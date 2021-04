3:36



Karun Chandhok de Sky F1 analyse le duel dramatique entre Lewis Hamilton et Max Verstappen dans les dernières étapes du Grand Prix de Bahreïn

Karun Chandhok de Sky F1 analyse le duel dramatique entre Lewis Hamilton et Max Verstappen dans les dernières étapes du Grand Prix de Bahreïn

Prêt pour la deuxième partie?

Après l’une des grandes ouvertures de la saison de Formule 1, la campagne 2021 se déroule ce week-end sur le circuit historique d’Imola, où Lewis Hamilton et Max Verstappen renouvelleront leurs rivalités en piste et où une image fascinante du championnat pourrait devenir beaucoup plus claire.

Une deuxième course très attendue de la saison – après une rare pause de deux semaines – se présente sous la forme du GP d’Italie d’Émilie-Romagne, unré Sky Sports F1 est l’endroit idéal pour regarder toute l’action, de la préparation en direct du jeudi au Grand Prix en direct de dimanche.

Placer le décor alors que F1 se prépare pour le deuxième acte

La nouvelle saison a pris vie à Bahreïn, avec l’amélioration marquée de Red Bull en 2021 pour défier Mercedes, culminant dans une bataille de roue à roue passionnante entre Hamilton et Verstappen. Le nous défensif du septuple champion du monde de F1 a vaincu la vitesse brute de la superstar montante de la F1, qui pour la première fois semble avoir un paquet de titre.

Obtenez Sky Sports F1 pour seulement 18 £ de plus par mois Ne manquez pas une seconde. Regardez chaque course en direct, uniquement sur Sky Sports F1.

Les duels face à face entre Hamilton et Verstappen ont été frustrants ces dernières années, mais tous les signes indiquent davantage de combats comme Bahreïn et une véritable rivalité qui définira la saison.

« Verstappen a senti qu’il peut gagner ce championnat et je pense que c’est la chose la plus excitante de cette année », a déclaré Ciel F1C’est Paul Di Resta. « C’est lui contre Lewis et ils vont se mettre la main à la pâte. »

Calendrier du GP d’Émilie-Romagne en direct de Sky F1 Date et spectacle À l’antenne Début de session Jeudi 15 avril Conférence de presse des chauffeurs 13h Le salon F1 17h Vendredi 16 avril Pratique un 10h 10h30 Pratique deux 13h45 14h Samedi 17 avril Pratique trois 10h45 11h Qualification 13h 14h Cahier de Ted 21h Dimanche 18 avril Le GP d’Émilie-Romagne 12h30 14h Cahier de Ted 17h

Il n’y a aucune raison de ne pas s’attendre à plus de feux d’artifice ce week-end.

Ni Mercedes ni d’ailleurs Red Bull ne s’attendent à ce que la vitesse d’ouverture de la saison des challengers soit unique, avec toutes sortes de pistes destinées à favoriser une voiture RB16B bien équilibrée – y compris un circuit Imola étroit mais extrêmement rapide.

Après les tests de pré-saison et la course d’ouverture à Bahreïn, la piste italienne devrait nous donner une bien meilleure idée du véritable ordre hiérarchique et si la séquence historique du titre de Mercedes pourrait vraiment être en danger.

Derrière Mercedes et Red Bull, nous verrons également qui établira son décrochage en tant que troisième équipe la plus rapide sur la grille, avec McLaren et, curieusement, Ferrari, qui semblent solides à l’ouverture de la saison de Bahreïn.

Le GP d’Émilie-Romagne: le besoin de savoir

Imola est à nouveau sur le calendrier F1 – mais ce n’était pas le plan!

Imola est revenu en F1 pour la première fois depuis 2006 l’année dernière alors que le sport se tournait vers les sites européens pour remplir le calendrier en raison de la pandémie de Covid-19. Mais alors que le circuit – qui est imprégné d’histoire de la F1 et qui accueillait le GP de Saint-Marin – espérait depuis longtemps un créneau à temps plein, 2020 était censé être unique et Imola n’était pas sur la première course de 23. Calendrier 2021.

En janvier, cependant, le GP d’Émilie-Romagne – son nom basé sur la région dans laquelle la piste est nichée – était de retour en F1, essentiellement en remplacement du GP de Chine. Cela signifie donc que nous avons une course européenne rare en avril, cinq mois seulement après la dernière course de F1 à Imola.

1:17 George Russell s’écrase contre les barrières derrière la voiture de sécurité lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne la saison dernière George Russell s’écrase contre les barrières derrière la voiture de sécurité lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne la saison dernière

Que s’est-il passé en 2020?

Imola a accueilli le tout premier événement de deux jours de F1 en 2020, avec une seule séance d’essais samedi avant les qualifications et la course. Bien que nous soyons de retour au calendrier normal cette année – bien qu’avec les nouveaux essais d’une heure du vendredi en F1 – d’après les preuves de l’année dernière, nous sommes prêts pour un week-end passionnant.

Même avec la domination de Mercedes en 2020, ils étaient à égalité avec Red Bull avant le crash dramatique de Verstappen avec une panne de pneu, tandis que Hamilton n’a scellé sa 93e victoire en F1 qu’après avoir été plutôt chanceux avec sa stratégie. Vous vous souvenez peut-être également de l’un des accidents les plus bizarres de la F1 de ce week-end, avec George Russell filant sous la voiture de sécurité.

À quoi ressemble la piste?

Imola a certainement une sensation de vieille école. C’est un circuit très étroit et comporte 18 virages avec des zones de ruissellement minimales. Et c’est toujours extrêmement rapide, avec les virages 11, 12 et 13 – connus sous le nom d’Acque Minerali – offrant un défi unique pour les conducteurs.

« Nous avons besoin de plus de circuits comme celui-ci en F1 », a déclaré Russell l’année dernière. « Parce que c’est génial. »

Qu’est-ce qu’il y a quand? Calendrier en direct du GP de Bahreïn de Sky F1 + retour IndyCar

Jeudi 15 avril

13h: Conférence de presse des chauffeurs

17h: The F1 Show (également diffusé au Royaume-Uni et en Irlande sur Sky F1 YouTube)

Vendredi 16 avril

10h: Essais 1 du GP d’Émilie-Romagne (début de la séance à 10h30)

13h45: Essais GP Émilie-Romagne 2 (début de la session à 14h)

Samedi 17 avril

10h45: Essais GP d’Émilie-Romagne 3 (début de la séance à 11h)

13h: Préparation des qualifications du GP d’Émilie-Romagne

14h: QUALIFICATION DU GP D’EMILIE-ROMAGNE

21h: Carnet de qualification de Ted

Et il n’y a pas que la F1 en direct ce week-end – car la saison IndyCar 2021 se lance également avec le Grand Prix d’Alabama! Romain Grosjean est l’un des participants notables sur la grille de cette année, et il affrontera Alexander Rossi, le champion en titre Scott Dixon et la légende de NASCAR Jimmie Johnson.

La course de dimanche au Barber Motorsports Park de Birmingham est en direct sur Sky Sports F1 à partir de 20 heures.

Dimanche 18 avril

12h30: Grand Prix dimanche

14h: LE GRAND PRIX ÉMILIE-ROMAGNE

16h: Drapeau à damier

17h: Cahier de Ted

18h: Temps forts du GP d’Émilie-Romagne

20h: Grand Prix IndyCar d’Alabama

23h: Replay du GP d’Émilie-Romagne