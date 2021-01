Dr James Pruden

Quand j’étais jeune, on m’a dit, comme beaucoup d’entre vous, que je devais «être patient».

Cela peut venir après une question du type « Sommes-nous encore là? » ou, alors que je me tenais près de l’arbre de Noël en attendant qu’un membre de la famille errant se lève, cela aurait pu être «Puis-je ouvrir mes cadeaux maintenant?»

À cette époque de ma vie, je pensais qu’être patient signifiait simplement que je devais en quelque sorte «me détendre». Quand je l’ai recherchée dans le dictionnaire (en vérité, quand j’ai «googlé»), j’ai trouvé une définition un peu plus inquiétante: «La patience est la capacité d’accepter ou de tolérer les retards, les ennuis ou la souffrance sans se mettre en colère ou contrarié.»

J’ai contracté COVID début mars, au début de l’expérience sur la côte Est. En fait, j’ai été l’une des toutes premières admises à mon hôpital pour cette maladie.

Je dis «mon hôpital» parce que j’ai travaillé à St. Joseph’s pendant près de 40 ans en tant que médecin urgentiste, et j’ai trouvé que c’était une expérience merveilleuse.

Dire que j’ai été ravagé par cette maladie serait un euphémisme. Sur les 31 jours que j’ai passés à l’unité de soins intensifs, 18 d’entre eux ont été passés sous respirateur. J’ai perdu 80 livres et je ne pouvais même pas me retourner seule au lit. Mais plus intense que la perte de poids (j’avais besoin d’en perdre) et la perte de force, c’était la conscience sans fin que je ne pouvais pas avoir assez d’air.

Je suis devenu l’enfant vedette de IMPATIENCE lorsque j’ai dû m’allonger à plat pour mon deuxième scanner, qui a eu lieu juste avant ma deuxième intubation. Être allongé à plat rendait la respiration si difficile que je me souviens avoir crié aux techniciens de plaire, dépêchez-vous. C’était le plus proche que je connaisse de la pure terreur.

Au moment où je sortais en cure de désintoxication, je pouvais à peu près me nourrir et me brosser les cheveux. Heureusement, je suis principalement chauve, donc cela n’a pas demandé beaucoup d’efforts pour le faire.

Alors qu’est-ce que cela a à voir avec la patience?

Quand ma fiancée Liz et moi avons organisé un mariage en août, nous étions actifs dans la chorale de notre église Saint-Marc, nous avons eu le plaisir d’aller au cinéma et nous adorions danser.

Maintenant, c’était la mi-avril et j’étais dépendant de l’oxygène, je n’avais aucun goût pour la nourriture, et je pouvais à peine tenir debout avec de l’aide, encore moins danser.

Bien que cela se soit maintenant arrêté, pour une raison encore inexpliquée, la chair s’écaillait de mes mains au point que mon fils Christopher et moi avons plaisanté en disant que je pouvais les utiliser dans un film sur l’apocalypse de zombies.

Pour moi, les repères de la patience ont été incarnés dans la prière de sérénité. Tu sais …

«Dieu, donne-moi la grâce d’accepter avec sérénité

les choses qui ne peuvent pas être changées,

Courage pour changer les choses

qui devrait être changé,

et la sagesse de distinguer

l’un de l’autre »

C’était une chance pour moi d’incarner cette prière.

L’astuce a toujours été de définir ce que je pouvais changer et ce que je ne pouvais pas changer.

Personne ne savait pourquoi la peau de mes mains s’écaillait. C’était peut-être une réaction aux 5 000 médicaments que j’avais reçus. L’espoir était qu’il disparaîtrait de lui-même. Alors je pouvais écouter les Beatles et « Let It Be » ou je pouvais écouter le film « Frozen » et « Let it Go », mais je devais passer à autre chose.

Pour que j’apprenne à réapprendre à être autonome, à marcher, à soulever des choses, l’équipe médicale identifierait le déficit spécifique, et les kinésithérapeutes me poussaient sans relâche à le faire «encore 10 fois». Je leur ai même donné des surnoms meurtriers, ce qui ne faisait qu’intensifier leurs efforts. Ils étaient spéciaux.

Quant à la dépendance à l’oxygène, j’avais des douleurs à chaque respiration profonde. Je savais que repousser les limites de la douleur était le moyen de la surmonter, mais je trouvais cela très difficile.

Cela a finalement pris un tournant significatif pour le mieux quand Liz et moi essayions de danser et que quelque chose de terriblement drôle s’est produit. Qu’il suffise de dire que je riais si profondément que j’ai été obligé de respirer profondément malgré la douleur.

Donc, en ce qui concerne la patience, je pense qu’il faut s’efforcer d’identifier les choses sous leur contrôle et travailler dur pour que cela se produise.

Plus important encore, il faut accepter les choses qui échappent à son contrôle et laisser le destin faire ce qu’il veut. Le plus dur est de savoir lequel est lequel.

Soit dit en passant, Liz et moi avons dansé pendant quatre heures à notre mariage.

Le Dr James N. Pruden est spécialiste en médecine d’urgence au centre médical de l’Université St. Joseph à Paterson. Cette colonne est apparue à l’origine dans NorthJersey.com.