La bataille en Syrie qui se profile derrière la rébellion de Wagner

L'affrontement le plus sanglant entre les forces américaines et russes depuis la guerre froide a eu lieu début février 2018. Au plus profond de la nuit syrienne, près des rives poussiéreuses de l'Euphrate, une petite force de marines américains et de bérets verts s'est retrouvée assiégée par un contingent plus important de forces du régime pro-syrien, dont un important détachement de mercenaires russes. La bataille s'est concentrée autour d'un avant-poste américain près de l'usine à gaz de Conoco près de Deir al-Zour dans le nord-est de la Syrie.

Une compagnie de quelque 300 à 500 soldats du régime pro-syrien a avancé sur la raffinerie, équipée d’armes lourdes, notamment de véhicules blindés et de chars. Au cours d’une intense fusillade de quatre heures, les assaillants ont coincé les forces américaines sous un barrage d’obus d’artillerie et de mortier. Plus tôt cette année, le journaliste d’investigation Kevin Maurer a esquissé un récit convaincant de la bataille, basé sur des témoignages de première main d’un certain nombre de membres des forces spéciales américaines impliqués dans le combat, et il a détaillé la sombre horreur qui s’est installée alors que les chars russes se mettaient lentement en position.

« Ils ont qualifié l’équipe de bateau pirate parce que si quelque chose arrivait, ils couleraient tous ensemble », a écrit Maurer à propos des combattants américains. « Et maintenant face aux chars, c’était une vraie chance. Malgré des apparitions récentes sur les champs de bataille ukrainiens, le char est toujours un prédateur au sommet sur le champ de bataille. Les forces spéciales américaines n’avaient pas d’arme qui pouvait les arrêter.

Au lieu de cela, la puissance aérienne américaine est entrée dans la mêlée et a présidé à un massacre époustouflant. Les drones Reaper, les jets furtifs F-22, les bombardiers B-52 et les hélicoptères de combat Apache ont détruit la capacité antiaérienne de la force d’attaque, puis les ont abattus. La majeure partie des chars et de l’artillerie russes a été détruite et des centaines de combattants syriens et russes auraient été tués. Pas une seule victime américaine n’a été subie.

« Je suis convaincu que sans l’air qui nous a répondu à la station, nous aurions tous été un tas de taches de graisse sur la terre dans une ligne dans un champ pétrolifère en Syrie », a déclaré l’un des officiers des forces spéciales. Maurer.

La guerre de la Russie en Ukraine s’appuie sur les tactiques qu’elle a utilisées en Syrie, selon les experts

Après avoir mené une mutinerie de courte durée au cours du week-end, le chef de Wagner Yevgeniy Prigozhin a défendu ses actions le 26 juin dans un message audio Telegram. (Vidéo : Reuters)

Pourquoi remonter cet épisode d’il y a cinq ans ? Parce que les mercenaires impliqués appartenaient au groupe Wagner, dirigé par Yevgeniy Prigozhin, désormais exilé. Leurs opérations à l’époque, comme elles le font maintenant, reflétaient le rôle démesuré et obscur que Wagner jouait dans la politique étrangère du Kremlin – en tant qu’acteur par procuration qui faisait avancer les intérêts de Moscou dans les points chauds d’Ukraine, de Syrie et de divers conflits en Afrique avec à la fois une impitoyabilité et un certain degré de démenti plausible pour le gouvernement russe.

Et l’incident a également offert une première indication des tensions à venir entre Prigojine et les dirigeants militaires russes. La perte apparente de dizaines de combattants de Wagner en une seule nuit en Syrie aurait exaspéré Prigozhin, qui a publié plus tôt ce mois-ci son récit des événements de 2018 sur la plateforme de médias sociaux Telegram. Dans son récit, l’expédition Wagner était censée être la force avancée d’une opération « anti-ISIS » qui assurerait le contrôle de l’usine et de ses environs avec le soutien aérien de l’armée russe. Mais ce soutien n’est jamais venu, et Prigozhin est resté furieux contre le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le général russe Valery Gerasimov pour avoir permis à ses combattants de devenir de la chair à canon américaine.

Selon des responsables américains en 2018, leurs homologues russes ont nié toute implication dans la bataille et, lors de discussions d’urgence alors que les combats faisaient rage, ont consenti à l’utilisation de la puissance aérienne américaine sur les lieux. Un responsable américain a déclaré à mes collègues il y a cinq ans qu’il était « frappant de constater à quel point les Russes eux-mêmes se sont rapidement éloignés » de ce qu’il a décrit comme une opération « sous commandement syrien et en réponse à une directive syrienne ».

« Le haut commandement russe en Syrie nous a assuré que ce n’était pas leur peuple », a déclaré le secrétaire à la Défense Jim Mattis aux sénateurs lors d’un témoignage en avril 2018. Il a déclaré avoir dirigé le général Joseph F. Dunford Jr., président des chefs d’état-major interarmées, « pour le [attacking] force, alors, d’être anéantie.

Quelques semaines après la bataille, mes collègues ont rapporté comment, malgré les démentis russes, Prigozhin avait des contacts étroits avec le Kremlin et semblait coordonner les opérations avec ses responsables. C’était un premier aperçu du vaste réseau d’influence qu’il exploitait autrefois, allant des opérations de désinformation russes en ligne aux démarrages sur le terrain dans des guerres dans des pays comme la Libye et la République centrafricaine.

Le nouveau commandant russe en Ukraine a été décoré après la brutalité en Syrie

La querelle de Prigozhin avec Shoigu et Gerasimov a éclaté au cours du dernier semestre, alors qu’il faisait rage face à leur incompétence perçue dans la gestion de l’invasion russe de l’Ukraine. Le week-end dernier, il a lancé la rébellion éphémère de Wagner contre les dirigeants militaires russes, provoquant une crise pour le président russe Vladimir Poutine que le Kremlin a encore du mal à résoudre. Choïgou et Gerasimov, alliés de Poutine, restent à leurs postes.

Prigozhin a été autorisé à partir pour l’exil en Biélorussie, mais il semble que le Kremlin s’apprête à démanger la société de mercenaires qu’il a permis de prospérer. Jeudi, des informations russes suggéraient que les autorités russes avaient arrêté le commandant de l’armée de l’air, le général Sergei Surovikinqui avait, pendant un certain temps, dirigé des opérations en Ukraine ainsi que l’effort de guerre russe antérieur en Syrie, pour des liens présumés avec Wagner et Prigozhin et pour avoir encouragé la mutinerie.

L’élite russe se prépare à une vaste enquête du Kremlin sur la rébellion de Wagner

La raison de l’opération malheureuse de Wagner en 2018 en Syrie est probablement née de la cupidité. L’entreprise a construit un flux de revenus en gardant des sites lucratifs comme les champs de pétrole et les mines d’or. Pour l’instant, alors que Moscou se demande quoi faire de l’empreinte des mercenaires, une sorte de statu quo tacite reste en place en Syrie.

« Wagner est toujours déployé dans des zones riches en ressources où [Syrian President Bashar al-]Les forces d’Assad sont théoriquement aux commandes mais comptent sur l’aide des unités militaires et policières russes », ont noté Anna Borshchevskaya, Ben Fishman et Andrew Tabler du Washington Institute for Near East Policy, dans une note publiée jeudi. « Il s’agit notamment des plus grands gisements de gaz naturel et de pétrole de Syrie (Shaer, al-Mahr, Jazar et Jihar), où certains rapports indiquent que Wagner a utilisé une société écran appelée Evro Polis pour recevoir jusqu’à un quart des bénéfices de production. Le régime d’Assad a apparemment accordé cette coupe à Wagner parce que le groupe a repris les champs de l’État islamique et a continué à les protéger contre les raids de l’opposition. Tout changement dans cet arrangement en dirait long sur l’équilibre du contrôle russe en Syrie.