La bataille de la rivière Rouge

Il s'agit du troisième d'une série d'articles commémorant la guerre de la rivière Rouge, qui a eu lieu il y a 150 ans cette année.

En colère contre la destruction gratuite des bisons par les chasseurs de bisons, également connus sous le nom d’hommes-cachettes, les Cheyennes, les Comanches et les Kiowas quittèrent leur réserve du territoire indien et s’installèrent dans les plaines du Sud pour tenter d’empêcher la destruction de leur principale source de nourriture par les hommes-cachettes. Les Indiens des plaines du Sud avaient le droit exclusif de chasser le bison dans les plaines du Sud, selon le traité de Medicine Lodge (1867).

En conséquence, au printemps 1874, des guerriers Comanches et Kiowas attaquèrent un camp de chasseurs de peaux près du site abandonné d’Adobe Walls, dans l’actuel comté de Hutchinson. Bien que la bataille ait été considérée comme une victoire pour les chasseurs de peaux, elle a provoqué une onde de choc dans tout le sud-ouest et, peu de temps après, l’armée a reçu l’ordre de se rendre dans la région pour utiliser tous les moyens nécessaires pour forcer les Indiens à retourner dans leurs réserves.

Les chefs militaires choisissent pour cette mission le colonel Nelson Miles, un combattant indien expérimenté. Il quitte Fort Dodge à la fin de l’été, en direction du sud-ouest avec 744 soldats, 554 chevaux et entre 65 et 100 chariots, ainsi que 125 « employés citoyens » sous son commandement. Après une halte à Camp Supply, dans l’Oklahoma actuel, il continue sa marche vers le Llano Estacado où il s’attend à trouver les Indiens hors réserve.

C’est à cet endroit que les Comanches, les Kiowas et les Cheyennes choisirent d’attaquer les soldats qui les suivaient avec tant d’agressivité. Miles rapporta qu’entre 75 et 100 guerriers attaquèrent un groupe d’éclaireurs avancé à moins de deux milles de la force principale qu’il commandait personnellement. Miles organisa ses troupes et vint rapidement au secours des éclaireurs.

Les Indiens se replièrent lentement vers une position mieux préparée, à une certaine distance au sud-ouest, où entre 400 et 600 guerriers tenaient une position défensive très solide. À ce stade, une bataille de cinq heures s’engagea. Elle couvrait environ 12 miles à partir des Griffin Hills, où le premier contact eut lieu, sur le lit asséché de la rivière Prairie Dog Branch de la rivière Rouge, jusqu’à l’embouchure du canyon Tule. La bataille eut lieu dans le sud des comtés d’Armstrong et dans le nord de Briscoe.

Miles ne put pas forcer les Indiens à « livrer bataille » comme il l’avait espéré. Il avait espéré qu’une bataille rapide et décisive mettrait fin à la guerre de la rivière Rouge, mais ce ne fut pas le cas. Les guerriers réussirent à retarder la bataille, ce qui permit à leur village, composé principalement de femmes et d’enfants, de s’échapper. Après avoir brûlé leur village, qui comprenait tout ce qu’ils ne pouvaient pas transporter, les Indiens remontèrent le canyon de Tule, en suivant la piste qui les conduisit au sommet du Llano Estacado.

Le commandement de Miles passa la nuit sur la rivière Rouge, prévoyant de suivre les Indiens le lendemain jusqu’au sommet du Llano. En suivant la piste, les soldats découvrirent que les Indiens se divisaient en plusieurs petites pistes, dispersées dans presque toutes les directions. Il devint bientôt évident pour tous qu’il était inutile de les poursuivre davantage.

Miles retourna au site de la rivière Rouge où ils avaient passé la nuit précédente. Au cours de la nuit, il constata que son commandement manquait dangereusement de munitions, de nourriture et d’autres fournitures. Il lui fallait donc se reposer pour réapprovisionner ses hommes et ses chevaux.

Bien que la bataille de la rivière Rouge n’ait pas eu le succès escompté par Miles, après que tous les Indiens se soient échappés, ils avaient néanmoins perdu la plupart de leurs biens et peut-être la vie de 25 Indiens. Mais la bataille a envoyé un message à tous les Indiens qui vivaient désormais librement sur le Llano. L’armée américaine avait l’intention de faire la guerre au maximum.

Le lendemain, Miles ordonna au capitaine Wyllys Lyman de retourner au camp d’approvisionnement avec plusieurs chariots pour les fournitures dont on avait cruellement besoin.

