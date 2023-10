La bataille difficile de Katalin Karikó pour remporter un prix Nobel pour ses recherches sur l’ARNm

Le prix Nobel de médecine a été décerné lundi à Katalin Karikó et Drew Weissman, pour leurs découvertes ayant conduit au développement de vaccins à ARNm, notamment ceux développés pendant la pandémie de Covid-19.

On peut dire que peu de Nobelistes ont contribué à sauver plus de vies que Karikó et Weissman. Une étude estime qu’aux États-Unis seulement, les vaccins ont évité plus de 3 millions de décès et 18 millions d’hospitalisations et permis d’économiser plus de 1 000 milliards de dollars. Bien entendu, à l’échelle mondiale, l’effet a été encore plus important.

Les vaccins de loin les plus efficaces contre le Covid-19 étaient les vaccins à ARNm développés par Pfizer et Moderna, et les deux sociétés ont bénéficié des découvertes de Weissman et Karikó sur la manière de modifier la réponse immunitaire de l’organisme à l’ARNm. Leur prix Nobel est évidemment amplement mérité.

C’est aussi un peu un signe d’avertissement.

Avec le recul, peu de recherches médicales étaient plus importantes que les travaux de Karikó au laboratoire de Weissman pour faire des vaccins à ARNm une réalité. Mais à chaque étape, la communauté des chercheurs qui aurait dû adopter cette recherche l’a plutôt bloquée, en raison de puissantes incitations scientifiques en faveur de travaux plus finançables et plus publiables.

Il est difficile d’échapper à l’impression que les vaccins à ARNm ont atteint leur production malgré le système plutôt que grâce à lui. Et cela soulève la question : quels autres programmes de recherche extraordinaires et révolutionnaires notre système actuel de laboratoires de recherche n’est-il pas équipé pour alimenter ?

Nous avons failli passer à côté de cet immense axe de recherche

Karikó a été embauchée par l’Université de Pennsylvanie en 1989 dans un rôle qui l’a mise sur la bonne voie pour devenir professeur titulaire. Mais elle a eu du mal à obtenir des subventions pour ses travaux sur l’ARNm. « Elle était trop attachée à la promesse de l’ARNm pour passer à d’autres projets, peut-être plus facilement finançables », a déclaré à WBUR David Scales, un jeune chercheur qui travaillait dans son laboratoire à Penn.

Et dans des rôles comme celui de Karikó, l’obtention de subventions était primordiale. En 1995, Penn l’a rétrogradée. « Quiconque ayant moins de courage et de détermination aurait tout simplement abandonné bien avant que les bases des vaccins d’aujourd’hui ne soient posées », a déclaré Scales.

Mais Karikó a persévéré. Elle a dû passer de laboratoire en laboratoire à Penn et a finalement rejoint le laboratoire de Weissman, qui travaillait sur un vaccin contre le VIH. Ensemble, ils ont fini par examiner de plus près un obstacle clé à la création de vaccins à ARNm : la forte réponse immunitaire de l’organisme à l’ARNm. L’ARNm serait inutilisable pour les vaccins si l’organisme l’identifiait comme un agent étranger et le détruisait. Ensemble, ils ont trouvé un moyen de modifier les liaisons chimiques de l’ARNm de manière à lui permettre d’échapper à l’attention du système immunitaire.

Un obstacle scientifique majeur à la vaccination par l’ARNm a été levé. Mais les obstacles qui résultaient de notre système scientifique universitaire défaillant subsistaient.

« Nous ne pouvions pas obtenir de financement. Nous ne pouvions pas obtenir de publications. Nous ne pouvions pas amener les gens à remarquer l’ARN comme quelque chose d’intéressant », a déclaré Weissman dans une interview lundi. « Presque tout le monde a abandonné. »

Ils ont essayé de travailler à la vaccination par l’ARNm en dehors du monde universitaire, en fondant une petite entreprise appelée RNARx. Cela aussi a posé des problèmes. En 2006, Penn a demandé et obtenu deux brevets pour le travail de Karikó et Weissman. Mais RNARx a eu du mal à conclure un accord de licence avec Penn pour les brevets.

Ainsi, selon le rapport 2021 de Nature, Penn a vendu les brevets pour 300 000 $ à un petit fournisseur de réactifs de laboratoire à Madison. Lorsque le bailleur de fonds qui soutient la société de vaccins Moderna a appelé Karikó pour demander une licence pour les brevets, elle a dû leur dire qu’elle ne les avait pas. Ils ont finalement obtenu une sous-licence à la fois à Moderna et à BioNTech (qui s’est associée à Pfizer), pour des centaines de millions de dollars.

«J’ai été expulsée de Penn et j’ai été forcée de prendre ma retraite», a déclaré Karikó à Adam Smith, l’interviewant au nom du comité du prix Nobel après avoir reçu son prix. Elle a finalement trouvé une place chez BioNTech, ce qui l’a obligée à faire la navette entre l’Allemagne et l’Allemagne.

En d’autres termes, un chercheur ayant fait une découverte révolutionnaire a été pendant si longtemps incapable d’obtenir un financement durable pour poursuivre ses recherches – un échec évident de nos institutions pour décider ce qui méritait un financement.

Il est difficile de deviner exactement ce qui n’a pas fonctionné dans le cas de Karikó, mais il existe des possibilités évidentes. Les chercheurs se plaignent depuis longtemps qu’une seule objection au comité examinant une subvention peut effectivement tuer celle-ci, rendant le processus très subjectif et l’amenant à favoriser fortement la recherche progressive et conservatrice plutôt que les idées audacieuses. Pire encore, cela peut finir par favoriser un travail déjà à moitié fait.

L’une des meilleures stratégies pour obtenir une subvention est de ne pas postuler avant d’avoir déjà des données de résultats très impressionnantes, mais cette stratégie récompense grandement le fait d’avoir un laboratoire bien financé. Il est donc très difficile pour les nouveaux chercheurs de s’installer, comme Karikó, qui a immigré aux États-Unis à 30 ans, sans beaucoup de ressources financières.

Puis, à cause des difficultés rencontrées par Karikó pour obtenir des subventions, elle a été rétrogradée par son institution. C’est un sort dont de nombreux scientifiques ont profondément peur et qui les décourage donc de réaliser des travaux qui pourraient ne pas obtenir de subventions, même s’ils savent qu’ils ont un potentiel important pour changer le monde. Et elle n’a pas pu obtenir d’autres emplois institutionnels. Heureusement, Karikó avait un mari qui la soutenait et qui pouvait lui permettre de se rendre à BioNTech à Allemagne de poursuivre son travail dans une entreprise qui a vu son potentiel.

(Je dois noter ici que les vaccins à ARNm ont été l’œuvre d’innombrables personnes et qu’aucun nouveau vaccin n’est développé par un héros solitaire – ce n’est tout simplement pas ainsi que fonctionne la biologie moderne. De très nombreuses autres personnes ont travaillé sur des vaccins à ARNm, et il y en a probablement d’autres voies autour du problème de réponse du système immunitaire. Mais si la technologie avait été retardée ne serait-ce que de quelques années, des millions de vies auraient été perdues, ce qui signifie que le travail de Karikó et Weissman, utilisés à la fois dans les vaccins Moderna et Pfizer, a en effet été un énorme accord.)

Ce qui nous manque peut-être

Il ne s’agit pas d’une histoire triomphale sur le fonctionnement réussi de nos systèmes de R&D et de découverte scientifique. Ces systèmes semblent avoir fondamentalement échoué. C’est l’histoire de la façon dont, grâce à un simple entêtement et quelques coups de chance, la technologie de l’ARNm a pu être commercialisée, où elle a sauvé des millions de vies et des milliards de dollars. Cela en fait un choix idéal pour un prix Nobel, qui célèbre des individus qui ont apporté des contributions extraordinaires qui ont changé le visage de leur domaine. Mais cela en fait également un récit édifiant.

Combien de personnes comme Karikó et Weissman sont convaincues qu’elles sont sur la bonne voie pour quelque chose qui changera le monde et pourtant incapables d’obtenir le financement nécessaire pour poursuivre leurs recherches ? Combien de scientifiques changent discrètement de carrière vers quelque chose de plus finançable ?

Il existe de nombreuses idées différentes sur la manière dont nous pourrions rendre le financement scientifique plus flexible et plus réactif, et permettre aux scientifiques de poursuivre leurs projets sans retombées immédiates. J’ai écrit sur l’Arc Institute, un effort philanthropique visant exactement cela, ainsi que sur des idées loufoques mais légitimement utiles, comme l’attribution de fonds par loterie. Mais même si nous pouvons débattre de la meilleure solution, je ne pense pas que nous puissions continuer à débattre de l’existence d’un problème.

Les enjeux de la recherche scientifique sont trop importants pour que nous puissions établir des politiques de subventions et de titularisation qui font systématiquement échouer nos chercheurs et espérer ensuite qu’ils surmontent l’adversité et réussissent quand même. La conviction intouchable de Karikó et son travail dans l’obscurité pendant des décennies jusqu’à ce qu’elle soit enfin justifiée est une belle histoire du triomphe de l’esprit humain, et cela ne devrait plus jamais se reproduire.

