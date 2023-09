La bataille pour l’avenir du 24 Sussex s’intensifie avec un nouveau plan visant à sauver une résidence délabrée

Dans le cadre d’un effort visant à sauver le 24, promenade Sussex pour les futurs premiers ministres, un groupe de personnalités de l’industrie de la construction soucieuses du patrimoine a présenté un plan pour restaurer la résidence délabrée.

Historic Ottawa Development Inc. (HODI) – une organisation à but non lucratif qui comprend des architectes, des défenseurs de l’environnement et des gestionnaires de projets de renom ayant fait leurs preuves dans la sauvegarde de propriétés patrimoniales de la démolition – dit qu’elle ne peut pas supporter l’idée d’un bâtiment vieux de 150 ans. abandonnée comme résidence officielle du Premier ministre.

HODI soutient que la maison est au centre de la vie politique nationale depuis des générations et ne devrait pas être reléguée aux poubelles de l’histoire.

Marc Denhez est président de HODI et ancien membre du comité consultatif des résidences officielles de la Commission de la capitale nationale (CCN).

Il a déclaré qu’il pensait que les informations faisant état de l’état de délabrement de la maison avaient été exagérées et que le prix suggéré pour réparer l’endroit était en décalage avec les normes de l’industrie pour un projet de rénovation de cette envergure.

« Nous avons un certain nombre d’experts à notre disposition et tous ont déclaré à l’unanimité que le montant de 36,6 millions de dollars était destiné aux oiseaux », a déclaré Denhez à CBC News.

UN Rapport de la CCN 2021 a conclu que la résidence est dans un état « critique » et a estimé le coût pour terminer « l’entretien différé » à plus de 36 millions de dollars. Le rapport fixe la « valeur de remplacement actuelle » de la maison à 40,1 millions de dollars.

« Cela peut être fait pour beaucoup moins d’argent si vous savez comment démonter les pneus. Et nous avons des gens qui savent comment démonter les pneus », a déclaré Denhez.

Le terrain de la résidence du premier ministre au 24, promenade Sussex, à Ottawa. La Commission de la capitale nationale (CCN) a commencé à désamianter la propriété et à retirer les systèmes mécaniques, de chauffage et électriques désuets, mais l’avenir de la propriété est encore incertain. (Tom Hanson/La Presse Canadienne)

Il a déclaré que l’option de réquisitionner un terrain dans le parc Rockcliffe d’Ottawa pour une nouvelle maison – évoquée par des sources gouvernementales dans un article de Radio-Canada plus tôt cette semaine – serait plus coûteuse que de réparer la maison actuelle de style néo-gothique selon les normes modernes.

« Ne nous comparez pas à Jésus-Christ. Comparez-nous à l’alternative, et l’alternative consiste à expulser les visiteurs du parc et à installer une boîte en verre au milieu du parc », a déclaré Denhez.

« On suppose apparemment qu’il serait beaucoup plus économique de s’emparer d’un parc et de repartir de zéro. Nous ne pensons pas que ce soit vrai. »

La proposition de Trace Architectures pour le 24, promenade Sussex permettrait de préserver la maison existante. (Fourni par Trace Architectures)

Denhez a déclaré qu’il ne faudrait pas des millions de dollars pour éliminer les rats et les écureuils morts dans les murs. Des travaux de décontamination visant à éliminer l’amiante et à remplacer les systèmes électriques obsolètes sont déjà en cours, a-t-il ajouté.

Denhez a déclaré que le Premier ministre n’avait pas besoin d’une maison somptueuse avec un espace réservé aux grandes réceptions.

Il a déclaré que dans le système de démocratie parlementaire de Westminster au Canada, c’est le représentant du roi qui assume la plupart des fonctions d’accueil officiel et que Rideau Hall est déjà bien équipé pour gérer de tels événements.

Ce dont le Premier ministre a besoin, a déclaré Denhez, c’est d’une maison respectable, digne d’un dirigeant du G7, avec de l’espace pour la famille et des pièces pour accueillir les petites affaires de l’État.

Un 24 Sussex rénové, d’une superficie de 12 000 pieds carrés, conviendrait parfaitement, a-t-il déclaré.

« C’est la Couronne qui a la responsabilité d’organiser des événements d’État. En Grande-Bretagne, vous n’avez pas de banquet d’État au n°10 Downing St. Le Premier ministre monte dans sa limousine et se rend au palais de Buckingham », a-t-il déclaré.

« La même pratique s’applique ici au Canada. Mais il y a des gens au sein du gouvernement qui disent : ‘Oh, 24 Sussex, ce n’est pas assez présidentiel.' »

Un porte-parole de la CCN a refusé de commenter les plans à long terme de l’agence pour le 24 Sussex.

Le foyer a été fermé l’automne dernier pour des « raisons de santé et de sécurité », a indiqué le porte-parole.

À partir de septembre, les ouvriers du bâtiment commenceront à « réduire les substances désignées » tout en supprimant les systèmes mécaniques et électriques obsolètes, a-t-elle indiqué.

Un porte-parole du ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, a déclaré que le gouvernement travaillait en étroite collaboration avec la CCN pour « élaborer un plan pour l’avenir ».

Une source gouvernementale s’adressant à CBC News en arrière-plan a déclaré que Duclos publierait « bientôt » le plan du gouvernement pour la résidence.

« C’est tout ce que je peux vous dire. Le plan final arrivera bientôt. Il figure en tête de liste pour le ministre », a déclaré la source.

La proposition de Trace Architectures pour le 24 Sussex Dr. ajouterait une « aile officielle » à la résidence pour les fonctions de l’État. (Fourni par Trace Architectures)

Ken Grafton, chef de projet chez HODI, a déclaré que le gouvernement ne devrait pas se précipiter dans la décision de remplacer la maison. Il a déclaré que HODI souhaitait avoir l’opportunité de faire valoir son argumentaire auprès de Duclos pour sauver le 24 Sussex.

Il a déclaré que la CCN avait contrecarré les efforts de HODI pour obtenir des documents détaillés sur l’état de la maison et les chiffres qui étayent le prix de 36,6 millions de dollars pour la remplacer.

« La valeur historique de la maison est très élevée. Pensez à tous les dirigeants du monde qui sont passés par là. Ce serait ridicule de la démolir. Le gouvernement ne peut pas être aussi insensible », a déclaré Grafton.

« Nous avons constitué une équipe à toute épreuve en termes de crédibilité en matière de patrimoine bâti. Nous voulons simplement avoir la chance de renverser le récit négatif qui entoure le 24 Sussex depuis trop longtemps. Nous voulons être une ressource pour le gouvernement.

REGARDER: 24 Sussex pourrait ne jamais accueillir un autre premier ministre 24 Le Sussex pourrait ne jamais accueillir un autre Premier ministre La résidence officielle du premier ministre, située au 24, promenade Sussex, n’hébergera peut-être jamais un autre premier ministre. Le gouvernement fédéral étudie la possibilité de construire un logement plus moderne et plus sûr pour les futurs premiers ministres.

Mark Brandt est architecte principal en conservation chez Trace, une entreprise d’Ottawa qui a travaillé à la rénovation d’édifices patrimoniaux importants comme l’édifice de l’Est de la Colline du Parlement et l’édifice Sir John A. Macdonald.

Ancien président de HODI qui soutient les efforts actuels de l’organisation à but non lucratif pour sauver la maison, Brandt a rédigé une proposition non sollicitée pour préserver le 24 Sussex tout en construisant une nouvelle « aile officielle » sur le vaste terrain de deux hectares de la maison.

La résidence existante retrouverait sa fonction d’origine de maison unifamiliale tandis que la nouvelle annexe pourrait être utilisée à d’autres fins officielles, a-t-il déclaré.

« Toutes ces discussions sur la démolition d’un bâtiment historique, c’est fou. La résidence peut être sauvée et elle peut être réhabilitée. Il n’y a aucune raison de perdre l’histoire ou la gravité du lieu », a déclaré Brandt à CBC News.

Un architecte de Trace Architectures, une entreprise qui a travaillé sur d’autres réhabilitations historiques à Ottawa, affirme que l’emplacement actuel de la maison est sécurisé. (Fourni par Trace Architectures)

« Vous pouvez réaliser un ajout entièrement moderne, ultra-sécurisé et à zéro émission nette de carbone. Cela peut devenir un voisin convivial du bâtiment existant qui, dans le cadre de notre proposition, peut être entièrement restauré sur ce site spectaculaire. »

Les problèmes de sécurité sont ce qui motive le gouvernement à envisager d’autres sites pour la résidence officielle.

La maison existante est relativement proche de la rue, ce qui présente un risque compte tenu des menaces réelles auxquelles le premier ministre Justin Trudeau a déjà été confronté lorsqu’il était au pouvoir.

Mais Brandt a déclaré que ces risques pouvaient être atténués.

L’emplacement de la maison – au sommet d’une falaise et entourée d’eau sur trois côtés – est déjà idéal du point de vue de la sécurité, a-t-il déclaré.

La clôture périphérique et le portail existants peuvent être « renforcés », a-t-il ajouté, et le système routier a été légèrement remanié pour empêcher les véhicules indésirables de s’approcher trop près.

« Les voisins de la maison, l’ambassade de France et la résidence du gouverneur général, semblent plutôt satisfaits de la situation sécuritaire. La sécurité est un défi mais je pense aussi que c’est une fausse piste. Nous avons de grands esprits qui ont déjà fait face à cela et ils je peux recommencer », a-t-il déclaré.

D’autres résidences officielles, comme la Maison Blanche à Washington, DC, sont sans doute beaucoup plus exposées aux risques de sécurité que le 24 Sussex, a-t-il déclaré.

Et d’autres bâtiments fréquentés par Trudeau, y compris ceux que la société Brandt a aidé à concevoir dans la Cité parlementaire, se trouvent également dans des zones urbaines plus vulnérables, a-t-il déclaré.