La bataille pour contrôler le plus grand syndicat du Royaume-Uni pourrait décider du sort de Keir Starmer en tant que leader travailliste

UNE BATAILLE pour contrôler le plus grand syndicat du Royaume-Uni pourrait décider du sort de Sir Keir Starmer en tant que leader travailliste.

L’extrême gauche se rallie à l’ancien militant militant Steve Turner pour remplacer « Red Len » McCluskey à la tête de Unite, qui compte 1,4 million de membres.

L’avenir de Sir Keir Starmer en tant que leader travailliste dépend de qui contrôle Unite Crédit : Getty

Mais Sir Keir craint qu’une victoire de Turner n’entraîne une réduction du financement et ne fasse échouer sa tentative de réformer le parti en l’éloignant des Corbynista.

On pense que Turner donnera un rôle majeur au gauchiste Howard Beckett, qui s’est retiré de la course pour donner à son rival une course claire.

Les initiés travaillistes craignent que si la paire prend le contrôle de Unite – le plus grand donateur du Labour – ils utiliseront leur muscle pour forcer le parti à gauche ou le priver d’argent.

Cela pourrait plonger Sir Keir dans une guerre civile dommageable et peut-être terminale avec des militants extrêmes qui dominent les membres.

Une source syndicale a déclaré: « Donner à ces deux-là les leviers du pouvoir serait comme Len McCluskey sous stéroïdes. »

Beckett, suspendu du parti travailliste pour des tweets sur le ministre de l’Intérieur Priti Patel, devrait se voir confier le contrôle des finances du syndicat dans le cadre d’un accord secret avec Turner.

Il a clairement indiqué qu’il souhaitait que Unite, qui a donné aux travaillistes 3 millions de livres sterling à l’approche des dernières élections, réduise ses contributions au parti.

Les initiés soupçonnent également que la paire a un accord pour que Turner cède le poste le plus élevé avant la fin de son mandat de cinq ans.

Les deux ont convenu d’un manifeste mixte qui, selon les opposants, indique l’abandon d’une enquête sur les dépenses de 98 millions de livres sterling pour un hôtel et un centre de conférence à Birmingham.

Sir Keir fonde ses espoirs sur le leader modéré Gerard Coyne en train de voler la couronne sur un ticket pour faire passer le salaire et les conditions des membres avant la prise de position politique.

Mais il fait face à une tâche énorme pour amener les membres à voter contre les gauchers. McCluskey a remporté le dernier concours avec un taux de participation de seulement 12 pour cent.

Coyne a déclaré: «Il est clair que Howard Beckett tire les ficelles de Steve Turner, mais nous n’avons pas encore vu l’accord secret. Les membres du syndicat méritent de savoir ce qu’ils obtiendraient s’ils votaient pour Turner.

« On leur demande de faire un plongeon malchanceux avec un bandeau sur les yeux. »

La campagne pourrait tourner au vinaigre avant la fin du vote le 23 août.

La plus grande question pour les travaillistes et Sir Keir est de savoir s’il contrôlera le syndicat à la fin du mois prochain.

L’équipe de Turner n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

L’intransigeant Howard Beckett pourrait finir par contrôler le budget de Unite Crédit : PA

Sir Keir Starmer craint une victoire de Steve Turner Crédit : PA