La bataille du gouverneur Sam Brownback au Heartland

David Brody

TOPEKA, Kan. – Normalement, le gouverneur Sam Brownback est considéré comme un gars insouciant. Mais les temps ne sont pas si heureux en ce moment pour le gouverneur du Kansas. Il fait face à une course serrée dans ce qui est habituellement considéré comme un endroit sûr pour les Républicains, malgré sa victoire écrasante lors de son arrivée au pouvoir en 2010. « Cela a été difficile », a déclaré Brownback à CBN News. Le problème se concentre sur l’économie. Ses détracteurs disent que c’est un désastre, mais Brownback dit pas si vite. « Nous sommes forts dans cet État mais les transitions sont difficiles », a-t-il déclaré. Des transitions difficiles Cette transition a commencé en 2010 lorsque l’ancien sénateur a introduit son conservatisme à la Tea Party au Kansas. En 2012, le gouverneur a contribué à l’adoption de la plus importante réduction d’impôts aux États-Unis au cours des 20 dernières années. Il a déclaré que cela conduirait à la croissance économique, mais jusqu’à présent, les résultats ne sont pas au rendez-vous. À l’époque, il qualifiait cela de « véritable expérience en direct ». « Il a été très direct, presque trop direct, disant qu’il s’agissait d’une expérience », a déclaré Burdett Loomis, professeur de sciences politiques à l’Université du Kansas. « Il espérait et supposait certainement qu’une grande croissance économique viendrait d’une réduction des impôts. » Même si Brownback a procédé à des réductions de dépenses, celles-ci n’ont pas suffi à compenser la perte de recettes fiscales. « Si vous souhaitez réduire les revenus, vous devez également ajuster les dépenses », a déclaré Dave Trabert, du Kansas Policy Institute, un parti conservateur. « Cela n’a pas été fait. Nous avons augmenté les dépenses et c’était bipartisan. Ce n’était pas seulement le gouverneur. Il y avait aussi bien les démocrates que les républicains. » La note des obligations de l’État a été abaissée et les critiques affirment que d’ici 2016, le déficit budgétaire prévu atteindra près de 240 millions de dollars. « Je pense qu’une grande partie des discussions sur le caractère serré de la course sont basées sur de nombreuses mauvaises informations », a déclaré Trabert à CBN News. L’histoire entière Les partisans du gouverneur Brownback affirment que seule une partie de l’histoire est racontée. Ils soulignent que lorsqu’il a pris ses fonctions, l’État était déjà confronté à un déficit de 550 millions de dollars. Aujourd’hui, quatre ans plus tard, 55 000 emplois ont été créés et le taux de chômage s’élève à 4,9 pour cent, ce qui est inférieur à la moyenne nationale. Le gouverneur a déclaré à CBN News que le président Ronald Reagan avait été confronté à des problèmes similaires avec ses réductions d’impôts massives en 1981. Mais la croissance a finalement repris. « C’est un peu la situation pour nous ici. La politique fiscale prend un certain temps pour fonctionner », a déclaré Brownback. dit. « Nous avions toujours prévu une baisse des revenus sur deux ans, nous avions toujours prévu cela. » Le financement de l’éducation a également été un problème ici. Son challenger, le démocrate Paul Davis, s’en prend à son adversaire pour avoir réduit les dépenses scolaires. « Il a appliqué la plus grande réduction du financement des écoles publiques dans l’histoire de l’État et il a qualifié cela de victoire », a récemment déclaré Davis lors d’un débat avec Brownback. Le gouverneur nie cette accusation, affirmant que les dépenses globales en matière d’éducation sont en réalité en hausse. « Je pense que l’autre équipe a amené ses joueurs sur le terrain en premier et ils ont frappé fort sur le plan de l’éducation, mais ils ont menti à ce sujet », a déclaré Brownback. Les modérés quittent le navire Une chose est sûre : les changements apportés par le gouverneur ont conduit un certain nombre de républicains modérés à quitter le navire, notamment l’ancien politicien du Kansas, Wint Winter. « Personne au Kansas, à ma connaissance, n’a consenti à être un rat de laboratoire dans l’expérience du gouverneur Brownback sur les impôts et l’économie », a déclaré Winter. Winter a créé un groupe, appelé Républicains pour les valeurs du Kansas, et soutient l’adversaire de Brownback parce qu’il a suffisamment vu une spirale descendante. « Nous ne voulons plus attendre », a déclaré Winter à CBN News. « Attendre plus longtemps serait irresponsable ; ce serait en quelque sorte l’équivalent du Magicien d’Oz qui claquait trois fois nos talons en espérant que tout fonctionne comme par magie, mais ce n’est pas le cas et ce ne sera pas le cas. » Brownback a déclaré qu’il n’était pas surpris par ce groupe de modérés qui s’opposent à lui. « Pour un certain nombre d’entre eux, ce n’est pas leur premier rodéo. Ils ont soutenu Kathleen Sibelius (une démocrate) au poste de gouverneur pour la première fois et beaucoup d’entre eux, pas tous, mais beaucoup d’entre eux soutiennent les augmentations d’impôts et Obamacare », Brownback dit. Cela prend la forme d’une bataille sur le rôle du gouvernement. Trabert a déclaré que les grands hommes politiques du gouvernement étaient menacés. « Il s’agit du fait que nous ne voulons pas que cette forme de gouvernement, ce gouvernement axé sur les citoyens, offrant un meilleur service et de meilleurs prix, entre en jeu parce qu’il change la culture du fonctionnement du gouvernement », a-t-il déclaré. Lutte entre partis Cette course met également en lumière l’intense lutte pour le contrôle entre conservateurs et modérés au sein du Parti républicain. Un nouveau sondage Gallup montre que 38 pour cent des Kansans sont conservateurs, mais un nombre presque égal, 36 pour cent, se disent modérés. Parmi les 10 principaux États votants républicains, le Kansas est classé le moins conservateur de tous. « Je pense que cette élection, la question est de savoir si le Kansas reviendra à une position conservatrice un peu plus modérée comme elle l’a été au cours des 40 ou 50 dernières années », a déclaré Loomis. Brownback s’est encore davantage aliéné les modérés en 2012 lorsqu’il a soutenu les challengers républicains conservateurs par rapport aux titulaires modérés afin de faire pencher la législature en sa faveur. « Nous portons des maillots de la même couleur et ce qui s’est passé avec le gouverneur Brownback – il a décidé que certaines des personnes portant des maillots de la même couleur voulaient quitter l’équipe », a déclaré Winter. Brownback repousse. « Alors pourquoi ai-je des modérés au cabinet ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je travaille avec des modérés à la Chambre, ce que je fais ? » il a riposté. Dépendance à la foi Comme les requins qui sentent le sang dans l’eau, les ennemis frappent de tous côtés. « Je pense que la gauche est tellement désespérée », a déclaré Brownback à CBN News. « Ils veulent tellement que ce modèle échoue qu’ils ne peuvent pas attendre et ils veulent me faire voter avant de passer à autre chose et prouver que cela fonctionne. » Toute cette épreuve politique a mis à l’épreuve la foi du gouverneur. « Je dépendais beaucoup de ma foi. Cela a été une saison difficile. J’aime penser que j’ai grandi, et c’est ce qui se passe », a-t-il déclaré à CBN News. Mais Brownback avance à toute vapeur, affirmant qu’il envisage de « appuyer sur l’accélérateur » lors d’un second mandat s’il l’obtient, car selon le point de vue de Brownback, il n’est pas devenu gouverneur simplement pour prendre de la place. « Lorsque vous embauchez un nouveau coach ou le PDG d’une entreprise, vous ne lui dites pas : ‘Écoutez, nous sommes en quelque sorte en déclin. Gérez simplement bien le déclin ; ne faites pas trop mal, d’accord ?’ Vous l’engagez pour dire : « Vous savez quoi ? Changez cet endroit, faites-le de la bonne manière. Grandissons ! »