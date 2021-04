La manifestation s’est transformée en jubilation dans l’ouest de Londres mardi soir lorsque les fans de Chelsea ont appris que leur club se retirait de la Super League européenne. Peu de temps après, Manchester City a confirmé qu’ils s’éloignaient, suivis d’un air penaud par le reste des « Big Six » en disgrâce de l’Angleterre alors que les rebelles tournaient le dos et s’enfuyaient.

En Espagne, le président du Real Madrid, Florentino Perez – le président assiégé de la Super League – a passé au crible les ruines d’un projet qu’il avait proclamé sans sincérité être « le sauveur du football ». À peine 48 heures après son entrée dans le monde, Perez a été laissé berçant son mort-né avec peu d’espoir de redonner vie au projet.

Il s’agissait d’une prise de pouvoir spectaculairement effrontée de la part de Dirty Dozen en Europe, provoquée par une myriade de forces: des partisans dans les rues aux guerriers du clavier sur les médias sociaux; des diatribes télévisées de Gary Neville aux appréhensions du manager de Manchester City Pep Guardiola; du récalcitrance ouverte de Jordan Henderson de Liverpool au coup plus subtil de Marcus Rashford de Manchester United. Tout a joué un rôle, et tout s’est avéré trop difficile pour les patrons de Manchester City et de Chelsea alors qu’ils précipitaient l’exode anglais.

Aussi farouchement tribal que soit le football, ce fut un rare moment de solidarité où les fans de tous bords pouvaient se réjouir et se délecter du sentiment que – si souvent méprisés – ils avaient réellement fait la différence.

La Super League était un projet si incroyablement mal conçu qu’il soulève la question: à quoi pensaient ceux qui étaient derrière? Pourquoi maintenant, et pourquoi avec si peu de considération pour les forces qui sous-tendent le jeu? Auraient-ils vraiment pu être assez amateurs et déconnectés pour ne pas anticiper le feu et la fureur qui suivraient?

Plutôt que de ne pas lire la pièce, ils n’avaient même pas pris la peine d’y entrer en premier lieu. Les managers ont été mis à sécher pendant que les propriétaires se recroquevillaient, en accord avec le nombre de ces milliardaires lointains qui dirigent leurs clubs depuis qu’ils ont mis la main sur eux.

La motivation principale des rebelles de la Super League était d’une évidence aveuglante: la cupidité.

Un complexe de supériorité au sommet du jeu et le sentiment de longue date que les riches n’obtenaient pas leur juste part. L’influence américaine était évidente à travers les Glazers à Manchester United, Stan Kroenke à Arsenal et John W Henry à Liverpool. Ce sont des hommes habitués à opérer dans des ateliers fermés, où «l’égalité» existe mais seulement parmi l’élite établie. Les concepts de la pyramide du football – promotion, relégation, flux et reflux sauvages des fortunes – sont étrangers à ces hommes. Ils veulent des franchises, et au diable le reste.

Le complot de la Super League prévoyait de verrouiller leur supériorité à perpétuité. Malgré tous les discours sur les « paiements de solidarité » pour les équipes situées en bas de la pyramide, ce régime signifierait que tout le monde en dehors des 15 clubs permanents de Super League se nourrirait de restes.

L’influence maligne américaine n’est cependant pas la seule explication de ce méfait. Perez du Real Madrid était une force motrice très publique, tout comme le président de la Juventus, Andrea Agnelli. Tous deux sont des hommes d’affaires mais pourraient aussi – dans le sens le plus vague – être considérés comme des «footballeurs». La famille Agnelli est propriétaire de la Juve depuis 1923; Perez a été président du Real Madrid pendant près de deux décennies.

C’est Perez qui a été le visage embarrassé de la Super League, avec ses affirmations selon lesquelles les jeunes ne se soucient plus du football, que les matchs doivent être plus courts, que tout le système doit être remanié. «Je vais vous apporter de la modernité», était le message du milliardaire de 74 ans, soi-disant avec son doigt sur le pouls du football.

En réalité, le Real Madrid et les co-conspirateurs de Barcelone sont dans une situation financière difficile, désespérés de fonds ayant spectaculairement mal géré leurs livres. Leur salut consistait à se gaver encore plus des richesses apportées par la Super League.

Certains se sont demandé si tout cela n’était qu’une grosse ruse pour forcer l’UEFA à encore plus de réformes, donnant aux plus grandes équipes plus de pouvoir et une plus grande part du gâteau. Le moment et la nature de toute cette pagaille suggèrent que ce n’était pas le cas. Des personnalités comme Agnelli et le vice-président de Man Utd, aujourd’hui disparu, Ed Woodward, négociaient des réformes de la Ligue des champions avec l’UEFA tout en concoctant simultanément leurs plans de Super League.

L’UEFA a poursuivi avec défi en annonçant lundi que son tournoi phare implémenterait des changements à partir de la saison 2024-25, qui verra la Ligue des champions passer de 32 équipes à 36, sur la base d’un nouveau « modèle suisse ». Cette décision a été considérée comme une concession aux plus grandes équipes, car elle leur donnerait plus de matchs contre leurs camarades d’élite.

Ce n’était clairement pas suffisant, cependant. Une Super League échappée a pris des années, mais ses initiateurs ont estimé que le moment était venu de frapper enfin. Les ravages financiers de Covid-19 ont accéléré leur déménagement, mais c’était un pas qu’ils étaient toujours sur la bonne voie. Cette fois-ci, ils avaient également mis en place des financements d’un milliard de dollars par l’intermédiaire de JP Morgan, bien que conformément à leurs singeries de l’heure amateur, ils n’avaient pas de diffuseur aligné.

Selon la plupart des témoignages, Chelsea et Man City étaient réticents à monter à bord, mais craignaient finalement de rater le bateau. C’était révélateur qu’ils étaient les deux premières équipes à abandonner le navire en train de couler.

Tous les Dirty Dozen devront probablement revenir, la tête baissée, à l’UEFA. Malgré tous ses défauts – et ils sont innombrables – l’UEFA est apparue comme le bon gars dans tout cela. Cela piquera pour les goûts de Perez et Agnelli de devoir ramper sur le chemin du retour, comme cela semble inévitable.

Il y a de l’hypocrisie à chaque façon de tourner dans tout ce fiasco. Au Royaume-Uni, Sky Sports et BT ont clamé leur opposition à la Super League, donnant une plate-forme à des gens comme Neville pour résister à ses maux, et pourtant les deux diffuseurs continuent de facturer des frais exorbitants pour le fan de football moyen.

Le Paris Saint-Germain a été considéré comme un modèle de loyauté pour avoir refusé de tourner le dos à l’UEFA, mais beaucoup ont souligné que leurs motivations étaient probablement tout aussi liées aux intérêts de diffusion acquis que le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a en Ligue des champions. à la tête du géant de la télévision qatari beIN Sports.

Dans certaines sections des médias, le propriétaire de Manchester City, Sheikh Mansour, a été salué pour être soi-disant le « Sauveur improbable » du football. Compte tenu des raisons de la prise de contrôle d’Abou Dhabi au club, c’est franchement risible. City et Chelsea devraient tous deux se regarder longuement pour participer à la course de Super League en premier lieu.

Même Sir Alex Ferguson n’a pas échappé à la censure après avoir critiqué les plans de la Super League, car il a été rapidement souligné qu’il avait soutenu la famille Glazer dans leur prise de contrôle chargée de dettes à Old Trafford.

Il y a eu des victimes. Ed Woodward est parti d’Old Trafford, un déménagement attendu depuis longtemps pour la plupart des fidèles de United. Le propriétaire de Liverpool, Henry, a présenté des excuses publiques mercredi, exprimant sa tristesse pour le « perturbation » il a causé ces derniers jours.

Mais tant qu’il sent que les bénéfices sont là, Henry restera à Liverpool – tout comme Joel Glazer à Manchester United et Stan Kroenke à Arsenal. Poussés par leur quête incessante de profits, ces hommes d’argent reviendront avec des projets de restructuration et de remodelage du football, au détriment des supporters et des autres équipes qui ont contribué à le transformer en ce qu’il est.

Le football se félicitera d’avoir évité cette crise, mais il reste encore beaucoup d’autres égalités et injustices. La menace d’une Super League européenne se profile toujours à l’horizon, même si l’itération actuelle a été vaincue.

«Nous reconsidérerons les étapes les plus appropriées pour remodeler le projet», lire une déclaration de la ligue publiée au milieu des décombres mardi soir.

Oui, ils auront été brûlés par cette expérience, mais les hommes d’argent du football n’ont pas été complètement vaincus.

Les fans de football ont gagné la bataille, mais la guerre contre la cupidité rapace du jeu continue.

Par Liam Tyler