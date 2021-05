La bataille de Gaza suscite des condamnations et des appels à la retenue dans le monde

Le nouveau conflit, qui s’est intensifié au cours des 48 dernières heures après les affrontements israélo-palestiniens dans un lieu saint de Jérusalem, s’est produit dans le contexte d’un assouplissement des relations entre Israël et certaines nations arabes voisines dans le Golfe, un processus prudent de plusieurs années, et ils a offert une réponse calibrée.

À l’extérieur du bâtiment du parlement au Koweït, les manifestants se sont rassemblés et ont bloqué les rues mardi soir alors qu’ils se rassemblaient contre les actions israéliennes, selon des informations locales et des images de la scène publiées sur les réseaux sociaux.

Alors que le nouveau chapitre du conflit israélo-palestinien s’intensifiait mercredi et se répercutait dans le monde entier, les nations ont réagi par des paroles de prudence et de condamnation, certaines se concentrant sur des critiques acerbes sur l’utilisation disproportionnée de la force par Israël, tandis que d’autres ont défendu l’action israélienne.

Le prince héritier Mohammed ben Zayed d’Abou Dhabi, le chef de facto des Émirats arabes unis, parmi les pays qui ont évolué vers la normalisation des relations, a appelé à la prudence. Il a parlé de «l’importance de mettre fin à toutes les agressions et pratiques qui exacerbent la tension et la colère dans la ville sacrée de Jérusalem», selon l’Associated Press. Il a eu des discussions sur les tensions lors de réunions mardi avec le prince héritier de Bahreïn et le Premier ministre de Jordanie.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies, qui fournit des services étendus aux Palestiniens enregistrés comme réfugiés dans les territoires occupés par Israël et ailleurs au Moyen-Orient, a également appelé à l’arrêt immédiat des hostilités. Les étudiants de Gaza qui fréquentent les écoles de l’agence figuraient parmi les morts.

«Les enfants sont et doivent être protégés en vertu du droit international et les personnes responsables de la violation de leurs obligations doivent être pleinement tenues pour responsables», a déclaré l’agence dans un communiqué. Il a appelé les combattants «à faire preuve de la plus grande retenue et à s’acquitter de leurs obligations en vertu du droit international dans les termes les plus stricts, notamment en ce qui concerne la protection du droit inhérent à la vie des enfants».