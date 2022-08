La bataille juridique de Twitter contre Elon Musk s’intensifie

Que ce passe-t-il De nouveaux documents mettent en lumière les arguments que le milliardaire Elon Musk et Twitter tentent de faire valoir dans une bataille juridique concernant un accord de 44 milliards de dollars pour acheter la société de médias sociaux. Musk essaie de se retirer de l’accord. Pourquoi est-ce important La bataille juridique a soulevé des questions sur l’avenir de Twitter. Et après Les actionnaires de Twitter doivent voter sur l’accord en septembre et un procès de cinq jours est prévu en octobre.

Twitter repousse les allégations du milliardaire Elon Musk selon lesquelles la société l’aurait “trompé” pour qu’il signe un accord de 44 milliards de dollars pour acheter la plateforme de médias sociaux.

Musk, qui tente de se retirer de l’accord, a déposé une contre-poursuite contre Twitter la semaine dernière devant la Cour de chancellerie du Delaware. En juillet, Twitter a poursuivi Musk pour faire appliquer l’accord de fusion et a allégué que le milliardaire tentait de se retirer de l’acquisition de l’entreprise parce que sa richesse personnelle avait chuté et que l’achat était donc devenu plus cher.

Musk a nié les affirmations de Twitter et allègue que Twitter ne lui a pas fourni d’informations pour vérifier que moins de 5% des plus de 220 millions d’utilisateurs quotidiens de Twitter étaient axés sur le spam ou faux, une mesure importante pour comprendre les activités publicitaires de Twitter. Le milliardaire affirme que Twitter a déformé ou omis des informations qui pourraient faire la lumière sur la valeur de l’entreprise.

Dans un dossier juridique de 127 pages en réponse aux allégations de Musk, Twitter a qualifié les affirmations de Musk de “invraisemblables et contraires aux faits qu’il y paraît”. Twitter a partagé le document publiquement dans un tweet jeudi, intensifiant sa querelle juridique avec le milliardaire.

“Lorsque Twitter a intenté une action en justice pour faire respecter ses droits et a révélé la faiblesse de ces raisons, Musk a passé des semaines à trouver d’autres raisons supposées – les demandes reconventionnelles – qui offrent un tout nouvel ensemble d’excuses pour sa violation. Les demandes reconventionnelles sont un fait- conte pour litige qui est contredit par les preuves et le bon sens », le dépôt légal dit.

Musc contre-poursuite accuse l’entreprise d’avoir fourni des informations trompeuses, incitant le milliardaire à conclure un accord pour acheter l’entreprise à “un prix gonflé”. Musk a déclaré qu’il pensait que Twitter devrait cesser de dépendre fortement des publicités pour ses revenus et gagner de l’argent grâce aux abonnements, aux paiements et aux outils de création. La contre-poursuite a déclaré que si les estimations de Twitter sur les utilisateurs quotidiens étaient inférieures à ce que la société dit, cela nuirait à “la viabilité du modèle d’abonnement proposé par Musk”.

Alors que Twitter a accusé Musk d’avoir demandé des données destinées à “réservoir” l’accord, le milliardaire allègue dans la contre-poursuite que l’entreprise tente de cacher quelque chose.

“Alors qu’un long marché haussier touchait à sa fin et que la marée se baissait, Twitter savait que fournir aux Musk Parties les informations qu’ils demandaient révélerait que Twitter nageait nu”, a déclaré la contre-poursuite.

Twitter a déclaré qu’il n’avait jamais induit Musk en erreur, car la société avait déjà révélé qu’il y avait des limites à ses estimations de spam ou de faux comptes et que le nombre pourrait être plus élevé. Musk affirme que le nombre de spams ou de faux comptes est d’au moins 10 %, mais Twitter a déclaré que “Musk ne mesure pas la même chose que Twitter ni même n’utilise les mêmes données que Twitter”.

La contre-poursuite allègue que le nombre d’utilisateurs quotidiens de Twitter n’est pas en soi une mesure utile pour prévoir la croissance des revenus et appelle la dépendance de l’entreprise à cette mesure “une imposture”. Musk allègue que les données internes de Twitter ont montré que plus de 65 millions de ses 229 millions d’utilisateurs actifs quotidiens monétisables au premier trimestre ne semblent pas voir de publicités. Twitter a déclaré dans sa réponse que les affirmations de Musk sont une tentative de “déformer” les données fournies par la société et qu’elles reflètent son “effort inapproprié” d’utiliser le litige pour “saper les activités de Twitter”.

L’avocat de Musk, Mike Ringler, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Twitter et Musk devraient être jugés le 17 octobre s’ils ne parviennent pas à un règlement. Les actionnaires de Twitter doivent voter sur l’accord lors d’une réunion spéciale le 13 septembre.