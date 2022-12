La bataille des frères Blumhorst est prévue pour vendredi – Shaw Local

LAMOILLE – Il y aura une petite saveur supplémentaire lorsque LaMoille accueillera DePue pour une action de basket-ball entre garçons vendredi soir.

Il mettra également en vedette la «bataille des frères Blumhorst», Chance et Trae.

Les frères Mendota ont tous deux été embauchés au cours de l’été avec Chance décrochant le poste de LaMoille et Trae le poste de DePue. C’est le premier poste d’entraîneur-chef pour les deux.

Ils sont les fils de l’ancien entraîneur de Mendota, Annawan et Polo Brian Blumhorst.

Bien qu’ils aient entraîné les Warriors de l’Illinois pendant deux ans, ce sera la première fois l’un contre l’autre.

«Je ne peux pas être plus excité pour celui-ci. Nous jouons au basket ensemble et l’un contre l’autre depuis que Trae sait marcher », a déclaré Chance. «Des heures de jeu dans notre court de grange au lycée Mendota à la ligue masculine du YMCA du Pérou récemment. Avec le coaching et l’enseignement dans le sang, cela ressemble à un destin que nous devons affronter.

“Gagner, perdre ou faire match nul, c’est difficile de dire à quel point je suis excité de pouvoir partager la ligne de touche avec mon petit frère.”

Il y aura une “bataille des frères” vendredi soir au lycée LaMoille entre Chance Blumhorst de LaMoille (à gauche) son frère, Trae, l’entraîneur DePue. (Photo fournie)

Chance a déclaré que le perdant du match devra peut-être acheter les billets pour le prochain match des Cubs ou des Bulls auquel il ira.

Il a également plaisanté en disant que si leur mère, Patti, veut son cadeau de Noël à temps, “elle saura qui encourager”.

Les équipes de filles pour DePue et LaMoille prennent le sol en premier à 17h30 avec les garçons à suivre.

LaMoille utilise la « bataille des frères » comme collecte de fonds pour soutenir la boutique de la seconde chance de LaMoille. Il y a une demande pour des mitaines, des gants, des chapeaux, des livres, des cahiers d’activités, des livres à colorier et des crayons et des jouets pour petits garçons et filles.

Il y aura également un concours de chandails « drôles/moches » avec un prix de présence pour tous ceux qui soutiennent leur joie des Fêtes.