La bataille des bulletins de vote par correspondance persiste dans les États clés, ce qui ralentira certainement le décompte

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – L’ancien président Donald Trump et ses alliés ont profité du traitement et du décompte interminables en Pennsylvanie lors des élections de 2020 pour alimenter ses fausses affirmations selon lesquelles la fraude lui a coûté la victoire dans l’État du champ de bataille.

Les responsables électoraux craignent qu’une rediffusion ne se profile à l’horizon pour les élections de mi-mandat de novembre, avec des courses à enjeux élevés sur le scrutin de l’État pour le gouverneur et le Sénat américain.

Et ce n’est pas seulement la Pennsylvanie. Le Michigan et le Wisconsin sont d’autres États pivots cruciaux qui autorisent les bulletins de vote par correspondance sans excuse, mais ne donnent pas aux bureaux électoraux locaux le temps de les traiter avant le jour du scrutin.

L’incapacité des travailleurs électoraux à faire ce travail à l’avance signifie que de nombreux bulletins de vote postés peuvent ne pas être comptés le jour du scrutin, retardant les résultats dans des courses serrées et laissant un trou béant pour la désinformation et les mensonges pour inonder l’espace public.

“Ce laps de temps entre la fermeture des bureaux de vote le soir des élections et le dernier dépouillement est vraiment exploité par des personnes qui veulent saper la confiance dans le processus”, a déclaré Al Schmidt, commissaire aux élections de Philadelphie lors de l’élection présidentielle de 2020, qui est maintenant président et PDG du groupe de bon gouvernement Committee of Seventy.

La première étape du traitement des bulletins de vote postés, ou pré-démarchage, est une tâche administrative courante mais cruciale qui permet aux travailleurs électoraux de vérifier les signatures et les adresses des électeurs, ou de repérer les problèmes qui pourraient être résolus par les électeurs. Une fois que les bulletins de vote sont jugés valides, ils sont retirés de leurs enveloppes – une autre tâche fastidieuse – afin qu’ils soient prêts à être comptés le jour du scrutin.

Pas dans le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, valeurs aberrantes du nombre de votes. Trente-huit 38 autres États – y compris ceux contrôlés par les républicains tels que la Floride, la Géorgie et le Texas – autorisent le traitement des bulletins de vote par la poste avant le jour du scrutin, selon la Conférence nationale des législatures des États. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un républicain, se vante même d’avoir produit des résultats le soir des élections – une critique pointue qu’il a faite lors d’un récent arrêt en Pennsylvanie.

Pour les trois États critiques du champ de bataille, de telles objections tombent à plat. Les efforts déployés depuis 2020 pour donner aux agents électoraux locaux plus de temps avant le jour du scrutin pour traiter les bulletins de vote par la poste sont morts dans les législatures contrôlées par les républicains.

Au lieu de cela, les républicains de ces États ont cherché à renforcer les restrictions sur le vote par correspondance – des dispositions auxquelles les gouverneurs démocrates ont opposé leur veto.

“Le dépouillement des bulletins de vote devrait être motivé par la sécurité, pas par la vitesse”, a déclaré plus tôt cette année le représentant de l’État du Wisconsin, Janel Brandtjen, un républicain, alors que les législateurs envisageaient une législation sur la question. “Pourquoi voudrions-nous donner aux mauvais acteurs la chance de voir les bulletins de vote avant le jour du scrutin?”

Les républicains ont aidé à tuer un projet de loi bipartisan qui aurait laissé plus de temps pour traiter les bulletins de vote par la poste dans le Wisconsin, alors que cela donnerait aux partisans plus de temps pour tricher ou divulguer le nombre de votes tôt – une autre théorie du complot infondée promue comme un moyen d’expliquer la perte de Trump.

Comme en Pennsylvanie, les travailleurs électoraux du Michigan et du Wisconsin doivent attendre le jour du scrutin pour commencer le pré-dépôt des bulletins de vote par la poste.

Pour l’instant, dans le Wisconsin et la Pennsylvanie, les demandes de vote par correspondance sont inférieures au taux de 2020, ce qui allège une partie du fardeau des bureaux électoraux locaux.

Pourtant, Claire Woodall-Vogg, directrice exécutive de la commission électorale de Milwaukee, a déclaré que c’était “une supposition totale” lorsque le décompte se terminera dans le comté le plus peuplé du Wisconsin. Elle espère que cela se terminera à 23 heures le soir des élections. Une ruée tardive de bulletins de vote déposés – comme cela s’est produit en 2020 – n’est pas attendue cette année, a-t-elle déclaré, car les tribunaux ont interdit l’utilisation de boîtes de dépôt.

Dans le Michigan en 2020, les législateurs ont accepté de donner aux greffiers des villes et villages les plus peuplés 10 heures la veille du jour du scrutin pour traiter les bulletins de vote par la poste. Les greffiers ont demandé en vain une disposition similaire pour cette année.

Les républicains qui contrôlent l’Assemblée législative de Pennsylvanie ont refusé d’autoriser le traitement anticipé des bulletins de vote par la poste à moins qu’ils ne soient accompagnés de dispositions que les démocrates ne veulent pas, telles que l’interdiction des boîtes de dépôt et l’élargissement des exigences d’identification des électeurs.

Les responsables électoraux du comté se disent reconnaissants à l’État d’avoir approuvé 45 millions de dollars en subventions pour l’administration électorale pour les aider à acheter du matériel de traitement des bulletins de vote et à payer les travailleurs pour les aider. Mais ils doivent encore traiter plus d’un million de bulletins de vote par la poste au moment même où ils organisent les élections de novembre. Un certain nombre d’entre eux ne s’attendent pas à terminer le traitement des bulletins de vote par la poste avant au moins le lendemain de l’élection – même après avoir travaillé toute la nuit.

Le principal législateur des républicains de Pennsylvanie sur la législation électorale a déclaré que le fait de permettre aux comtés de traiter les bulletins de vote avant le jour du scrutin doit être combiné avec des mesures «d’intégrité électorale».

“Une fois qu’un bulletin de vote est ouvert, vous retirez l’enveloppe extérieure du bulletin de vote, vous supprimez toute possibilité de remettre en question quoi que ce soit dans ce système électoral”, a déclaré le représentant de l’État républicain Seth Grove. “Donc, vous devez mieux protéger l’avant.”

Ceux qui préconisent un traitement plus précoce disent que les observateurs peuvent regarder le pré-dépôt des bulletins de vote par la poste, augmentant la transparence, et notent que cela est autorisé par de nombreux autres États.

“Si les gens veulent observer le processus”, a déclaré Lee Soltysiak, directeur de l’exploitation du comté de Montgomery en Pennsylvanie, “ils sont plus susceptibles de le faire à 15 heures et non à 3 heures du matin”.

Les trois États se sont retournés pour soutenir le démocrate Joe Biden lors de l’élection présidentielle de 2020 et sont toujours secoués par des théories du complot sur la perte de Trump.

Parmi ceux-ci, les travailleurs électoraux ont falsifié des bulletins de vote au milieu de la nuit à Philadelphie, Détroit, Milwaukee et d’autres villes à tendance démocrate dans les États du champ de bataille perdus par Trump, malgré l’absence de telles preuves depuis près de deux ans depuis les élections.

Les menaces de mort contre les responsables électoraux ont suivi les disputes, tout comme une vague de litiges visant à maintenir Trump au pouvoir. Au milieu du dépouillement, deux hommes inspirés par les mensonges électoraux de Trump et armés d’armes à feu ont conduit de Virginie à l’endroit où les bulletins de vote étaient comptés à Philadelphie.

Trump continue de colporter les théories du complot, répétant ce mois-ci lors d’un rassemblement à Wilkes-Barre que le vote de la Pennsylvanie en 2020 était “une élection truquée”.

Craignant une répétition des fausses affirmations d’il y a deux ans, les démocrates de l’Assemblée législative de Pennsylvanie ont continué à pousser les républicains à présenter un projet de loi de pré-démarchage – sans aucune pilule empoisonnée – pour un vote.

“Ce projet de loi ne fonctionnera pas”, a déclaré le représentant de l’État démocrate Scott Conklin. « Pourquoi ne fonctionne-t-il pas ? Parce que si ça marche, ça enlève les théories du complot. Cela enlève le fait que ce qu’ils disent est absurde et faux.

___

Suivez Marc Levy sur Twitter : twitter.com/timelywriter.

___

Suivez AP pour une couverture complète des élections de mi-mandat sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections et sur Twitter, https://twitter.com/ap_politics.

Marc Lévy, Associated Press