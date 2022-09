La bataille de la Russie pour convaincre les gens de rejoindre sa guerre se déroule sur Telegram

Quelques minutes seulement après que Poutine a annoncé la conscription, les administrateurs du groupe anti-Kremlin Rospartizan ont annoncé leur propre « mobilisation ». préparer ses supporters à bombarder des officiers de l’enrôlement militaire et le ministère de la Défense avec des cocktails Molotov. “Les Russes ordinaires sont invités à mourir pour rien dans un pays étranger”, ont-ils écrit. “Agitez, incitez, répandez la vérité, mais ne soyez pas ceux qui légitiment le gouvernement russe.”

La Groupe télégramme Rospartizan– qui compte plus de 28 000 abonnés – a publié des photos et des vidéos prétendant montrer une action précoce contre la mobilisation militaire, notamment des bureaux incendiés et des fenêtres brisées dans les bâtiments du gouvernement local.

D’autres chaînes Telegram offrent aux citoyens des opportunités d’actions moins directes, bien que beaucoup plus intéressées, à savoir comment fuir le pays alors même que le gouvernement a institué une interdiction nationale de vendre des billets d’avion aux hommes âgés de 18 à 65 ans. Des groupes conseillant les Russes sur la manière de fuir vers les pays voisins ont surgi presque dès que Poutine a fini de parler, et certains groupes déjà sur la plate-forme ont ajusté leur message.

Un groupe, qui offre des conseils et des astuces sur la façon de traverser de la Russie à la Géorgie, est se rapprochant rapidement des 100 000 membres. Le groupe remonte au moins à novembre 2020, selon des messages précédemment épinglés ; depuis lors, il a offert des informations aux voyageurs potentiels sur la façon de réserver des places sur les minibus traversant la frontière et comment voyager avec des animaux de compagnie.

Après la déclaration de Poutine, la chaîne a été cooptée par de jeunes hommes donnant des témoignages de première main supposés avoir traversé la frontière cette semaine. Les utilisateurs partagent leur âge, quand et où ils ont traversé la frontière, et quelle résistance ils ont rencontrée de la part des gardes-frontières, le cas échéant.

Pour ceux qui n’ont pas décidé de fuir la Russie, il y a encore d’autres messages sur la façon d’esquiver les appels de l’armée. Une autre chaîne, mise en place prochainement après la campagne de conscription de Poutine, des informations de crowdsourcing sur l’endroit où la police et d’autres autorités à Moscou enrôlent des hommes en âge de servir. Il a gagné 52 000 abonnés en seulement deux jours, et ils gardent une trace des photos, des vidéos et des cartes montrant où les gens reçoivent des ordres de conscription. Le groupe est l’un des nombreux : une autre chaîne Telegram basée à Moscou et faisant la même chose compte plus de 115 000 abonnés. La moitié de cette audience s’est jointe en 18 heures dans la nuit du 22 septembre.

“Vous ne verrez pas beaucoup d’appels ou de conseils sur les médias établis sur la façon d’éviter la mobilisation”, déclare Golovchenko. “Vous verrez cela sur Telegram.”

Le Kremlin s’efforce de gagner la suprématie sur Telegram en raison de sa position actuelle en tant que riche filon de subterfuges pour les opposants à Poutine et à son régime, ajoute Golovchenko. “Ce qui est en jeu, c’est dans quelle mesure Telegram peut amplifier l’idée que la guerre fait désormais partie de la vie quotidienne de la Russie”, dit-il. “Si les Russes commencent à réaliser que leurs voisins, amis et pères sont tués en masse, ce sera crucial.”