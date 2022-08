La bataille de l’Ukraine pour reprendre Kherson considérée comme un tournant décisif

En attendant les livraisons d’armes, les gains ukrainiens sur le terrain sont au point mort Un soldat, indicatif d’appel Petrovich, se tient dans une tranchée sur la ligne de front de Kherson le 8 août. Les efforts des forces ukrainiennes pour reprendre le territoire saisi ont ralenti. (Wojciech Grzedzinski/Pour le Washington Post)

RÉGION DE MYKOLAIV, Ukraine – Sur la ligne de front dans le sud-est de l’Ukraine, rien n’indique qu’une contre-offensive majeure se prépare. Pendant des semaines, les services de renseignement et les analystes militaires occidentaux ont prédit qu’une campagne ukrainienne visant à reprendre la ville portuaire stratégique de Kherson et le territoire environnant était imminente. Mais dans des tranchées à moins d’un mile des positions russes dans la région, les soldats ukrainiens s’abritent face à une escalade d’artillerie, avec peu de capacité à avancer.

“C’est sur notre côté gauche, notre côté droit, au-dessus de nos têtes”, a déclaré Yuri, un soldat de 45 ans de la 63e brigade mécanisée de l’armée ukrainienne, à propos des tirs entrants, qui se sont intensifiés au cours de la semaine dernière. La nuit, les forces russes effectuent des missions de reconnaissance qui sondent les terres agricoles ténues. “C’est une situation plus tendue”, a-t-il déclaré.

Reprendre Kherson porterait un coup dévastateur aux ambitions du président Vladimir Poutine en Ukraine. La région élargie est cruciale pour fournir de l’eau douce à la Crimée, un problème qui a coûté à la Russie milliards de roubles depuis son annexion illégale de la péninsule en 2014. C’est aussi un point d’appui clé pour toute future poussée militaire russe dans le sud vers Odessa, le joyau convoité de la mer Noire.

Mais le temps presse si l’Ukraine veut atteindre l’objectif déclaré du président Volodymyr Zelensky de gagner la guerre d’ici la fin de l’année, et la situation actuelle sur le terrain fait plutôt craindre une longue impasse. Les habitants qui ont fui les villages de la région de Kherson ont décrit les forces russes se déplaçant en renfort, et les responsables ont observé ces mouvements de troupes avec méfiance.

“Ils ont creusé”, a déclaré Oleksandr Vilkul, chef de l’administration militaire à Kryvyi Rih, après son retour d’un voyage pour inspecter les lignes de front dimanche. « Nous savons qu’ils essaient de renforcer leurs positions. L’ennemi a considérablement augmenté son artillerie, sur toute la ligne », a-t-il déclaré à propos de la ligne de front longue de 60 milles, après son retour dimanche de ses positions de visite.

Manquant de l’artillerie de base et des véhicules blindés nécessaires pour progresser, l’Ukraine s’est concentrée sur des opérations loin derrière les lignes de front. Cela inclut une attaque mystérieuse plus tôt cette semaine contre une base aérienne russe en Crimée, un important centre d’approvisionnement pour les opérations russes à Kherson, que l’on supposait auparavant hors de portée de son ennemi.

Les progrès que les forces ukrainiennes ont réalisés ici ces derniers mois – en reprenant une série de villages sous le contrôle de la Russie – sont en grande partie au point mort, avec des soldats exposés en terrain découvert.

Les routes que les soldats empruntent parmi les champs de blé brûlés sur les lignes de front sont grêlées de cratères des frappes précédentes, guidées par les drones russes Orlan qui leur permettent de choisir des cibles.

“Il n’y a nulle part où se cacher”, a déclaré Yuri, qui a combattu ici sans interruption depuis le début de la guerre et, comme d’autres soldats, n’a pas donné son nom de famille conformément au protocole. Son unité dispose d’un stock méli-mélo : des armes antichars modernes et une mitrailleuse soviétique fabriquée en 1944 et l’objectif ici est de tenir la ligne.

L’explosion de l’aérodrome de Crimée était l’œuvre des forces spéciales ukrainiennes, selon un responsable

Les responsables militaires ukrainiens sont discrets sur tout calendrier pour une poussée plus large, mais disent qu’ils ont besoin de plus de fournitures d’armes occidentales avant que cela ne puisse se produire. L’Ukraine n’a actuellement pas la capacité de lancer une offensive à grande échelle n’importe où le long de la ligne de front de 1200 milles, a reconnu un responsable de la sécurité.

“Nous devons être honnêtes – pour l’instant, l’Ukraine ne dispose pas d’un nombre suffisant de systèmes d’armes pour une contre-offensive”, a déclaré un conseiller à la défense et au renseignement du gouvernement ukrainien qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’est pas autorisé à parler. à la presse.

“Il est toujours possible d’obtenir un résultat, mais si c’est le cas, ce sera davantage le résultat d’une stratégie ukrainienne intelligente que d’une riposte à la Russie à puissance égale”, a déclaré le conseiller. “Il est très difficile de les égaler.”

Dans une interview cette semaine, le commandant de l’armée ukrainienne, le général de division Dmytro Machenko, a également déclaré que “de petits lots” d’aide militaire occidentale signifient qu’il est “très difficile” de mener des actions offensives, mais a exprimé son optimisme sur le fait que la dynamique changerait bientôt.

“Je pense qu’une fois que nous aurons reçu le paquet complet de cette aide, notre contre-offensive sera très rapide”, a-t-il déclaré. journal RBC, exhortant les habitants de Kherson à être “un peu patients”. “Ce ne sera pas aussi long que tout le monde l’espère”, a-t-il ajouté.

D’autres sont apparus pour tempérer les attentes en soulignant que la situation est dynamique. Ces derniers jours, la Russie a lancé un nouvel assaut russe contre des villes de l’est du pays.

“Cela change à peu près tous les jours parce que l’ennemi déplace ses forces et nous changeons nos tactiques et nos manœuvres”, a déclaré Yuriy Sak, conseiller du ministre de la Défense. “Les choses changent et les plans changent.”

La contre-offensive « se déroule déjà » de la manière qui est faisable, a déclaré Natalia Humeniuk, porte-parole du Commandement sud de l’armée ukrainienne, ajoutant que les progrès se feront « petit à petit » et soulignant que le conflit est une « guerre hybride ». ”

Certains ont même laissé entendre que l’offensive ici a peut-être été claironnée dans le cadre d’une campagne de guerre informationnelle, conçue pour éloigner la puissance de feu russe des zones plus à l’est.

A Kherson, la misère sous l’occupation russe

Et la Russie s’est renforcée. Environ 3 000 soldats sont arrivés dans la région de Kherson au cours de la seule semaine écoulée, portant à au moins 15 000 le nombre de soldats russes sur la rive ouest du Dniepr, a déclaré le conseiller au renseignement.

La plupart d’entre eux sont des troupes aéroportées d’élite qui aident à renforcer les forces russes épuisées qui occupent la ligne de front depuis des mois, selon Kirill Mikhailov, un analyste basé à Kyiv de la Conflict Intelligence Team, un groupe de recherche et d’enquête russe.

Les habitants en fuite décrivent les troupes russes comme accroupies.

“Il y a deux semaines, ils sont arrivés avec du gros matériel, des diplômés”, raconte un homme de 42 ans de Novovorontsovka, près de Kherson, qui est en contact avec des parents là-bas. “Ils installent des bases dans les maisons.” Un homme de 65 ans qui a quitté le petit village de Marin le 11 juin, a déclaré que les forces russes qui avaient à peine été visibles plus tôt dans son occupation avaient commencé à se déplacer en grand nombre dans les jours précédant sa fuite. “Ils creusaient des tranchées”, a-t-elle déclaré.

Les mouvements de troupes ont fait craindre que la Russie ne prépare sa propre nouvelle offensive dans la région. Mais alors que la Russie peut maintenant essayer de récupérer certains des villages repris par les troupes ukrainiennes ces derniers mois, elle n’a pas non plus les moyens de lancer une opération à grande échelle, selon des analystes et des responsables.

Les forces autour de la ville de Kherson constituent le seul point d’appui de la Russie de ce côté du fleuve, une barrière défensive naturelle qui découpe l’Ukraine et nécessite des voies d’approvisionnement pour traverser un certain nombre d’étranglements très vulnérables.

Ces voies d’approvisionnement se sont avérées vulnérables aux nouveaux systèmes de fusées HIMAR fournis par l’Ukraine. Et avec sa frappe sur la Crimée, l’Ukraine a démontré sa capacité à frapper au cœur des installations militaires russes dans le principal centre d’approvisionnement militaire pour les opérations de Moscou dans le sud.

Mais si l’Ukraine doit mener une contre-offensive, “le temps presse”, a déclaré Mikhailov. Ce sera la saison boueuse d’ici octobre, rendant les mouvements militaires difficiles.

Dépassée en armes, l’Ukraine cherche également des tactiques hybrides. Dans la ville, une grande partie de la population locale est hostile à l’occupation, a déclaré Konstantin Ryzhenko, un journaliste ukrainien qui s’y cache actuellement. Les soldats russes ne sont déjà pas visibles dans les rues de la ville par crainte d’attaques, a-t-il dit.

Ceux qui restent, y compris des officiers du service de renseignement et de la police russes du FSB, ont déplacé leurs bases vers des emplacements civils sous les hôpitaux et dans les zones urbaines, par crainte des frappes de HIMAR, a déclaré Ryzhenko.

“Il suffit que l’un d’eux se retourne pendant cinq secondes pour qu’il soit distrait, qu’il soit suspendu et noyé”, a-t-il déclaré à propos des troupes russes. Fin juin, un haut fonctionnaire russe nommé dans la ville a été tué dans l’explosion d’une bombe.

Compte tenu de la grève en Crimée, l’emprise de la Russie sur Kherson est en danger, a déclaré Dmitri Alperovich, président de Silverado Policy Accelerator, un groupe de réflexion basé à Washington.

“Je pense que les Russes vont bientôt se retirer de Kherson”, a-t-il déclaré à propos de la ville. “Cela devient intenable – vraiment difficile de réapprovisionner les forces.”

Cela contrecarrerait tout objectif russe, aussi irréaliste soit-il, de prendre toute la côte ukrainienne de la mer Noire et de créer une connexion avec le territoire sous contrôle russe de la Transnistrie en Moldavie. Et d’autres soulignent la volonté de la Russie de sacrifier ses soldats même pour des opérations qui n’ont pas de sens stratégique, alors que l’Ukraine n’avance généralement qu’avec prudence.

“L’armée ukrainienne ne fera jamais rien de stupide, comme la Russie, jetant les gens comme de la chair à canon dans la bataille pour satisfaire les ambitions de leurs dirigeants”, a déclaré Sak. “La question est le prix.”

La Russie est moins vulnérable militairement dans les régions de la province de Kherson qui se trouvent sur les rives orientales du Dniepr. Ce territoire est essentiel pour le « pont terrestre » longtemps recherché par Poutine vers la Crimée et son approvisionnement en eau douce.

Dans les premiers jours qui ont suivi l’invasion, les forces russes ont fait sauter un barrage dans un canal de la région qui avait longtemps exaspéré Poutine. L’Ukraine a barré la voie navigable en 2014 suite à l’occupation russe de la péninsule. Autrefois, les terres agricoles fertiles se sont transformées en appartements arides et arides, et le Kremlin a été contraint de verser des milliards de subventions et d’investir dans de nouveaux projets hydrauliques.

C’est une région qu’il est peu probable que Poutine abandonne sans un combat féroce.

Ma ville natale, aujourd’hui occupée par la Russie, est au bord d’une catastrophe humanitaire

Bien que l’Ukraine ait suffisamment de main-d’œuvre pour lancer une poussée, Sak a déclaré que sans armement plus sophistiqué, il y a un risque d’envoyer inutilement des troupes à la mort dans une offensive avec des chances de succès marginales.

Certaines unités militaires ukrainiennes en paient déjà le prix. Pendant près de six mois, la 28e brigade mécanisée ukrainienne a combattu le long du front sud, stoppant une avancée fulgurante des forces russes à l’extérieur de la ville de Mykolaïv.

Les combattants endurcis de l’unité continuent de récupérer du territoire alors qu’ils se rapprochent de Kherson. Bien qu’elles soient parmi les unités les mieux équipées et les mieux formées sur les lignes de front, les frappes d’artillerie russes à travers la steppe ouverte ont mutilé et tué nombre de leurs combattants.

Fin juillet, le commandant de la 28e brigade mécanisée, Vitalii Huliaiev, est tué au combat et ses compagnons d’armes entendent venger sa mort.