Hines. “Je pense que nous devons avoir un système d’immigration qui nous permette de contrôler correctement les gens et nous permet d’accélérer le processus pour les gens, ce qui, à l’heure actuelle, prend des années si vous le faites correctement.”

Mais Nickel soutient que la proposition de son adversaire va à l’encontre de sa plate-forme de soutien à la relance économique du pays. Le démocrate, pour sa part, a présenté un plan d’action contre l’inflation en 30 points qui, selon lui, offre des solutions économiques bipartites.

“Les choses qu’il dit sont si dangereuses et si éloignées du courant dominant”, a déclaré Nickel à propos de Hines. « Un moratoire de 10 ans sur l’immigration détruirait littéralement notre économie. Les gens fermeraient leurs portes, les agriculteurs ne pourraient pas mettre de la nourriture sur la table.

Hannah Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter à @H_Schoenbaum.

Hannah Schoenbaum, Associated Press