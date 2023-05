La bataille pour Bakhmut pourrait enfin être terminée

La Russie a revendiqué le contrôle de Bakhmut, une ville au centre de l’une des batailles les plus prolongées et les plus brutales de la guerre d’Ukraine. Moscou déclare qu’il s’agit d’une victoire majeure, mais c’est une victoire qui a un coût incroyable. Et ce que signifie exactement la prise de la ville pour le cours futur du conflit est beaucoup moins clair.

Bakhmut a une valeur stratégique limitée, bien que la bataille d’environ neuf mois ait pris une signification politique et rhétorique pour les deux parties. Cela a également imposé de réelles pertes, car la bataille pour le contrôle de la ville a mutuellement affaibli les forces et la puissance de feu russes et ukrainiennes.

Au cours du week-end, le ministère russe de la Défense a annoncé que la Russie avait finalement pris Bakhmut, et le président russe Vladimir Poutine a célébré la « libération » de la ville. Tous deux ont crédité le groupe Wagner, le groupe paramilitaire lié à l’oligarque de plus en plus vocal Yevgeny Prigozhin, pour son rôle dans l’opération.

Les responsables militaires et de la défense ukrainiens, quant à eux, ont insisté sur le fait que tout n’était pas perdu et que les forces ukrainiennes contrôlaient toujours des parties de Bakhmut et que les combats se poursuivaient dans la périphérie de la banlieue. « Malgré le fait que nous contrôlons désormais une petite partie de Bakhmut, l’importance de sa défense ne perd pas sa pertinence », a déclaré le général Oleksandr Syrsky, commandant des forces terrestres ukrainiennes, selon un message de l’état-major ukrainien et rapporté dans le journal. New York Times.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui a passé le week-end au sommet du G-7 à Hiroshima, au Japon, pour renforcer son soutien à l’Ukraine, a déclaré aux journalistes qu’il ne pensait pas que la Russie avait pris Bakhmut, mais a déclaré : « Vous devez comprendre qu’il n’y a rien . Ils ont tout détruit. Il n’y a pas de bâtiments.

« Pour aujourd’hui, Bakhmut n’est que dans nos cœurs. Il n’y a rien à cet endroit », a-t-il ajouté.

Voici la vidéo avec la question du journaliste. Journaliste : « Est-ce que Bakhmut est toujours entre les mains de l’Ukraine ? Les Russes disent qu’ils ont pris Bakhmut. Zelensky : « Je pense que non… » Son équipe me dit qu’il répondait à propos de la deuxième partie de la question. pic.twitter.com/GxyjfrE0Ei – Christopher Miller (@ChristopherJM) 21 mai 2023

Bakhmut a été une corvée et est apparemment sur le point de tomber depuis des semaines. Mais l’Ukraine a continué à tenir bon, alors même que certains observateurs se demandaient si la défense de la ville par l’Ukraine valait les pertes croissantes. Mais l’Ukraine a récemment affirmé avoir repoussé la Russie dans certaines régions et a fait des gains au nord-ouest et au sud-ouest de Bakhmut, ce qui pourrait rendre plus difficile la poussée de la Russie vers l’extérieur.

Il est difficile de savoir exactement comment les lignes de contrôle se décomposent dans la ville en ce moment. La Russie et l’Ukraine ont des incitations à pousser leur récit particulier.

Si la Russie a entièrement pris Bakhmut, ce sera son premier gain territorial majeur depuis l’été dernier. La contre-offensive hivernale de la Russie n’a pas réussi à faire des progrès significatifs, et Bakhmut – ou ce qu’il en reste – est leur première réalisation jusqu’à présent cette année.

L’Ukraine, bien sûr, ne tient pas à perdre une ville sous contrôle russe. Les forces ukrainiennes ont mis en place une défense féroce de Bakhmut, en partie dans le but d’épuiser Moscou alors que l’Ukraine prépare sa contre-offensive attendue. Il a également utilisé le combat pour rhétoriquement renforcer les troupes ukrainiennes, un autre exemple de leur bravoure et de leur acharnement face à la cruauté russe.

L’importance exacte de Bakhmut pour la guerre dans son ensemble est une question à laquelle il sera probablement répondu au cours des prochains mois et semaines. La Russie a peut-être finalement saisi Bakhmut, mais comme sa prise de Marioupol, le prix du Kremlin est une ville bombardée. Maintenant, les forces russes doivent se défendre et s’y tenir.

Bakhmut, et les grandes questions sur la suite

La bataille de Bakhmut, autrefois une ville d’environ 70 000 habitants, est la plus longue de la guerre d’Ukraine. La Russie a sérieusement lancé son offensive en août et septembre de l’année dernière. Une bataille brutale, presque archaïque s’y est déroulée : guerre de tranchées, artillerie lourde et attaques par vagues humaines.

Les États-Unis ont estimé plus tôt ce mois-ci que la Russie avait subi 100 000 victimes depuis décembre, dont 20 000 tués, dont beaucoup sur les champs de bataille de Bakhmut. La Russie s’est appuyée sur des combattants du groupe Wagner, en particulier des condamnés qui ont été recrutés pour servir de chair à canon pour cette campagne. Ces tactiques ont aggravé le nombre de morts pour la Russie, mais aussi pour l’Ukraine. Les pertes de l’Ukraine sont moins claires, et même si elles ne sont pas aussi profondes que celles de la Russie, Kiev a également subi de lourdes pertes, et elle a brûlé du matériel et de l’artillerie dans le combat.

L’ampleur du carnage est encore plus choquante car les investissements que la Russie et l’Ukraine ont faits à Bakhmut éclipsent potentiellement la valeur du terrain lui-même. « C’était un carrefour mineur entre différents endroits », a déclaré Nick Reynolds, chargé de recherche sur la guerre terrestre au Royal United Services Institute (RUSI). « Mais la réalité est que c’est une ville parmi tant d’autres dans l’est de l’Ukraine.

Le rôle futur de Wagner à Bakhmut, et au-delà, n’est pas non plus clair. Prigozhin s’est ouvertement disputé avec l’armée russe pour ses échecs en Ukraine, accusant les hauts gradés de ne pas avoir entièrement équipé et fourni des munitions aux soldats. Prigozhin est un allié de Poutine et un survivant politique, mais cela peut avoir ses limites dans la Russie de Poutine. Les déclarations officielles russes ont crédité Wagner pour ses contributions à Bakhmut, mais les paramilitaires n’ont pas eu beaucoup de temps d’antenne lors des célébrations de la victoire à la télévision d’État, selon le New York Times.

Prigozhin a également déclaré que Wagner retirerait ses forces de Bakhmut jeudi, leur permettant de se reposer et de récupérer, alors que les forces conventionnelles entrent en rotation. On ne sait pas si cela se produira réellement, mais qui que ce soit – des soldats russes ou des combattants de Wagner – aura désormais tenir et renforcer la ville.

Cela pourrait en fait jouer à l’avantage de l’Ukraine. Même si l’Ukraine admet qu’elle n’a qu’une petite présence dans la ville elle-même, les combats se poursuivent dans les banlieues nord et sud.

Ces dernières semaines, l’Ukraine a également fait des progrès dans les hauteurs autour de la ville. Cela pourrait donner à l’Ukraine un avantage pour contrôler les forces russes, et cela place l’Ukraine dans une position favorable pour encercler les forces russes dans la ville.

Les forces russes sont épuisées, et si Wagner se retire ou si Moscou doit envoyer plus de troupes, cela pourrait rendre la Russie vulnérable. « Je pense que c’est le bon moment pour garder les Russes sur leurs gardes, maintenant qu’ils ont déclaré cette victoire », a déclaré Simon Schlegel, analyste ukrainien senior pour l’International Crisis Group, s’exprimant depuis Kiev. « S’ils perdaient du territoire autour de Bakhmut dans les prochains jours, ce serait très embarrassant. »

Une contre-offensive ukrainienne est attendue depuis des semaines, et il est impossible de dire exactement si ou comment Bakhmut s’intégrera dans les plans de Kiev. Mais si la Russie doit apporter des renforts à Bakhmut, cela pourrait créer des vulnérabilités ailleurs le long des lignes défensives fortement fortifiées de la Russie – ce n’est pas une mauvaise situation pour Kiev avant une éventuelle offensive.

La signification, alors, de la capture de Bakhmut – ou presque – est toujours en train de se dévoiler. Bakhmut est un point sur la carte de la Russie, et il ne rapproche guère Moscou de ses objectifs territoriaux, y compris la prise de tout le Donbass.

Kiev prépare et prépare son offensive, tant sur le plan militaire que politique. L’Ukraine a parié que la victoire de la Russie à Bakhmut serait coûteuse, et potentiellement précaire. Et cela pourrait signaler la fin de cette dernière phase de la guerre et le début d’une autre.