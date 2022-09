Alors que l’industrie agricole est confrontée à la flambée des coûts des engrais et à la pression liée au climat pour réduire l’utilisation de ces produits, certains agriculteurs envisagent différentes façons de nourrir leurs cultures.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué une flambée des prix au milieu d’une pénurie mondiale d’engrais au printemps dernier, ce qui a mis de nombreux agriculteurs dans une situation difficile : payer des prix exorbitants pour les engrais traditionnels ou envisager différentes options.

Certains ont eu recours à la méthode conventionnelle d’épandage de fumier dans les champs (ce qui a causé une pénurie de caca d’animal dans certaines parties de l’Amérique du Nord), tandis que d’autres envisageaient de passer à une variété de substituts pour fournir des éléments nutritifs à leurs cultures.

L’une de ces alternatives est une technologie conçue par Gary Lewis, un agriculteur du sud de l’Alberta qui cultive de la moutarde, du blé et des pois jaunes sur ses 1 600 hectares de terres cet été. Pour faire pousser ces cultures, il n’utilise pas d’engrais traditionnel. En fait, il n’en a pas utilisé depuis 20 ans.

Au lieu de cela, il s’appuie sur la technologie qu’il a développée, appelée Bio-Agtive, qui collecte les gaz d’échappement de ses tracteurs et réinjecte le matériau dans le sol en tant que biofertilisant à base de carbone.

Lewis dit que l’intérêt pour Bio-Agtive a bondi cette année, probablement tiré par des dollars et des cents. Avec la sécheresse de l’année dernière, certains agriculteurs ont eu du mal à payer leurs factures, puis, a-t-il dit, lorsque les prix des engrais ont grimpé en flèche ce printemps, de nombreuses exploitations familiales ont de nouveau ressenti la crise financière.

“S’il n’y a pas besoin de changer, vous ne changerez pas”, a-t-il déclaré, notant qu’il espère que les recherches menées sur l’efficacité de Bio-Agtive inciteront davantage de personnes à adopter la technologie.

Bricoler avec des tracteurs et la science végétale

L’agriculteur de quatrième génération et père de cinq enfants dit qu’il a frôlé la ruine financière au cours des années où ses récoltes et son sol ont échoué.

Il y a quelques décennies, il a commencé à s’interroger sur la quantité d’engrais qu’il utilisait et a été intrigué par l’idée de prendre le carbone d’échappement du moteur diesel du tracteur et de l’introduire dans le sol.

Lewis, qui est également mécanicien automobile, a commencé à bricoler dans son atelier. Sa femme, Barb, a déclaré qu’il était devenu obsédé par la phytologie.

Lewis et sa femme, Barb, sur leur ferme, située près de la communauté de Pincher Creek dans le sud de l’Alberta. (Donna McEligott/CBC)

“Il lisait des livres scientifiques sur la nutrition des plantes”, a-t-elle déclaré. “Ensuite, je le voyais faire des plantes dans des cartons d’œufs, mettre des graines et laisser tomber les émissions des gaz d’échappement des véhicules et les regarder pousser.”

Après de nombreux essais et erreurs, Lewis a construit sa propre unité de capture et de séquestration du carbone. Des flexibles relient l’échappement diesel de son tracteur à un système qui refroidit les gaz. L’eau de carbone filtrée est répandue avec les graines ou acheminée par son système d’irrigation. Il dit avoir vu des améliorations presque immédiates dans ses cultures et son sol.

“Le C02 est la pierre angulaire de la vie. Il était logique que je puisse prendre les émissions de ce tracteur et le faire passer par le système de distribution d’air avec la semence et l’essayer. Pourquoi pas ? C’est de l’expérimentation”, a-t-il déclaré.

Options alternatives

La flambée des prix du carburant et des engrais est la principale raison pour laquelle la récolte de cette année est considérée comme la plus chère de l’histoire du Canada.

D’autres startups qui proposent des alternatives aux engrais traditionnels disent qu’elles aussi connaissent demande croissante . Certaines entreprises, dont Pivot Bio, Anuvia et Kula Bio, proposent des produits d’engrais à base de plantes et l’utilisation de microbes comme une option moins chère et plus respectueuse de l’environnement.

Le gouvernement fédéral a annoncé un objectif de réduction de 30 % des émissions d’engrais à la fin de 2020 et a récemment conclu un processus de consultation de plusieurs mois sur cet objectif climatique.

Un rapport mené par l’industrie publié plus tôt ce mois-ci suggère que les agriculteurs canadiens ne peuvent probablement atteindre que la moitié de l’objectif du gouvernement fédéral en augmentant l’efficacité et la précision de l’utilisation des engrais traditionnels.

Depuis 1990, le secteur agricole a généré annuellement environ 10 % des émissions totales de gaz à effet de serre du Canada, selon le gouvernement fédéral.

L’un des principaux défis auxquels sont confrontées les startups d’engrais alternatifs est de convaincre les agriculteurs de l’essayer. De nombreux agriculteurs sont sceptiques et hésitent à risquer leur gagne-pain sur un nouveau produit.

Au fil des ans, Lewis a breveté sa technologie, s’est rendu à des expositions agricoles et a parlé aux producteurs.

Quelques centaines d’agriculteurs ont utilisé le système Bio-Agtive, qui se monte à l’avant des tracteurs et se vend entre 65 000 $ et 95 000 $. L’Australien Mick Dennis en fait partie.

“Il n’a pas fallu longtemps pour comprendre que c’était un bon concept et qu’il fonctionne très bien en harmonie avec la nature”, a déclaré Dennis lors d’un entretien téléphonique, notant qu’il a constaté une augmentation du développement des racines de ses cultures et de la matière organique dans le sol depuis qu’il a commencé à utiliser le système.

“Ce n’est pas seulement Bio-Agtif, c’est Bio-Agtif et de bonnes pratiques agricoles.”

Bien que le système de Lewis ait rencontré un certain succès auprès de certains agriculteurs, il n’y a toujours pas suffisamment de preuves scientifiques pour déterminer s’il produit une alternative moins coûteuse et plus respectueuse de l’environnement aux engrais commerciaux tout en produisant des cultures de taille similaire. Au moins pas encore.

Un agriculteur montre une poignée d’engrais. Compte tenu du prix élevé du carburant et des engrais cette année, les experts qualifient 2022 de récolte la plus chère de l’histoire du Canada. (Jeff McIntosh/La Presse canadienne)

Recherche en cours

Il y a plus de dix ans, Jill Clapperton a cherché à savoir si Bio-Agtive pouvait nuire au sol dans le cadre de son travail de chercheur scientifique à Agriculture Canada. Ce n’était pas nocif, dit-elle.

Que Bio-Agtive soit meilleur qu’un engrais commercial est une autre histoire. Clapperton a découvert qu’il y avait de légères différences entre un champ sans engrais et ceux traités avec les émissions du tracteur de Lewis.

“Mais le [crop yields] étaient significativement plus faibles que lorsque vous utilisez des engrais », a-t-elle déclaré.

Cependant, dans des recherches ultérieures auxquelles elle a participé en tant que consultante auprès de la Montana State University-Northern en 2012, les semences traitées avec le système de Lewis se sont avérées avoir moins de maladies fongiques transmises par le sol.

“En fait, la suie et les oligo-éléments des gaz d’échappement qui recouvraient les graines et ce peu de chaleur agissaient en fait comme un traitement des graines”, a déclaré Clapperton.

Il reste à savoir si le sol retient les émissions bio-actives et pendant combien de temps, ou comment les champs sans engrais se comparent à ceux traités avec des émissions bio-actives.

Lewis examine les résultats des tests de laboratoire effectués sur les semences de sa ferme qui ont été produites à l’aide du système Bio-Agtive, qui est également testé par des chercheurs de l’Olds College. (Donna McElligott/CBC)

“Je suis immédiatement sceptique parce que je suis une scientifique”, déclare Angela Bedard-Haughn, doyenne du College of Agriculture and Bio Resources de l’Université de la Saskatchewan.

“Je pense qu’il y a de la place dans l’agriculture pour toutes les échelles de pratique, mais”, a-t-elle déclaré, “en fin de compte, la science doit être là.”

Conceptuellement, l’idée derrière Bio-Agtive est logique, selon Daniel Alessi, professeur de sciences de la Terre à l’Université de l’Alberta, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour savoir à quel point Bio-Agtive est efficace par rapport aux engrais commerciaux.

“Si vous ajoutez du carbone au sol sous forme de nanotubes de carbone et d’autre carbone noir – c’est-à-dire des particules très fines et des gaz d’échappement diesel – cela induit la colonisation de microbes qui eux-mêmes peuvent ensuite libérer des nutriments à partir de minéraux dans le sol”, a-t-il déclaré. , notant que cela pourrait améliorer la santé du sol et, en fin de compte, la production agricole.

D’autres recherches sont actuellement en cours alors que des scientifiques du Olds College en Alberta mesurent les rendements des cultures et prélèvent des échantillons de tissus et de sol pour analyse en laboratoire. Un rapport final sur les résultats du système Bio-Agtif est attendu du collège début 2023.

Alors qu’il anticipe ces découvertes, Lewis continue de rencontrer des agriculteurs, de construire de nouveaux systèmes bio-actifs et de les vendre à des personnes désireuses d’essayer quelque chose de nouveau pour échapper au prix élevé des engrais traditionnels.