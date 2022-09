La bataille judiciaire secrète de Trump pour protéger son entourage

Les avocats de l’ancien président américain Donald Trump mènent une bataille judiciaire secrète pour empêcher un grand jury fédéral de recueillir des informations auprès d’un cercle croissant d’assistants proches de Trump sur ses efforts pour annuler les élections de 2020, ont déclaré des personnes informées à ce sujet à CNN.

Le différend juridique à enjeux élevés – qui comprenait la comparution de trois avocats représentant Trump au palais de justice fédéral de Washington, DC jeudi après-midi – est la mesure la plus agressive prise par l’ancien président américain pour faire valoir les privilèges de l’exécutif et de l’avocat-client dans afin d’empêcher certains témoins de partager des informations sur les événements de l’enquête criminelle entourant le 6 janvier de l’année dernière.

La bataille judiciaire sur le privilège, qui n’a pas été signalée auparavant et est sous scellés, est un tournant dans les problèmes juridiques de Trump après la présidence.

La façon dont le combat est résolu pourrait déterminer si les procureurs peuvent abattre le pare-feu que Trump a essayé de garder autour de ses conversations dans l’aile ouest et avec les avocats à qui il a parlé alors qu’il cherchait à annuler les élections de 2020 et ils ont travaillé pour l’aider à conserver la présidence. .

Ce différend a été révélé lorsque l’ancien conseiller et avocat de Trump à la Maison Blanche, Eric Herschmann, a reçu une assignation à comparaître devant un grand jury demandant un témoignage, ont déclaré les personnes informées.

D’autres anciens hauts responsables de la Maison Blanche de Trump, dont l’ancien avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone et son adjoint Patrick Philbin, ont comparu devant le grand jury ces dernières semaines, après avoir négocié des sujets spécifiques sur lesquels ils refuseraient de répondre aux questions, en raison des revendications de privilège de Trump.

Herschmann lui-même n’est pas devant le tribunal pour lutter contre l’assignation. Au lieu de cela, les avocats de Trump demandent à un juge de reconnaître les revendications de privilège de l’ancien président et le droit à la confidentialité de ses transactions. Le témoignage du grand jury de Herschmann a été reporté.

On ne sait toujours pas si les procureurs veulent utiliser les informations pour d’éventuelles affaires contre Trump ou d’autres.

Les avocats de Trump s’attendaient à ce que le ministère de la Justice demande éventuellement une ordonnance d’un juge pour contraindre des témoignages supplémentaires de témoins de la Maison Blanche, a précédemment rapporté CNN.

Le ministère de la Justice n’a pas répondu à une demande de commentaire.

COMBAT SOUS SCELLÉ

En vertu des règles du secret du grand jury, le différend juridique est sous scellés, sans documents publics pour montrer l’état des lieux.

Le ministère de la Justice prépare une contestation judiciaire dans ce sens depuis des mois, a précédemment rapporté CNN.

En plus de Cipollone et Philbin, les anciens assistants à la vice-présidence Greg Jacob et Marc Short ont comparu devant le grand jury du palais de justice de DC et ont refusé de répondre à certaines questions en raison des revendications de privilège exécutif de Trump.

Jeudi après-midi, Evan Corcoran, Tim Parlatore et John Rowley, qui travaillent ensemble pour représenter Trump dans l’enquête du 6 janvier, sont sortis du palais de justice accompagnés d’un clerc.

Parlatore a déclaré aux journalistes qu’il était là “représentant un client” mais ne fournirait aucun autre détail. Les autres avocats ont refusé de commenter.

Les efforts de l’équipe juridique de Trump pour affirmer largement le privilège ont fait l’objet de désaccords entre ses avocats sur la stratégie juridique, ont déclaré des personnes informées à ce sujet.

Herschmann a reçu une assignation à comparaître devant un grand jury pour des témoignages et des documents liés à janvier il y a 6 semaines. Mais il était irrité avant sa date d’audience par ce qu’il considérait comme de vagues conseils des avocats de Trump de ne pas partager d’informations, ont déclaré des personnes informées à ce sujet.

Herschmann a poussé les avocats de Trump à lui fournir des instructions plus détaillées sur les sujets sur lesquels faire valoir le privilège, selon des courriels examinés par CNN et rapportés pour la première fois par le New York Times.

“Une lettre directive du président Trump sans ordonnance du tribunal ne serait pas suffisante. Je ne comprends pas votre déclaration selon laquelle le juge en chef tranchera la question”, a écrit Herschmann. Il a ensuite fait part de ses inquiétudes quant au fait que le MJ cherchait à le contraindre à témoigner s’il refusait de témoigner sur certaines questions.

Herschmann a déjà témoigné devant le comité de la Chambre de ce qu’il a vu à la Maison Blanche vers le 6 janvier.

L’avocat au franc-parler s’est dit préoccupé par le fait que l’approche de l’équipe Trump le mettait potentiellement en danger d’outrage au grand jury, selon des personnes informées à ce sujet. Il a repoussé lorsque les avocats de Trump lui ont envoyé une lettre avec des instructions pour qu’il cite les privilèges de l’exécutif ou de l’avocat-client au grand jury.

D’autres anciens assistants de Trump ont exprimé une frustration similaire face à l’imprécision de la revendication de privilège de Trump, ont déclaré à CNN des personnes informées à ce sujet.

Les revendications de privilège avocat-client peuvent être surmontées pour un certain nombre de raisons, notamment si des informations sont partagées en dehors du pipeline avocat-client et si la communication concerne d’éventuels actes répréhensibles. Dans la situation du 6 janvier, un juge fédéral de Californie a déjà trouvé des échanges de courriels vers et depuis John Eastman, l’avocat électoral de Trump, ne serait pas couvert par cette confidentialité, fournissant les dossiers aux enquêteurs de la Chambre et permettant au ministère de la Justice d’accéder à ceux-ci et autres échanges similaires.

Le privilège exécutif est une poursuite plus difficile pour les enquêteurs, mais pas impossible à surmonter. Le ministère de la Justice a eu accès aux enregistrements du Watergate de Nixon pour un grand jury fédéral dans les années 1970 en raison d’une décision de la Cour suprême selon laquelle l’enquête criminelle avait besoin des documents. Mais les tribunaux n’ont pas précisé exactement où les lignes seraient tracées dans cette enquête, ou pour un ancien président qui pourrait essayer de garder secrets les conseils qu’il a reçus alors qu’il dirigeait le pays.

Le différend est distinct des protections de privilège que Trump a tenté de revendiquer dans l’enquête distincte sur le traitement des dossiers fédéraux et des informations sur la sécurité nationale après sa présidence. Cette enquête a incité le FBI à saisir des documents classifiés dans la station balnéaire de Trump à Mar-a-Lago, et un juge agissant en tant que maître spécial travaille actuellement sur plus de 10 000 dossiers non classifiés pour déterminer si Trump peut les bloquer des enquêteurs.