La bataille des géants de la technologie signifie la mort des petits médias, a averti Trudeau

Zoomer Media rejoint plus de 10 millions de Canadiens par mois via ses plateformes numériques, notamment blogTO et Daily Hive, et possède également des plateformes de diffusion conventionnelles, telles que Vision TV et quelques stations de radio.

Il a demandé à Ottawa de rediriger l’argent provenant des achats de publicité marketing interrompus par le gouvernement avec Meta et Google vers les éditeurs qui en ressentent les conséquences.

Alors que le temps presse jusqu’au 19 décembre, date limite qui donnera vie à la Loi sur les nouvelles en ligne du gouvernement libéral et incitera Google à suivre les traces de Meta en mettant fin au partage d’informations au Canada, une image plus complète se dessine des scènes de bousculades et des avertissements désastreux lancés par des acteurs plus petits.

— Plusieurs avertissements : Lors d’une consultation publique plus récente, Zoomer a averti que « sans un plafond de responsabilité défini, il existe une menace imminente que Google se retire des informations canadiennes, ce qui serait catastrophique pour les entités d’information axées sur le numérique ».

En juin dernier, le PDG de Village Media, Jeff Elgie, avait averti le Premier ministre dans une lettre que la perte des actualités de Facebook et de Google « dévasterait très certainement ce qui était par ailleurs un « nouveau » secteur médiatique florissant ».

“L’impact d’une sortie de Facebook seul entraînera probablement la fermeture de 5 à 6 de nos nouveaux sites d’information communautaires (qui s’appuient sur l’audience développée à l’aide de Facebook pour se développer jusqu’à maturité) et la suppression d’environ 30 emplois dans notre entreprise. .»

Village Media, un éditeur de nouvelles locales exclusivement numérique opérant dans 21 communautés en Ontario, a averti que si le gouvernement ne revient pas à la table avec Meta et n’apaise pas les inquiétudes de Google, « il n’y aura peut-être plus de secteur de l’édition numérique ».

Narcity Media Inc. a déclaré à Ottawa lors de consultations publiques qu’elle avait perdu 30 pour cent de son trafic global depuis la mi-août et que ses revenus provenant du contenu de marque et de la publicité avaient été touchés de 15 pour cent.

“Ce déclin nous a obligé à licencier plus de 16 membres précieux de nos équipes sociales et journalistiques, une décision qui a eu un impact négatif sur notre structure d’entreprise et sur la communauté plus large que nous servons”, a-t-il déclaré.

Erin Millar, PDG d’Indiegraf, un réseau de plus de 100 petites agences de presse et startups, a averti le PMO dans une lettre que la législation pourrait provoquer un « événement existentiel » pour de nombreuses salles de rédaction locales.

« Supprimer le contenu d’actualités canadiennes de ces plateformes élèvera les barrières à l’entrée pour les entreprises en démarrage et freinera l’innovation, le développement et les investissements dans le domaine de l’information. Cela nuira aux petites entreprises de presse autochtones et faussera les règles du jeu. »

— Plus le joueur est petit, plus la douleur est grande: L’illustratrice canadienne Chelsea O’Byrne a averti le bureau du premier ministre à la mi-juillet que sa carrière dépendait de contrats avec des sociétés de médias telles que le Globe and Mail. Elle a déclaré qu’elle gagnait des clients lorsque ses illustrations étaient partagées via les médias grand public et les réseaux sociaux.

« Le projet de loi C-18 suggère que nos dirigeants gouvernementaux ignorent profondément le rôle que jouent les médias sociaux dans l’économie indépendante d’aujourd’hui », a-t-elle déclaré. « Ce projet de loi rendra pratiquement impossible pour les pigistes comme moi de continuer à trouver de nouveaux clients tout en résidant au Canada. »

Gabriel Ramirez, cofondateur de The Bridge Canada, un petit média indépendant destiné aux immigrants d’Amérique latine, a déclaré à Ottawa lors d’une consultation publique que le retrait de Meta des nouvelles canadiennes est en train de « nous tuer ».

«Personne n’atteint ou ne regarde nos vidéos», a-t-elle écrit dans une présentation réglementaire à Ottawa.

Michael Kras, qui écrit sur les arts et la culture pour le site Web d’une petite start-up locale à Hamilton, en Ontario, a écrit au ministre du Patrimoine de l’époque, Pablo Rodriguez, pour implorer qu’Ottawa parvienne à un « accord raisonnable » avec Google et Meta.

« Si des entreprises comme Meta tiennent leur promesse de cesser d’autoriser les informations provenant des médias canadiens sur leurs plateformes — comme elles ont déjà commencé à le faire — cela signifiera la fin de mon travail, de mon gagne-pain, et ce sera la même chose pour d’innombrables autres personnes comme Meta. moi », dit-il. « Je suis sûr que vous pouvez imaginer à quel point cette perspective est terrifiante pour des travailleurs comme moi. Ce sera tout simplement catastrophique pour notre industrie.

– Sur le fil: La ministre du Patrimoine, Pascale St-Onge, attend six semaines avant que la loi n’entre pleinement en vigueur.

Google a utilisé son public soumission réglementaire pour établir ses lignes dans le sable. La société souhaite un plafond de responsabilité ferme et un nombre clair du nombre d’entreprises de presse que la société de recherche devrait soutenir financièrement.

Il fait valoir depuis des mois que la loi reste inapplicable et que le gouvernement n’a pas encore répondu à ses plus grandes préoccupations.

Mais St-Onge maintient qu’il est hors de question de reculer et elle insiste toujours sur le fait qu’Ottawa et Google peuvent parvenir à une entente sur les moindres détails.

« Il faut donner du temps à certaines mesures législatives qui ont été adoptées au printemps dernier et qui sont en phase de mise en œuvre », a-t-elle déclaré aux journalistes en français le 7 novembre, « puis voir aussi l’impact de ces mesures ».