Susanna Reid a parlé de sa bataille déchirante contre la culpabilité de maman et de ses craintes que ses trois fils quittent la maison.

La star de Good Morning Britain, 50 ans, est maman de trois garçons, Sam, 18 ans, Finn, 16 ans, et Jack, 15 ans, avec son ex Dominic Cotton.

Dans une interview avec le magazine You, Susanna a parlé de la vie de maman au travail et a avoué qu’elle ressentait de la culpabilité de ne pas être plus dans les parages quand les enfants étaient jeunes.

Elle a dit: « Il y a des moments où vous pensez: » Pourquoi n’étais-je pas présent alors qu’ils étaient petits? «

«J’étais beaucoup pour eux, mais parfois tu peux regretter de ne pas être là pour jouer avec eux à chaque instant de chaque jour.

«Tu as ce genre de culpabilité. Pourtant, maintenant je suis capable d’avoir une relation plus adulte, drôle et bavarde avec eux, où ils sont extrêmement indépendants mais ils ont toujours besoin de toi. C’est charmant.







Son fils aîné, Sam, est allé à l’université cette année et Susanna admet qu’elle a pleuré quand il est parti.

Elle craint maintenant de lutter contre le syndrome du nid vide, car ses deux plus jeunes vont également quitter la maison dans les années à venir.







Susanna a ajouté: « J’ai évidemment pleuré quand nous l’avons laissé tomber [Sam] de [at university].

« Et c’est une période émotionnelle. La chose que j’ai trouvée encore plus émouvante a été de réaliser qu’il était sur une série de trois.

« Quand il s’en va, le suivant s’en va, puis le suivant. Je me suis dit: » C’est le début de trois ou quatre ans avec tous mes canetons qui partent, puis il y aura le nid vide. «

« Je trouve ça vraiment difficile. »