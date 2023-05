La bataille pour Bakhmut : la ville ukrainienne en ruine fumante alors que les Russes sont repoussés dans le désarroi par une contre-attaque | Nouvelles du monde

Un véhicule blindé de transport de troupes soulève la poussière alors qu’il traverse la terre asséchée.

L’hiver rigoureux ici s’est transformé en printemps et les pistes de ferme marécageuses se sont durcies.

Après des mois de déboires, le changement des saisons a inauguré un changement de rythme pour l’armée ukrainienne.

Dans les terres ouvertes autour de Bakhmut, ils avancent maintenant sur leur ennemi.

L’Institut pour l’étude de la guerre évalue qu’environ 10 miles carrés de terrain autour de la ville assiégée ont été libérés la semaine dernière.

Nous étions les premiers journalistes à rejoindre la 3e brigade, les combattants responsables de la contre-offensive qui a déclenché de nouveaux combats sur les flancs nord et sud de Bakhmut, et ils voulaient nous montrer comment ils faisaient reculer les Russes.

Les combats y restent féroces et les dernières centaines de mètres vers la nouvelle ligne de front doivent se faire à pied, en terrain découvert.

Les nouvelles lignes russes ne sont pas loin.

Ce n’est qu’à quelques centaines de mètres de l’endroit où nous marchons.

Des images de la caméra du casque montrent des soldats ukrainiens en train de nettoyer des zones des forces russes



Les soldats ukrainiens avancent vers les positions russes



Une armée en déroute

Alors que nous entrons dans ce qui était un territoire occupé par la Russie il y a quelques jours à peine, vous pouvez entendre le bruit de tirs d’armes légères – des mitrailleuses crépitent au loin – et on nous dit qu’ils essaient de le reprendre.

Notre guide militaire, Dotsent, nous montre les terriers où les Russes se sont cachés lorsque l’assaut surprise ukrainien a commencé.

« Ici, ils rampaient », nous dit-il en montrant une tranchée dans une limite forestière décimée par des éclats d’obus et des coups de feu.

Beaucoup étaient évidemment blessés; il y avait des garrots usagés, des pansements de terrain et des vêtements déchirés tout autour.

Un casque avec un trou de balle gisait sur le sol.

Des caisses de munitions ont été laissées sur place alors que ceux qui pouvaient s’enfuir précipitamment.

C’est un instantané d’une armée en déroute.

On peut voir des soldats russes fuir les forces ukrainiennes



Dotsent faisait partie de l’assaut et il décrit un combat sanglant.

Les positions de ceux qui ont refusé de se rendre ont été prises d’assaut avec des véhicules blindés ou nettoyées à la grenade.

Ce qui devrait être des champs de blé sont grêlés par les bombardements.

Dotsent nous dit : « En ce qui concerne l’ampleur de notre avance et le nombre de victimes russes sur toute la ligne – et ce ne sont que des informations préliminaires – c’est génial. Et cela nous remonte le moral. Tout le monde est maintenant de bonne humeur. »

Mais de telles offensives ont aussi un coût.

« Oui, nous avons aussi eu des blessés, deux personnes sont mortes et elles étaient très jeunes. Que pouvons-nous faire ?

Dotsent a été impliqué dans l’assaut contre les forces russes



Alors que nous partions, un soldat est apparu de plus loin sur le front avec une camionnette transportant un Russe mort du champ de bataille.

« Notre peuple l’a tué. C’était peut-être au mortier parce qu’il a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de cadavres. Trop. »

Il est impatient de partir, le bruit des bombardements à proximité se fait plus fort et il dit qu’il a encore beaucoup de travail à faire.

Les soldats ukrainiens utilisent des grenades pour nettoyer des parties de Bakhmut et prendre d’assaut les positions russes



Un soldat ukrainien tire une arme à feu du côté d’un véhicule blindé



« Bien sûr, nous sommes optimistes »

Au bunker souterrain de la brigade à quelques kilomètres de la ligne de front, les soldats scrutent le paysage à la recherche de mouvements russes à l’aide de drones.

Ils nous montrent un livestream de la ville de Bakhmut.

C’est une ruine grise et fumante de bâtiments détruits et incendiés.

Rien n’a été épargné par les bombardements.

Un soldat ukrainien dit que les troupes sont « optimistes »



Et malgré le succès de l’Ukraine ces derniers jours, la Russie contrôle toujours 90% de la ville.

Il a été au centre de leur campagne militaire pendant des mois.

Mais avec les nouvelles armes occidentales de l’Ukraine, une formation supplémentaire et des succès comme ceux-ci, les soldats ukrainiens ici sont convaincus qu’ils peuvent reconquérir leur pays.

Ils nous disent : « Bien sûr qu’on est optimistes. On sait ce qu’on fait, on sait comment on doit faire notre attaque ou notre défense. On sait qu’au final, peut-être deux, trois, cinq ans, je ne sais pas , nous gagnerons cette guerre. »

Lorsque la contre-offensive principale arrive, c’est toujours un jeu de devinettes – même pour les troupes sur le terrain.

Mais ils savent que leur heure est venue et ils disent qu’ils sont prêts.