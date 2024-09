La bataille juridique entre Pokémon et Palworld à laquelle nous nous attendions (et ne nous attendions pas) | GI Microcast

Le dernier épisode de The GamesIndustry.biz Microcast est disponible en téléchargement dès maintenant, vous offrant un aperçu rapide des plus grandes actualités du secteur des jeux vidéo.

Cette semaine, Nintendo et The Pokémon Company intentent une action en justice contre Palworld, le développeur de Pocketpair. Nous examinons pourquoi ce n’est pas le procès auquel tant de consommateurs s’attendaient après l’annonce du jeu, quels brevets peuvent être au centre de ce litige et les motivations potentielles qui poussent ces deux grandes entreprises à faire appel à leurs avocats.

Dans cet épisode, nous discutons des actualités récentes telles que la journée des investisseurs d’EA, les nouvelles règles australiennes sur les images de jeu et les boîtes à butin, et le retour de Flappy Bird. Et dans Que signifient les chiffres ?, nous examinons de plus près les performances d’Astro Bot et de Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Vous pouvez regarder via le lecteur ci-dessous, téléchargez la version audio du podcast iciou abonnez-vous à notre flux de podcast, disponible via Spotify, iTunes, Musique d’Amazon, Boîte de diffusion, Joueur FM, Accordez-vous et d’autres plateformes de podcast largement utilisées.

Le Microcast est également disponible sur la chaîne YouTube de GamesIndustry.bizou via cette playlist.

Épisode édité par Alix Attenborough.



Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage.



Gérer les paramètres des cookies