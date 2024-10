La bataille entre Liljegren et Timmins des Maple Leafs met en évidence les problèmes des défenseurs

J’ai le regret de vous informer que les guerres de défenseurs en troisième paire sont de retour à Toronto.

Tout cela rappelle plutôt les débats Roman Polak contre Connor Carrick de 2016-2017, ou l’ascension et la chute de Martin Marincin et Justin Holl – ou que diriez-vous des escarmouches houleuses sur Internet de Travis Dermott qui ont fait rage parmi les fans et les médias des Maple Leafs pendant cinq saisons. (!) entre 2017-18 et 2021-22 ?

Et nous n’aborderons même pas les 53 matchs inoubliables d’Igor Ozhiganov en 2018-19.

Oui, nous sommes déjà venus ici plusieurs fois. Et presque toujours, le résultat a été, eh bien, que ce sont en quelque sorte simplement les gars – des défenseurs en profondeur sur lesquels personne ne devrait vraiment s’inquiéter.

Ce qui nous amène à Timothy Liljegren.

Liljegren a été laissé de côté au cours des trois premiers matchs avec les Leafs jusqu’à présent, perdant son emploi au profit de Conor Timmins, un autre candidat à inclure dans nos batailles de mots entre défenseurs en profondeur. Ceci après que Liljegren ait signé un contrat de 6 millions de dollars sur deux ans pendant l’intersaison, après la meilleure saison de sa jeune carrière au cours de laquelle il a joué près de 20 minutes par match et a semblé s’imposer comme quelque chose de plus que juste un mec.

Mais il y a un nouvel entraîneur en ville, et Liljegren, même de son propre aveu, n’a pas eu un bon camp d’entraînement et une bonne pré-saison. Le nouvel entraîneur n’a pas été impressionné, alors il a été à l’extérieur, attendant une chance de jouer sur la troisième paire des Leafs.

Il semble qu’il obtiendra cela mercredi contre les Kings de Los Angeles. Mais peu plus est garanti.

Liljegren est, comme certains des autres défenseurs que j’ai énumérés ci-dessus, massivement polarisant en ce moment. Si vous parlez à certains membres de la communauté analytique, il peut être un acteur très utile ; quelqu’un qui dirige le jeu et affiche des résultats impressionnants dans des statistiques clés comme la part des buts attendus.

Mais si vous parlez aux critiques, y compris à ceux qui s’appuient davantage sur l’examen de la vue, Liljegren n’est pas l’un des quatre meilleurs défenseurs, et ce n’est pas quelqu’un à qui vous voulez consacrer une grande partie de votre espace de sélection, étant donné que vous ne pouvez pas lui faire confiance plus haut. la programmation.

«Il ne fait rien de spécial», m’a envoyé un texto ce week-end par un entraîneur adjoint familier avec son jeu. « (Timmins) défend un peu mieux et il est peut-être un peu plus difficile de jouer contre lui. Liljegren est un joueur de niveau D de la LNH de remplacement.

« Il n’est pas jeune. Il est peu probable qu’il ait un avantage.

Liljegren a 25 ans. Il a disputé trois saisons avec les Leafs, dont 196 matchs, 14 buts et 65 points. Pendant une bonne partie de cette période, il faisait partie de la troisième paire, à l’abri d’affronter la concurrence de haut niveau.

Mais avec les blessures et les changements d’alignement, Liljegren s’est également parfois retrouvé dans des situations plus difficiles. Dans 51 de ces 196 matchs, il a joué plus de 20 minutes, ce qui est incontestablement le top quatre. La majorité de ces matchs ont eu lieu la saison dernière.

Et les charts ont adoré ce qu’il a fait pendant ces minutes, au point qu’il ne vaut pas seulement son nouveau contrat : il est potentiellement une grosse affaire.

Le mannequin adore l’accord avec Liljegren – choquant. (Oui, QoC et QoT sont pris en compte). On aurait dit qu’il avait fait un sérieux pas en avant pour devenir l’un des quatre meilleurs défenseurs de tous les jours l’année dernière avant de souffrir d’une entorse élevée à la cheville. Nous verrons s’il revient sur cette piste la saison prochaine. pic.twitter.com/cZpsA067Us -dom 📈 (@domluszczyszyn) 30 juin 2024

Mais ensuite les séries éliminatoires se sont déroulées et il était exclu, en bonne santé pour le quatrième match et ses minutes se sont retrouvées sur un territoire de troisième paire fortement abrité.

Le problème avec Liljegren réside en partie dans la cohérence. Il a d’importantes erreurs de jugement, souvent dans son propre camp et en défense autour de son filet, et ces grosses erreurs peuvent s’avérer coûteuses.

Ils s’en tiennent également à un entraîneur, et c’est pourquoi on ne lui a pas toujours fait confiance dans les moments clés sous Sheldon Keefe.

L’autre chose est que les compétences de Liljegren ne lui permettent pas de jouer un rôle particulier. Il n’est pas un excellent joueur en avantage numérique ou en désavantage numérique, ce qui est souvent la façon dont les entraîneurs aiment utiliser leurs défenseurs en profondeur. Il n’est pas particulièrement grand ni physique. Il n’est pas particulièrement rapide. Il n’y a pas non plus de tir puissant ni d’arme offensive emblématique.

Il aide simplement à contrôler le jeu à force égale, en particulier dans les minutes de profondeur.

La disparité entre les statistiques et la façon dont il est perçu par de nombreux entraîneurs et dirigeants de la ligue est cependant frappante. Les Leafs envisagent d’échanger Liljegren depuis au moins cinq mois maintenant, et le retour à ce stade semble minime.

Ils seraient probablement mieux servis en le faisant jouer et en montrant ce qu’il peut faire, car en tant que scratch sain de 3 millions de dollars, il sera difficile de le déplacer pour presque tout.

Et si les Leafs se blessent, ils auront une solution toute faite du côté droit, ce qui, comme nous le voyons depuis des années à Toronto, peut être un poste très difficile à combler dans l’ensemble de la ligue.

Le problème en laissant cela se dérouler est qu’à un moment donné, Toronto récupérera Jani Hakanpää et le reste du gang LTIR, et ils dépasseront largement le plafond salarial. Ils vont devoir perdre un salaire important. Et ils ne pourront peut-être pas attendre que la valeur marchande de Liljegren augmente pour le faire.

Le risque de baisse pour les Leafs ici ? Peut-être que le profil analytique de Liljegren est correct dans la mesure où il peut être quelque chose de plus, de la même manière que d’autres anciens défenseurs en profondeur comme Vince Dunn sont passés de « non digne de confiance » à 24 ans à avoir un impact énorme une fois qu’ils ont mûri un peu et ont changé de décor (dans le cas de Dunn, passant des Blues de St. Louis au Kraken de Seattle il y a quelques saisons).

C’est peut-être vrai, et peut-être que Liljegren rejoint la liste impressionnante des défenseurs qui ont éclaté après l’âge de 25 ans pour devenir quelque chose de plus. Mais il ne semble certainement pas que cela se produira ici, sous la direction d’un nouvel entraîneur-chef (et directeur général) essayant d’introduire un style physique meurtrier qui ne correspond tout simplement pas à son jeu.

Et pas avec le cap crunch et tant d’autres options de profondeur disponibles pour jouer des minutes de troisième paire tout en gagnant moins.

Comme Timmins, qui les graphiques sont également fans de.

Et Timmins propose cela pour environ le tiers du prix.

J’ai écrit la semaine dernière à quel point il peut être difficile d’évaluer statistiquement les gardiens de but et pourquoi cela rend difficile pour les gardiens d’être payés comme ils le souhaitent. Les défenseurs de profondeur sont vraiment dans le même bateau ces jours-ci, et les équipes qui peuvent identifier des joueurs comme Dunn et Gustav Forsling – qui se sont avérés être quelque chose de plus que ce que leur utilisation précédente a montré – vont s’en sortir largement en tête.

Trouver des défenseurs sous-estimés est une compétence précieuse dans une ligue où quiconque peut constamment enregistrer plus de 20 minutes en toute sécurité par match reçoit 5 millions de dollars ou plus au milieu de la trentaine.

Que vous pensiez que Liljegren fera partie de ces joueurs qui passeront parmi les quatre premiers réguliers ou qui seront relégués dans la pile des défenseurs de profondeur décevants qui sont passés par Toronto dépend vraiment du poids que vous accordez à toutes les données.

Mais même ses défenseurs les plus ardents doivent admettre à ce stade qu’il semble peu probable qu’il ait cette chance avec les Leafs, avec quatre vétérans enfermés dans le top quatre au-dessus de lui et presque aucune marge d’erreur dans les chances limitées dont il dispose. laissé sous la direction de l’entraîneur Craig Berube.

À moins de blessures, il ne reste plus qu’à voir quel maigre retour les Leafs peuvent obtenir pour lui dans un accord de mi-saison, et s’ils en viennent à regretter d’avoir vendu à bas prix un joueur qu’ils ont passé les sept dernières années à développer à partir d’un numéro 1. 17 ce qu’il est aujourd’hui.

(Photo de Timothy Liljegren : Gregory Shamus / Getty Images)