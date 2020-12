Kevin-Prince Boateng a déclaré à ESPN que cette année remarquable, au cours de laquelle les causes pour lesquelles il s’est battu tout au long de sa carrière et les préjugés auxquels il a été confronté tout au long de sa vie, ont été amplifiées à des niveaux sans précédent.

Le meurtre de George Floyd en mai a catapulté le mouvement Black Lives Matter dans la conscience d’une population internationale consciente du numérique, forçant les gens à considérer leur place dans la dynamique mondiale du pouvoir et des préjugés comme jamais auparavant.

Pour Boateng, les événements de 2020 représentent l’aboutissement d’une carrière visant à sensibiliser et à lutter contre l’injustice raciale, à partir de 2013 lorsqu’il a quitté le terrain lors d’un match amical entre l’AC Milan et Pro Patria face aux tourments racistes.

Cependant, ils représentent également le début – espère-t-il – d’une plus grande prise de conscience des inégalités omniprésentes qui continuent d’exister, et des préjugés qui étaient apparemment évidents lors de l’affrontement de la Ligue des champions d’Istanbul Basaksehir avec le Paris Saint-Germain mardi.

« Finalement! » il a commencé. «Cela fait sept, presque huit ans, depuis 2013, et nous avons dû attendre 2020. Nous avons dû perdre d’autres frères, d’autres personnes, jusqu’à ce que nous nous levions enfin, nous avons finalement été entendus, et tout le monde a commencé à parler et à ouvrir la bouche.

« Il fut un temps où j’étais le seul à en parler, quand j’avais une possibilité, et maintenant je suis enfin heureux », at-il ajouté.

« Je suis soulagé que tout le monde soit dans le même train, cela m’a donné de la joie de voir qu’il y a des gens qui sont prêts à se battre pour cela et à aller à l’encontre de toutes les chances. »

Le défenseur ghanéen de l’AC Milan, Kevin-Prince Boateng, a quitté le terrain lors du match de football amical entre Pro Patria et l’AC Milan à Busto Arsizio le 3 janvier 2013. Boateng a pris d’assaut le terrain après les chants racistes d’un groupe de fans. ALBERTO LINGRIA / AFP via Getty Images

Cependant, alors que le joueur de 33 ans, qui figure actuellement dans les livres de la Serie B italienne, Monza, était ravi que le mouvement se soit maintenu au-delà du cycle de l’actualité et reste présent sept mois après le meurtre de Floyd, il a appelé les gens. être plus proactifs et moins passifs dans leur soutien à l’égalité raciale.

Il a poursuivi: « J’ai parlé directement à des amis et j’ai dit: ‘Je m’en fiche que vous postez une photo noire [on social media]. Merci, vous montrez que vous comprenez ou que vous voyez ce qui se passe, mais je veux que vous postez une vidéo, pour le dire.

«Je veux que les gens vous voient en face et disent ‘Je suis avec mes frères noirs, je les soutiens, la vie des Noirs compte et nous sommes tous pareils.’ Je voulais plus de cela, rendre les gens émotifs, car ils doivent comprendre ce que nous ressentons.

«Je sais qu’il peut être difficile pour une personne blanche de comprendre comment une personne noire se sent quand nous sommes victimes de violence raciale, mais être là, être de notre côté, c’est ce dont nous avions besoin.

« Tout a été juste un peu lent pour moi, car c’était le bon moment à ce moment-là pour montrer votre soutien. »

Pour continuer à sensibiliser à l’égalité raciale et à célébrer les progrès du mouvement Black Lives Matter, Boateng a collaboré avec Puma pour produire une chaussure spéciale – portant le nom BLM – et symbolisant le combat pour l’égalité qu’il porte avec lui. sur le terrain.

Malgré les progrès réalisés, il est clair qu’il reste encore beaucoup de sensibilisation à sensibiliser.

« Beaucoup de gens en parlent mais ils ne savent pas pourquoi ils en parlent », a-t-il ajouté. «Ils disent ‘Black Lives Matter’ mais oui, pourquoi sont-ils importants? Que ressentez-vous? Quelle est votre expérience?

Malgré ses frustrations face à certaines prétendues expressions de soutien, Boateng a réaffirmé sa joie de l’élan et de la visibilité continus du combat, et de l’allié qu’il a rencontré de ses coéquipiers et amis non noirs.

«Cela vous donne des ailes», a-t-il noté. «A cause de la douleur et de la colère que tu as à l’intérieur, quand les gens autour de toi se collent à toi et te montrent qu’ils sont avec toi, ça te donne des ailes, ça te fait voler.

«Je suis content de ce qui se passe, je vois que ça continue, ça ne s’arrête pas comme les nouvelles.

« Quand une tragédie se produit, les gens n’en parlent plus, c’est toujours comme ça, mais ça continue, ça avance toujours, et vous voyez ‘Black Lives Matter’ partout. »

Les chaussures Black Lives Matter de Puma ont été conçues pour Kevin-Prince Boateng, qui a été l’un des premiers footballeurs à quitter le terrain en cas d’abus racial, en 2013. Puma

Pour Boateng, le fils d’un père ghanéen et d’une mère allemande, la protestation contre Pro Patria a représenté le début de sa bataille publique contre le racisme, mais ses expériences de préjugés raciaux remontent bien plus loin.

« J’ai grandi à Berlin, avec beaucoup de nationalités différentes, de partout; espagnols, italiens, africains, arabes, turcs, russes, de Pologne, tout », at-il poursuivi.

«J’ai grandi à Berlin, mais j’étais noir, donc pour eux j’étais noir, même si je suis à moitié allemand.

« Je ne savais pas ce que j’étais, parce que pour les Allemands, je n’étais pas assez allemand, pour les Noirs, je n’étais pas assez Noir, donc j’étais toujours au milieu. Il y avait toujours ce sentiment.

«J’ai beaucoup d’amis métis; ils sont toujours les mêmes, ils sont agressifs, si quelqu’un les regarde, c’est comme: ‘Pourquoi me regardez-vous? Quelque chose ne va pas?’ Nous ne croyons pas encore en nous parce que nous ne savons pas qui nous sommes. «

Alors que le frère cadet de Boateng – le défenseur du Bayern Munich Jerome – a choisi de représenter l’Allemagne, Kevin-Prince a choisi de se présenter au Ghana, une décision qu’il attribue pour l’avoir aidé à comprendre à la fois la dualité et la singularité de son identité raciale.

«Mes racines sont ghanéennes et mes racines allemandes, donc le puzzle s’est réuni», se souvient-il. «Je pourrais être plus fort et avoir plus de voix après avoir compris qui je suis et d’où je viens.

«Je suis mixte, je connais les deux côtés, donc j’étais plus confiant. Je pourrais dire: ‘Oui je te comprends, ma maman est blanche, mes oncles sont blancs. Je te comprends, mon père est noir, mes oncles sont noirs . J’ai une grand-mère Black et une grand-mère blanche, alors je vous ai tous les deux.

« Y arriver a été difficile. Il y avait beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, parce que tu ne sais pas qui tu es, mais ça m’a donné beaucoup. Maintenant je comprends vraiment ce que signifie être noir, et je comprends ce que cela signifie être blanc, parce que je comprends les deux côtés.

« Tout ce racisme, puis aller au Ghana et jouer pour le Ghana, tout m’a donné tellement, parce que j’ai compris qui je suis et d’où je viens. »

jouer 1:09 Kevin-Prince Boateng explique pour quel club surprise serait parfait pour Lionel Messi de quitter le Barca.

Les ligues sportives ont adopté le mouvement et, bien que les joueurs de Premier League – par exemple – continuent de se mettre à genoux avant les matches en solidarité avec BLM, la récente révolte des fans de Millwall contre le geste et la controverse qui a éclipsé le choc de la Ligue des champions d’Istanbul Basaksehir avec PSG, faites allusion aux gouffres qui existent encore.

« Nous devons éduquer, nous devons recevoir l’éducation avant de parler », a ajouté Boateng. «Nous ne sommes pas seulement en colère parce que nous nous réveillons et nous sommes en colère. Nous sommes en colère parce que nous voulons les mêmes possibilités que vous, nous voulons les mêmes.

« Peut-être que nous ne nous faisons pas tuer [in Europe], mais nous n’obtenons pas les meilleurs emplois, nous ne sommes pas le numéro 10 et le capitaine de l’équipe. Il y a une raison, et ce n’est pas parce que nous ne sommes pas meilleurs.

«Je devais toujours être le meilleur, je devais montrer quelque chose de plus, quelque chose de différent, et c’est mon message.

« Nous voulons les mêmes possibilités, nous voulons la même chance, et s’il y a quelqu’un en face de moi qui est hispanique, turc ou arabe, et qu’il est meilleur que moi, alors il devrait avoir la place, pas de problème, mais donnez-moi la possibilité de montrer que je suis peut-être au même niveau. «