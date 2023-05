La bataille de sécurité du prince Harry avec le roi Charles s’intensifie avec une prétendue chasse aux paparazzi à New York

Alors que le prince Harry continue de se battre pour que sa famille soit protégée lors de sa visite au Royaume-Uni, il fait face à une nouvelle menace pour la sécurité dans les États.

Suite aux Ms. Foundation Woman of Vision Awards à New York mardi, le duc et la duchesse de Sussex ont été impliqués dans une « poursuite en voiture presque catastrophique » après la cérémonie.

Meghan Markle, son mari et sa mère, Doria Ragland auraient été poursuivis par des photographes pendant « plus de deux heures », ce qui a entraîné « de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route », selon un porte-parole du couple royal.

Alors que la relation de Harry avec sa famille s’est détériorée ces dernières années et que la poursuite n’était pas sur le sol britannique, l’expert royal Ian Pelham Turner a déclaré à Fox News Digital que le père du prince Harry, le roi Charles III, serait probablement mécontent que son fils aurait pu être gravement blessé.

« Je pense que le roi Charles serait extrêmement préoccupé par ces incidents et pourrait lui faire revoir la police et la protection de la sécurité », a déclaré Turner.

Un porte-parole du prince Harry et Markle a confirmé que le couple était impliqué dans une poursuite en voiture « aux mains d’un cercle de paparazzi très agressifs ».

« Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD », ont-ils ajouté. « Bien qu’être une personnalité publique suscite un certain intérêt de la part du public, cela ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité de quiconque. »

Markle et Harry se sont retirés de leurs rôles principaux au sein de la famille royale en 2020 et se sont depuis installés en Californie pour élever leurs deux enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet.

Lorsque leurs titres ont changé, leurs détails de sécurité financés par les contribuables ont changé, et le duc et la duchesse de Sussex ont largement compté sur le paiement de leur propre protection privée.

« S’ils avaient voulu une vie tranquille, alors qu’ils étaient vraiment préoccupés par leur vie privée et leur sécurité, et qu’ils étaient au Canada, je me suis dit à l’époque – ils vivaient leurs valeurs, ils voulaient la paix et être avec leur famille, « , a déclaré l’experte royale Hilary Fordwich. « Maintenant, si vous déménagez à Los Angeles, vous embauchez trois sociétés de relations publiques, vous prenez des contrats avec Netflix et allez à New York pour accepter un prix… C’est une prise de risque. C’est risqué. »

Fordwich a ajouté: « Bien qu’être une personnalité publique suscite un certain intérêt de la part du public, cela ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité de quiconque. »

Le maire de New York, Eric Adams, a critiqué l’incident « téméraire et irresponsable » lors d’une conférence de presse, mais a également trouvé « difficile de croire » qu’une « poursuite à grande vitesse de deux heures » se soit produite dans la ville densément peuplée en proie à la circulation, les piétons et les projets de construction en cours.

« Deux de nos officiers auraient pu être blessés », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse avant d’ajouter : « Vous ne devriez pas accélérer n’importe où, mais c’est une ville densément peuplée ».

« J’aurais du mal à croire qu’il y a eu une poursuite à grande vitesse de deux heures… mais nous en saurons la durée exacte, mais si c’est 10 minutes, une poursuite de 10 minutes est extrêmement dangereuse à New York, » il a continué. « Tout type de poursuite à grande vitesse impliquant quelque chose de cette nature est inapproprié. La police le fait dans des circonstances limitées lorsqu’elle s’attaque à des personnes violentes, mais le faire – parce que vous voulez vous faire tirer dessus – peut s’avérer être un endroit où les gens peuvent être blessés d’une manière réelle. »

« Cela a dû être effrayant d’être poursuivi par des paparazzi la nuit pendant une très longue période », commente le royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Fox News Digital.

« Alors que de plus en plus de détails émergent de l’incident que les Sussex, par l’intermédiaire d’un porte-parole, ont qualifié de » quasi catastrophique « , les échos de cette poursuite fatidique qui a conduit à la mort de Diana et qui hantent Harry depuis, auront semblé trop réels . »

La mère de Harry, la princesse Diana, avait 36 ​​ans lorsqu’elle est décédée le 31 août 1997 des suites d’un accident de voiture à Paris, en France.

Diana, ainsi que son petit ami, Dodi Al-Fayed, et leur chauffeur, Henri Paul, ont été tués alors qu’ils étaient poursuivis par des photographes dans le tunnel du Pont de l’Alma. Diana et le prince Charles de l’époque ont divorcé en 1996.

« Le fait que l’accent soit clairement différent dans la description des événements des Sussex et ceux du NYPD ne signifie pas que c’était moins horrible », a déclaré Fitzwilliams. « Ceux qui sont dans la vie publique ont des croix à porter et c’est une croix qu’ils ne devraient pas avoir à endurer.

« En Grande-Bretagne, Harry a une affaire contre le ministère de l’Intérieur concernant la dégradation de la sécurité qui s’est produite lorsqu’ils ont cessé d’être des membres de la famille royale. Il veut également payer – pas le contribuable – ce qui soulève des questions quant à savoir si les riches devraient bénéficier d’un traitement préférentiel. Cependant, lorsque des incidents comme celui-ci se produisent, il est sûrement temps qu’une solution soit trouvée de part et d’autre de l’Atlantique pour leur protection. »

Il a ajouté: « Je pense qu’il y aura forcément une réévaluation de leurs besoins en matière de sécurité après cela. »

L’auteur royal Christopher Andersen pensait que le roi serait « décidément déçu par tout l’épisode ».

« Chaque jour, des superstars, des chefs d’État, des célébrités de toutes sortes sont conduits à travers Manhattan comme une évidence et sans incident », a déclaré Andersen. « Souvent, eux aussi doivent éviter les photographes – ennuyeux, mais c’est le prix à payer pour choisir de vivre sa vie sous les projecteurs. »

Andersen a ajouté: « Charles pense qu’en tant que membres de la famille royale qui ne travaillent pas, les Sussex n’ont tout simplement pas droit à la sécurité royale financée par les contribuables. Cet étrange incident ne va pas changer cela. »

Kinsey Schofield du To Di pour Quotidien podcast a déclaré que « Harry et Meghan ont réagi de manière excessive » à l’incident.

« NYC n’est pas connue pour ses paparazzi agressifs », a-t-elle déclaré. « C’est généralement là que les célébrités vont pour être invisibles. »

Schofield a convenu que le roi Charles s’en tiendrait à sa parole et n’accorderait aucun traitement préférentiel à son plus jeune fils.

« Je pense qu’au sein de la famille, ils ont déterminé qu’Harry était un handicap. Il réagit de manière excessive et perd la tête quand il n’obtient pas ce qu’il veut. Je pense qu’ils ont fini de lui donner un traitement spécial. »

Shannon Felton Spence a fait écho à des déclarations similaires selon lesquelles le prince Harry et Meghan Markle ne sont pas des responsabilités royales.

« Les contribuables britanniques ne peuvent pas être responsables du coût de la sécurité de ceux qui sont des citoyens privés et qui ont fait le choix de s’installer dans un pays étranger », a-t-elle déclaré. « Ils ne travaillent plus pour les contribuables britanniques.

« Les célébrités paient leurs propres frais de sécurité. »

Peu importe qui paie, l’ancien détective du NYPD et président de Consultants en risques BrosnanPatrick J. Brosnan a déclaré qu’une protection était nécessaire à plusieurs niveaux.

« Je tirerais une inférence basée sur des faits, des informations, des données et des renseignements en temps réel, que [NYPD assistance] était nécessaire et nécessaire pour garder [the Duke and Duchess of Sussex] sûr, ainsi que les citoyens de New York », a déclaré Brosnan à Fox News Digital.