La bataille fait rage à W.Va. sur le contrôle de la politique des écoles publiques

CHARLESTON, W.Va. (AP) – Les électeurs de Virginie-Occidentale auront le dernier mot sur une question de vote qui modifierait la constitution de l’État pour donner à la législature dominée par les républicains le contrôle de pratiquement tous les aspects de l’enseignement public.

Le vote intervient au milieu d’une lutte qui fait rage à l’échelle nationale sur la politisation des écoles. Les dirigeants républicains de Virginie-Occidentale se sont joints aux politiciens ailleurs pour faire pression pour réglementer la manière dont des sujets tels que la race sont enseignés dans les salles de classe et canaliser l’argent public vers des options d’éducation alternatives, y compris des écoles à charte et des programmes de bons.

Cette année encore, le State Board of Education s’est joint à une action en justice contre les meilleurs républicains au sujet d’un programme de choix d’école – l’un des plus vastes du pays – alléguant qu’il draine de manière inconstitutionnelle l’argent des écoles publiques. L’affaire a été portée devant la Cour suprême de l’État, qui s’est rangée du côté des législateurs.

Et dans un État qui était autrefois un bastion du travail organisé, certains voient l’amendement proposé comme faisant partie d’un effort visant à atténuer le plus formidable centre de pouvoir syndical encore debout : les employés des écoles publiques. Quatre ans après que plus de 30 000 travailleurs scolaires se soient mis en grève dans l’un des États les plus pauvres du pays, déclenchant des débrayages d’enseignants dans tout le pays, beaucoup se disent surmenés et épuisés.

Les enseignants disent que certains des problèmes qui les ont attirés vers les lignes de piquetage en 2018 et 2019 – taux de vacance élevé des enseignants, baisse des résultats des tests, manque de soutien en santé mentale – se sont aggravés pendant la pandémie de COVID-19, et maintenant les législateurs essaient d’affirmer plus de contrôle . Dale Lee, le chef du plus grand syndicat d’éducateurs publics de l’État, a déclaré que les éducateurs se sentaient “manqués de respect” et a qualifié l’amendement proposé de “juste une autre façon pour nos politiciens d’essayer d’éroder nos écoles publiques avec leur propre agenda privé”.

“Quand vous entendez les politiciens commencer la discussion avec ‘Faites-moi confiance’, vous savez que vous avez des problèmes”, a déclaré Lee, président de la West Virginia Education Association.

Selon la loi, toutes les agences gouvernementales de Virginie-Occidentale sont tenues de soumettre chaque année de nouvelles règles et réglementations aux législateurs pour approbation finale. Le seul organisme exempté est le ministère de l’Éducation. L’amendement 4 changerait cela.

Les législateurs du GOP disent que les personnes qui prennent des décisions concernant les écoles devraient être responsables devant les électeurs. Les membres du conseil scolaire d’État nommés par le gouverneur et confirmés par le Sénat de Virginie-Occidentale ont un mandat de neuf ans – le plus long de tous les États américains – et ne peuvent pas être facilement révoqués.

La chef de la majorité républicaine à la Chambre, Amy Summers, a déclaré que les législateurs souhaitaient donner aux parents une plus grande voix dans l’éducation de leurs enfants.

“Ce que vous constatez, c’est que les gens n’aiment pas la responsabilité”, a-t-elle déclaré. “Ils n’aiment pas que vous remettiez en question ce qu’ils font.”

Mais le député démocrate Sean Hornbuckle, l’un des rares législateurs noirs de Virginie-Occidentale et membre du comité de l’éducation de la Chambre, a déclaré que les républicains n’avaient rien à faire pour reprendre les écoles publiques alors qu’ils n’avaient toujours pas réussi à les aider.

“Pourquoi remettrions-nous tout à la législature alors que nous n’avons pas fait notre travail pour commencer?” il a dit.

Il a déclaré que ses collègues préféraient s’attaquer aux “questions sociales qui ne font pas bouger l’ordre du jour uniquement pour des prises de position politiques”.

Au cours de la dernière session législative, a-t-il déclaré, les législateurs ont passé des semaines sur un projet de loi qui restreindrait la façon dont les éducateurs publics enseignent aux élèves la race, mais ont refusé d’accepter des propositions visant à mettre fin aux inégalités entre les élèves blancs et noirs autour de la discipline scolaire, les élèves noirs étant plus susceptibles d’être puni.

Les représentants syndicaux citent une multitude de lois de « représailles » adoptées depuis qu’ils se sont mis en grève qui, selon eux, ont nui aux enseignants et drainé les ressources des écoles publiques traditionnelles, y compris une loi interdisant aux employés publics de faire grève et la pression pour les écoles à charte.

Le programme de bourses d’études Hope, l’initiative de choix d’école confirmée par la Cour suprême de l’État, offre aux familles 4 300 $ par an en argent de l’État pour chaque enfant qu’ils sortent de l’école publique et vers l’enseignement privé ou l’enseignement à domicile.

Jason Huffman, directeur de Virginie-Occidentale pour Americans for Prosperity, un groupe de défense conservateur qui soutient l’amendement 4, a déclaré que les habitants de Virginie-Occidentale ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient davantage d’alternatives à l’éducation publique en élisant des représentants qui les soutiennent. Mais les décisions en matière d’éducation en Virginie-Occidentale, a-t-il dit, sont influencées par des groupes extérieurs, y compris des syndicats, des «organisations en grande partie politiques» qui poussent leur propre programme – un qui, selon lui, va à l’encontre de ce que veulent les électeurs. Americans For Prosperity est financé par Koch Industries.

La présidente du comité sénatorial de l’éducation, Amy Grady, a déclaré qu’elle espérait que le fait de placer le conseil de l’éducation sous contrôle législatif encouragerait une meilleure communication.

“Cela ne peut pas être une sorte de mentalité ‘nous contre eux'”, a-t-elle déclaré. “La législature qui apporte des changements avec lesquels le ministère (de l’éducation) n’est pas d’accord ne profite vraiment à personne.”

Grady, une enseignante d’une école publique qui a participé à la grève des enseignants de 2018, a déclaré qu’elle était inspirée de se présenter aux élections en raison de cette expérience, mais a quitté le syndicat lorsque ses représentants syndicaux locaux ont refusé de la soutenir dans la course parce qu’elle est pro-école -choix républicain.

“Quand il s’agit d’éducation, ça devrait être noir sur blanc, ça devrait être, ‘Est-ce que c’est bon pour les étudiants ou non?'”, a-t-elle dit. “Mais malheureusement, cela se retourne là où c’est politique.”

Amber McCoy, une enseignante de quatrième année à Huntington, a déclaré qu’elle voyait une fracture de classe émerger dans le système éducatif – exacerbée par la pandémie – dans laquelle les enfants qui n’ont pas de soutien à la maison accusent un retard supplémentaire.

McCoy a déclaré que les parents de Huntington, où une personne sur trois vit en dessous du seuil de pauvreté, ont besoin que les écoles publiques soient ouvertes pour pouvoir travailler. Ils ne peuvent pas se permettre de faire l’école à la maison à leurs enfants ou d’assurer le transport vers des écoles à charte ou privées.

Elle a déclaré que des programmes tels que la bourse d’études Hope donnaient des ressources aux enfants qui “avaient déjà une longueur d’avance”.

“L’éducation publique est le moyen de sortir de la pauvreté pour la plupart des enfants de l’État de Virginie-Occidentale”, a-t-elle déclaré. “Nous créons un système éducatif des nantis et des démunis.”

Tous les enseignants qu’elle connaît ont envisagé de quitter le domaine, a-t-elle déclaré.

“Plus personne ne veut faire ça”, a-t-elle déclaré. “Je ne sais pas à quel moment le grand public reçoit le message ou ressent l’inquiétude, mais c’est comme un incendie à cinq alarmes qui fait rage et les seules personnes qui le reconnaissent sont celles qui sont coincées dans le bâtiment.”

Leah Willingham, l’Associated Press