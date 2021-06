La bataille de la bouteille de l’Euro 2020 et d’autres fois le parrainage a mal tourné

En plus du football joué, vous avez peut-être remarqué que l’Euro 2020 accueille également un concours tactique secondaire, mais néanmoins divertissant, dans la salle des médias.

Cela a commencé il y a quelques jours lorsque Cristiano Ronaldo a pris ombrage de partager sa conférence de presse avec deux bouteilles de Coca-Cola. Le capitaine portugais a retiré les boissons non alcoolisées du bureau devant lui et les a remplacées par une bouteille d’eau.

Il a peut-être publiquement offensé l’un des principaux sponsors de l’Euro 2020, mais l’acte de défi de Ronaldo a rapidement inspiré un groupe de copieurs.

Le Français Paul Pogba a bouleversé un autre bienfaiteur du tournoi en retirant une bouteille de Heineken qui avait été placée devant lui.

jouer 0:20 Paul Pogba reflète le camouflet de Coca-Cola de Cristiano Ronaldo en retirant une bouteille Heineken de sa conférence de presse Euro 2020.

On pense que le milieu de terrain a peut-être retiré la bouteille en raison de sa foi musulmane, ignorant qu’il s’agissait en fait d’une version sans alcool de la bière.

Andriy Yarmolenko était le suivant, l’ailier ukrainien échangeant des bouteilles tout en essayant effrontément de forger quelques nouveaux accords de parrainage de sa propre.

Fort de ses deux buts héroïques contre la Suisse la veille, le milieu de terrain italien Manuel Locatelli s’est inspiré du livre de Ronaldo en échanger des coca contre de l’eau minérale. Même l’entraîneur-chef de la Russie Stanislav Cherchesov s’est un peu amusé lors de sa conférence de presse en se servant une gorgée gratuite de Coca.

La « bataille de bouteilles » en cours à l’Euro 2020 n’a pas non plus rendu beaucoup de services à Coca-Cola, avec une chute spectaculaire du cours de l’action de 4 milliards de dollars à la suite du camouflet de grande envergure de Ronaldo.

La bataille de la bouteille de l’Euro 2020 fait la une des journaux. UEFA/UEFA via Getty Images

Ce n’est certainement pas la première fois qu’un accord de partenariat se retourne contre lui, le football étant témoin de plus que sa juste part de hoquets d’entreprise au fil des ans. En voici quelques-uns :

1. Le mashup Man United et Liverpool de Chevrolet

Chevrolet a fait tout un tas de choses en 2013 lorsqu’ils ont tenté de réunir les fans de Manchester United et de Liverpool au nom de l’unité de la marque.

La société avait conclu des accords de plusieurs millions de livres avec les deux clubs à l’époque et a ainsi créé une publicité qui a réuni des joueurs de chaque côté de la ligne de partage, récitant tous un message sur la particularité de leurs équipes respectives.

Comme on pouvait s’y attendre, l’annonce a été immédiatement dénoncée par les deux groupes de fans rivaux, Chevy étant obligée de battre en retraite plutôt hâtivement vers la planche à dessin.

2. Le mauvais logo Wonga pour Newcastle

Le nouveau kit 2015/16 de Newcastle a une énorme erreur dessus http://t.co/htAKZsbhSo pic.twitter.com/wooL0v9TZB – Football Indy (@IndyFootball) 20 mai 2015

Newcastle United a fait un gâchis similaire avec le lancement de son kit en 2015 lorsqu’il a réussi à dévoiler son dernier maillot avec le mauvais logo de marque sur le devant.

Le problème provenait du fait que les sponsors Wonga avaient changé de nom quelques heures seulement avant le lancement du kit, laissant Newcastle avec une chemise qui était désuète dès le départ.

3. Dulux peint Tottenham sous un mauvais jour

Tottenham était à son meilleur lorsqu’il a annoncé un nouveau développement commercial majeur vers la fin de la saison 2020-21.

Les Spurs ont révélé que Dulux était devenu leur fournisseur officiel de peinture uniquement pour que la société lance son nouveau partenariat en se moquant ouvertement d’eux sur Twitter.

C’est le match parfait – Dulux est devenu le premier fournisseur officiel de peinture du géant du football Tottenham Hotspur ! Pour donner le coup d’envoi, le Dulux Dog a fait le tour du stade pour inspecter les travaux de décoration en cours…#Dulux #THFC #COYS pic.twitter.com/qI6HbgZP2U — Dulux France | Couleur et inspiration (@duluxuk) 15 avril 2021

Tout d’abord, Dulux a commencé par partager un mème de la salle des trophées vide des Spurs, puis a suggéré que leur célèbre mascotte de chien pourrait faire un meilleur travail en défense que n’importe lequel des quatre derniers.

Moins d’une heure après le début du partenariat de Tottenham avec Dulux et il est juste de supposer qu’ils n’en ont pas informé l’équipe des médias sociaux. pic.twitter.com/VuEXnvkw1Y – Nick Reilly (@NickJWReilly) 15 avril 2021

Narrateur : « Avec le recul, la décision de Tottenham de s’associer à Dulux était un faux pas assez grave. » pic.twitter.com/oDABsSEIHf – HLTCO (@HLTCO) 15 avril 2021

Sans surprise, des excuses contrites ont suivi peu de temps après comme ils tweetaient: « Nous sommes profondément désolés pour les messages de Dulux ce matin en réponse à l’annonce de notre relation avec @SpursOfficial. Ceux-ci ne reflètent pas à quel point nous sommes fiers d’être le fournisseur officiel de peinture du club. Nous enquêtons sur ce qui s’est passé et présente mes excuses à tous les fans des Spurs. »

4. Ansu Fati ne sait pas encore conduire

La star de Barcelone Ansu Fati a fait un début bégayant à ses efforts commerciaux après s’inscrire pour devenir ambassadeur de Cupra, la compagnie automobile espagnole.

L’accord a vu Fati présenter sa propre voiture de sport haut de gamme, le seul problème étant que l’ailier de 18 ans n’avait pas de permis de conduire après que des problèmes de blessure l’aient empêché de passer son test.

5. Une mascotte « Boiler Man »

Rien ne ramène à la maison la dure réalité de la vie dans la Ligue de football comme d’avoir un pauvre type vêtu d’un costume de chaudière combi anthropomorphe raillé par des milliers de personnes. Getty

Les fans de West Brom ont été confrontés à un rappel brutal de leur situation difficile après avoir commencé la saison 2018-19 dans le championnat à la suite de leur relégation de l’élite lors de la campagne précédente.

Comme pour vraiment rentrer à la maison, les Baggies ont présenté leur nouvelle mascotte aux fans avant le premier match de la saison – un homme déguisé en chaudière, nommé « Boiler Man ».

Colin le Combi (pour lui donner son nom officiel) reçut un accueil bruyant aux Aubépines, qui n’était pas très cordial.

6. Ne pariez pas sur Antonio

L’attaquant de West Ham Michail Antonio a fait les frais lorsque les sponsors du maillot du club ont eu des idées au-dessus de leur poste en 2016.

Après avoir perdu contre Chelsea, les partenaires des Hammers à Betway ont décidé de critiquer la performance d’Antonio, désignant l’homme des services publics comme « un accident à venir » sur les réseaux sociaux.

Betway a officiellement présenté ses excuses à Antonio après le match pour leur commentaire « inapproprié » mais le tweet en question est toujours en ligne sur leur compte officiel.

7. Man United est sollicité

Manchester United dispose d’un vaste portefeuille d’affiliations d’entreprises dans le monde entier, offrant tout, des partenaires de nouilles snack aux tracteurs officiels du club.

Partenaire principal de @Homme Utd, nous célébrons le 20e anniversaire de la victoire historique de l’équipe dans les aigus avec la collection Treble. #KohlerUnited pic.twitter.com/AobwiiNL46 – Kohler United (@KohlerUnited) 3 juin 2019

Cependant, c’est la collaboration de United avec Kohler qui a fait sourciller en 2019 lorsque la société américaine de fournitures de plomberie a décidé de rendre hommage à l’anniversaire du triplé de 1999 de la seule manière qu’ils savaient.

En tant que marque historique de respect pour l’un des plus grands triomphes de United, Kohler a sorti un ensemble spécial de robinets, gravés de diverses références à cette douce nuit à Barcelone contre le Bayern Munich.

Les ventes doivent avoir été réalisées par le toit ou par l’évier, selon le cas.

8. Retards sur la ligne

Preston North End a marqué sa progression vers la finale des éliminatoires de League One 2014-15 à Wembley en permettant à Virgin Trains de parrainer leurs maillots.

Les fans de Preston ont du mal à se rendre à Wembley en train pour la finale des barrages, malgré le parrainage de Virgin Trains http://t.co/XTfsXbjh2M – BBC Lancashire (@BBCLancashire) 14 mai 2015

Malheureusement, en raison des travaux de maintenance planifiés sur la ligne, Virgin n’a pu exploiter aucun train de Preston à Londres en avance sur le jeu. Cela a obligé des milliers de fans du North End à se rendre au stade national en autocar pour regarder ce qui a été ironiquement surnommé « La finale du bus de remplacement » par les personnes présentes.

Preston a fini par battre Swindon 4-0 ce jour-là pour sceller la promotion avec style, donc au moins ce n’était pas un lavage total.

9. Oh Seigneur…

En ce qui concerne les droits de dénomination, l’un des effets secondaires les plus amusants d’un tel accord est survenu à Burnley en 2015.

L’un des stands de Turf Moor porte le nom du plus grand président des Clarets, Bob Lord – un personnage vénéré qui a supervisé la période la plus réussie de l’histoire du club, remportant le championnat de première division en 1960 et atteignant la finale de la FA Cup le année après.

The Totally Wicked Bob Lord Stand et la neige sur les Pennines : pic.twitter.com/NcrY3kLDrY – Richard Jolly (@RichJolly) 17 janvier 2015

Cependant, un partenariat avec une marque de cigarettes électroniques malheureusement optimiste a quelque peu contribué à saper le respect avec lequel le nom du Seigneur est prononcé autour de l’endroit.

Lord était beaucoup de choses, mais « Totally Wicked » n’en fait presque certainement pas partie.

10. Le pantalon de Nicklas Bendtner

Nicklas Bendtner portant son pantalon porte-bonheur Paddy Power après avoir marqué le but égalisateur ! #Euro2012 pic.twitter.com/X01UwVS5 – Paddy Power (@paddypower) 13 juin 2012

L’attaquant danois Nicklas Bendtner a révélé une paire de sous-vêtements de marque bookmaker lorsqu’il a marqué lors d’une défaite 3-2 contre le Portugal à l’Euro 2012.

Bendtner, qui a marqué les deux buts alors que le Danemark est revenu de 2-0 pour égaliser le match avant de concéder un vainqueur tardif, a révélé la marque du bookmaker irlandais Paddy Power lors des célébrations de l’égalisation.

L’UEFA n’a pas vu le côté drôle et l’attaquant d’Arsenal, 24 ans, a été suspendu un match et condamné à une amende de 100 000 €.

« C’est juste un caleçon porte-bonheur que j’ai également utilisé lors du premier match et que j’ai utilisé avant le tournoi », a-t-il déclaré, éventuellement avec la langue fermement dans la joue. « Je ne savais pas que j’enfreignais les règles, mais j’en suis conscient maintenant. »

11. La mauvaise boisson peut vous coûter cher…

Joueurs de l’Euro 2020, méfiez-vous. Coca-Cola a une histoire ici. Ronaldinho a déjà perdu un énorme accord de parrainage avec la marque après avoir organisé sa conférence de presse d’introduction à l’Atletico Mineiro en 2012 derrière deux canettes de boisson rivale Pepsi.

Coke a débranché sur un contrat d’une valeur d’environ 750 000 $ par an après avoir vu Ronaldinho siroter un Pepsi (qui a parrainé Mineiro) devant le monde qui regarde.

Coca-Cola a déclaré dans un communiqué : « Coca-Cola reconnaît la carrière et la valeur de Ronaldinho. Cependant, en raison des récents développements, il est devenu impossible de poursuivre le partenariat. »

Marcelo Pontes, responsable marketing de Coca-Cola, a déclaré au journal brésilien O Estado de Sao Paulo : « Le fait que le joueur soit apparu avec une canette de Pepsi a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Le parrainage était devenu embarrassant. »